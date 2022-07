365 raisons de boire comme un Russe chaque jour de l'année

Russia Beyond

Russia Beyond (Photo: Legion Media)

Nous avons établi un calendrier des principaux événements de l'histoire russe, des fêtes officielles et des présages populaires. Cela prouve que l'on peut porter un toast et lever son verre n'importe quel jour!

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

JANVIER

1er janvier

C'est le Nouvel An ! Ce jour n'est devenu férié en Russie qu'en 1947 et il est désormais admis de commencer à le célébrer dès la soirée du 31 décembre – avec un verre de vin mousseux, bien sûr.

2 janvier

Vedomosti, le premier journal russe imprimé, a commencé à être publié le 2 janvier 1703.

3 janvier

En 1905, les ouvriers de l'usine Poutilov se sont mis en grève, ce qui a conduit à la première révolution russe. À la première révolution !

4 janvier

En 1959, la sonde spatiale soviétique Luna-1 a été la première à atteindre les environs de la Lune. Aux nouveaux accomplissements !

5 janvier

En ce jour est fêtée de manière humoristique la Journée internationale du déchargement, à savoir celle où l’on déleste son estomac après de lourdes festivités. D'accord, nous ne mangerons pas, mais nous pouvons boire !?

6 janvier

L'empereur Alexandre Ier a déclaré la fin de la guerre patriotique de 1812 contre Napoléon, au cours de laquelle Moscou a été incendiée. L'ennemi n'a plus jamais pris la ville – qu'il en soit ainsi !

7 janvier

Les orthodoxes célèbrent Noël.

8 janvier

Dans le calendrier populaire, il s'agit de la Journée des bonnes femmes, une célébration des femmes en couches et des sages-femmes.

9 janvier

C'est généralement le dernier jour de la longue période fériée du Nouvel An dans la Russie contemporaine. Triste fête, n'est-ce pas ?

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

10 janvier

À l'amitié entre les peuples lors de l'ouverture de la première session de l'Assemblée générale des Nations unies en 1946.

11 janvier

À la Journée mondiale du Merci !

12 janvier

À l'occasion de la Journée des employés du parquet, nous proposons le toast soviétique préféré de tous les Russes : « Puissions-nous tout avoir et n'en pas payer le prix ».

13 janvier

Journée de la presse russe – fête pour les journalistes (et, bien sûr, pour nos chers lecteurs !).

14 janvier

Une fête russe unique et des plus étranges – l’Ancien Nouvel An !

15 janvier

En 1925, la première station de radio amateur est apparue en URSS. Les bricoleurs du peuple sont notre tout !

16 janvier

Buvons pour la liberté de choix : en 1724, Pierre le Grand a interdit de marier quiconque sans leur consentement, même les serfs.

17 janvier

Le calendrier populaire honore ce jour-là le saint patron des apiculteurs. Comment se passer de medovoukha, l'hydromel russe !?

18 janvier

Une date importante du XXe siècle : ce jour-là, le blocus de Leningrad a été brisé !

19 janvier

L'orthodoxie célèbre la Théophanie. Avant de sauter dans un trou de glace – enfin, vous savez...

Evguenia Novojenova/Sputnik Evguenia Novojenova/Sputnik

20 janvier

En 1980, le président américain Jimmy Carter a annoncé le boycott des Jeux olympiques de Moscou. Mais nous l’avons tout de même mené ! À la force d’esprit !

21 janvier

À la Journée internationale des câlins !

22 janvier

Ce jour est considéré comme le début de la première révolution russe.

23 janvier

L'Université de Moscou est « née » en 1755 à cette date. Au savoir !

24 janvier

L'anniversaire des glaces sur bâtonnet. Un régal pour plusieurs générations !

25 janvier

Journée des étudiants – nous tous, toujours.

26 janvier

Buvons à la recherche de solutions nouvelles et d'approches non conventionnelles. Ce jour-là, Petrograd a été rebaptisée Leningrad (pour plus tard retrouver son nom de Saint-Pétersbourg).

27 janvier

Jour de la gloire militaire – Leningrad a été libérée du blocus nazi, qui a duré 872 jours.

Boris Koudoïarov/russiainphoto.ru Boris Koudoïarov/russiainphoto.ru

Lire aussi : Pourquoi Saint-Pétersbourg a-t-elle si souvent changé de nom?

28 janvier

Et à nouveau dans le domaine de la connaissance : en 1724, Pierre le Grand a fondé l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg et l'Université de Saint-Pétersbourg.

29 janvier

La Cerisaie, La Mouette, Oncle Vania, des centaines de nouvelles – le jour de l'anniversaire de l'écrivain et dramaturge Anton Tchekhov, l’on peut penser à mille raisons de boire.

30 janvier

La première sonde radio dans l'atmosphère au monde a été lancée en 1930 en URSS ! Aux premiers à avoir conquis les cieux !

31 janvier

L'anniversaire de la vodka (en 1865, le chimiste Dmitri Mendeleïev a soutenu sa thèse « sur le lien entre l'alcool et l'eau »).

FÉVRIER

1er février

Le premier jour du dernier mois d'hiver !

2 février

Un tournant dans la Seconde Guerre mondiale – l'armée nazie a capitulé à Stalingrad (aujourd'hui Volgograd).

3 février

Boris Pasternak a écrit : Février. De l'encre et des larmes. Aux couleurs vives !

4 février

À l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, souhaitons à tous une bonne santé ! (Au fait, les Russes ne disent pas « NA Zadovorié » quand ils boivent ! Et voici pourquoi.)

5 février

En 1901, la légendaire Épicerie Elisseïev a ouvert à Moscou.

6 février

En 1865, à Saint-Pétersbourg, le Tir de canon de midi a retenti pour la première fois. Depuis, cette tradition s'est perpétuée quotidiennement. C'est mauvais ton de boire avant midi, mais après le coup de feu – c'est déjà permis !

Sergueï Komtchanitchenko/Sputnik Sergueï Komtchanitchenko/Sputnik

7 février

En 1950, pour la première fois en URSS, un appareil – un hélicoptère Ka-10 – a atterri sur le pont d’un navire. Au progrès !

8 février

Journée de la science russe.

9 février

En 1896, le premier championnat du monde de patinage artistique a eu lieu à Saint-Pétersbourg. À propos, sur le Baïkal, il est désormais populaire de boire directement dans un petit trou à la surface gelée du lac ! Vous ne le croyez pas ? Apprenez-en plus par ici !

10 février

L'anniversaire de Boris Pasternak, l'auteur de Docteur Jivago et lauréat du prix Nobel (et aussi le jour de la mémoire d'Alexandre Pouchkine, le grand poète russe mort en duel contre un Français).

11 février

En 1697, Pierre le Grand a autorisé la vente de tabac, compagnon de l'alcool, en Russie.

12 février

En 1864, le Zoo de Moscou, l'un des plus anciens et des plus grands d'Europe, a été inauguré.

13 février

Buvons aux voyages. Ce jour-là, en 1842, Nicolas Ier a signé un décret pour la construction du chemin de fer Saint-Pétersbourg-Moscou.

14 février

La Saint-Valentin. Beaucoup de gens ne reconnaissent pas cette fête catholique, mais ils n'hésitent pas à prendre un verre.

15 février

Dans l'orthodoxie, on célèbre la Chandeleur.

16 février

En 1976, le premier véhicule KAMAZ a été produit !

Vladimir Rodionov/Sputnik Vladimir Rodionov/Sputnik

17 février

Buvons pour nous réchauffer ! Dans le calendrier populaire, c'est le jour de Nikolaï Stoudionny (ce nom signifie « très froid »), car on croyait que ce jour-là, il y avait toujours de fortes gelées (en 1740, à Saint-Pétersbourg, a été enregistré un record de -40°C).

18 février

Anniversaire d'Alexeï Venetsianov, principal artiste du romantisme russe. Tout le monde le connaît depuis l'enfance !

19 février

À la liberté ! En ce jour de 1861, Alexandre II a signé le Manifeste sur l'abolition du servage.

Lire aussi : Qui était Alexandre II, grand réformateur de Russie et libérateur des paysans?

20 février

C'est ce jour-là, en 1986, que la station spatiale Mir a été mise en orbite.

21 février

Journée internationale de la langue maternelle : buvons aux 270 langues et dialectes parlés par les peuples de Russie.

22 février

En 1966, un satellite avec les chiens Veterok et Ougoliok à bord a été lancé – et ils ont établi un record en termes de durée de leur séjour dans l'espace, qui n'a pas été battu jusqu'à présent – 22 jours. À la santé de nos petits frères à quatre pattes !

23 février

Journée du défenseur de la patrie (célébrée à l'origine pour marquer la création de l'Armée rouge, mais depuis l'époque soviétique, elle est simplement considérée comme la journée des hommes).

24 février

« L'évidence est incroyable » est le nom d'un programme télévisé diffusé en 1973 et est familier même aux personnes éloignées de la science. C'est lui et son présentateur, le professeur Sergueï Kapitsa, qui ont appris à l'Union soviétique à croire aux scientifiques.

25 février

En 1956, Nikita Khrouchtchev a prononcé un discours dénonçant le culte de la personnalité de Staline.

26 février

Camarades, cela fait presque deux mois que nous buvons... Combattons l'ivrognerie ! Mais comme l’on dit en Russie, buvons avant le combat !

27 février

Journée de l'ours polaire. À ce symbole de la nature sauvage russe !

Maxim Deminov/Sputnik Maxim Deminov/Sputnik

28 février

Hourra, le dernier jour de l'hiver (en Russie, les dates officielles des saisons diffèrent de celles que l’on connait dans d’autres pays) !

MARS

1er mars

La Journée mondiale de la bière et le premier jour du printemps, que demande le peuple ?

2 mars

Selon le calendrier populaire, il était de coutume de prier pour que toutes les personnes disparues et les objets perdus soient retrouvés. Ça sonne comme un toast !

3 mars

Le début du règne de la dynastie Romanov – en 1613, Michel Ier est monté sur le trône. Monarchistes, réjouissez-vous !

4 mars

Le ballet Le Lac des cygnes de Piotr Tchaïkovski a été créé au théâtre Bolchoï en 1877. Pour qu'aucune Odette ne se mette en travers du chemin d'une Odile dans la réalité !

Linda Vartoogian/Getty Images Linda Vartoogian/Getty Images

5 mars

En 1953, Joseph Staline est mort. Si beaucoup pleurent le tyran, les familles des opprimés sabrent le champagne.

6 mars

En 1869, Dmitri Mendeleïev a présenté pour la première fois son système périodique des éléments chimiques. À cette nouvelle découverte !

7 mars

L'artiste russe Boris Koustodiev, l'un des artistes les plus cotés (son tableau LeCocher est parti pour 7 millions de dollars chez Christie's en 2012), est né en 1878. Au pouvoir de l'art !

8 mars

La Journée internationale de la femme, toujours un jour férié et l'une des fêtes préférées du pays.

Ilia Naïmouchine/Sputnik Ilia Naïmouchine/Sputnik

9 mars

À l'occasion de l'anniversaire de Iouri Gagarine, buvons aux possibilités illimitées de l'homme !

10 mars

Journée des archives. Qu'aucun bon souvenir ne soit oublié !

11 mars

En 1931, le programme d'entraînement physique « Prêt pour le labeur et la défense de l'URSS » a été approuvé. Au sport !

12 mars

En 1918, la capitale a été déplacée de Saint-Pétersbourg à Moscou. Pour que tout rentre dans l'ordre !

13 mars

En 1930, l'Union soviétique est devenue le premier pays au monde à mettre officiellement fin au chômage. Retour au travail demain !

14 mars

En ce jour du chiffre π (Pi), buvons au fait qu'au moins quelque chose dans ce monde est permanent !

15 mars

En 1917, l'empereur Nicolas II a abdiqué. Souhaitons que nos affaires aient une meilleure fin !

Domaine public Domaine public

16 mars

Selon le calendrier populaire, en cette date, l'ours se réveille et sort de sa tanière. Aux nouveaux départs !

17 mars

La Saint-Patrick est célébrée avec presque autant d'enthousiasme en Russie qu'en Irlande.

18 mars

En 1965, le cosmonaute soviétique Alexeï Leonov est devenu le premier homme à effectuer une sortie extravéhiculaire dans l'espace. Hourra !

En images: Le cosmos dans l’art soviétique et russe

19 mars

Joyeuse Journée des sous-mariniers ! En 1906, par décret de l'empereur Nicolas II, les forces sous-marines de la flotte russe ont été créées.

20 mars

En 1888, Moscou a accueilli la première de la première opérette professionnelle en langue romani au monde. Et comment s'amuser sans Tziganes et ours !

21 mars

À l'occasion de la Journée mondiale de la poésie, buvons à la santé de tous les brillants poètes russes – et lisons à haute voix les poèmes préférés des Russes !

22 mars

Les Russes aiment boire aux rencontres ! Et en 1897, une rencontre fatidique a eu lieu entre Constantin Stanislavski et Vladimir Nemirovitch-Dantchenko, qui a ouvert la voie à la fondation du Théâtre d'Art de Moscou.

23 mars

Que la lumière soit ! En 1876, l'ingénieur russe Pavel Iablotchkov a breveté l'ampoule électrique.

24 mars

En ce jour des navigateurs aériens, buvons à ce que nous puissions trouver le chemin de la maison après.

25 mars

Plus haut, plus vite, plus fort ! En 2003, le voyageur Fiodor Konioukhov a établi le record de la traversée de l'océan Atlantique en catamaran : 9 jours 23 heures et 33 minutes.

26 mars

En 2000, Vladimir Poutine a été élu président de la Russie pour la première fois.

Vladimir Rodionov/Sputnik Vladimir Rodionov/Sputnik

27 mars

En 1995, le film Soleil trompeur de Nikita Mikhalkov a remporté un Oscar ! Au succès !

28 mars

L'anniversaire du grand écrivain Maxime Gorki. « Dans la perfection de l'homme se trouve le sens de la vie », disait-il. C'est un super toast !

29 mars

Le féminisme est plus présent en Russie qu'on ne l'imagine : la première école pour filles a ouvert ses portes en 1858.

30 mars

L'heure d'été a été introduite en URSS pour la première fois. À l’heure de plus !

31 mars

En 1981, le film culte Moscou ne croit pas aux larmes a remporté un Oscar. Que ceux qui cherchent l'amour le trouvent toujours !

AVRIL

1er avril

Le jour des poissons d’avril. À l’humour !

2 avril

À la démocratie ! En 1906, la Russie a organisé ses premières élections à la première Douma d'État.

3 avril

En 1967, la première du film soviétique culte La Prisonnière du Caucase ou les Nouvelles aventures de Chourik a eu lieu. Un toast du film est le suivant : « Que nos souhaits coïncident avec nos possibilités ! ».

Leonid Gaïdaï/Mosfilm, 1967 Leonid Gaïdaï/Mosfilm, 1967

4 avril

En 1753, l'impératrice Élisabeth Ire a aboli pour la première fois la peine de mort dans l'Empire russe. À la vie !

5 avril

En 1930, le premier cinéma sonore de Russie, le Khoudojestvenny, a ouvert ses portes à Moscou. À l'art préféré des Russes !

6 avril

En 1772, Catherine II a aboli l'impôt sur le port de la barbe introduit par Pierre Ier. Buvons à la liberté de ressembler à ce que l’on veut !

7 avril

Anniversaire du Runet, le segment russophone d’Internet. Cette date a été celle de l’enregistrement du domaine « .ru », en 1994.

8 avril

Les premières écoles publiques gratuites sont apparues en Russie en 1782 ! Qu'il en soit toujours ainsi !

9 avril

Un édit sur le maintien de la propreté des rues de Moscou a été publié en 1699 par Pierre le Grand. À l'écologie !

10 avril

En 1995, le Parti des amateurs de bière a été enregistré en Russie. Eh bien, telle était la volonté de Dieu !

11 avril

À cette date, s’est tenue la première du légendaire film de Gueorgui Danielia Je m'balade dans Moscou.

12 avril

Journée de la Cosmonautique. En ce jour de 1961, Iouri Gagarine est devenu le premier homme à voler dans l'espace.

Sovfoto/Universal Images Group/Getty Images Sovfoto/Universal Images Group/Getty Images

Lire aussi : Dix faits méconnus sur le vol légendaire de Gagarine

13 avril

Le premier trolleybus de Russie a été lancé en 1902 à Saint-Pétersbourg. Il en reste peu aujourd'hui, mais la nostalgie a du bon !

14 avril

En 1918, le drapeau rouge est devenu le drapeau officiel de la Russie.

15 avril

Anniversaire de l'un des frères Strougatski, les principaux écrivains soviétiques de science-fiction. Au pouvoir de la fantaisie !

16 avril

Les pêcheurs, selon le calendrier populaire, attendent que la glace se brise. À la pêche à tout moment de l'année !

17 avril

En 1877, Léon Tolstoï a terminé son roman Anna Karénine. À l'amour et à la compréhension mutuelle !

18 avril

Journée de gloire militaire, marquant la victoire des guerriers russes sur les chevaliers teutoniques sur le lac Peïpous, en 1242.

19 avril

En URSS, la société sportive Spartak a été fondée ce jour-là. Elle est encore incroyablement populaire aujourd'hui grâce à ses succès en football.

20 avril

Autre journée de gloire militaire : la bataille de Moscou s'est achevée en 1942, les troupes soviétiques ayant maintenu les nazis hors de la capitale !

21 avril

Le Comité national olympique de l'URSS a été fondé en 1951. À tous les champions russes !

22 avril

L'anniversaire de Vladimir Lénine. Date honorée par les communistes, mais présente dans la mémoire de tous.

23 avril

« La brièveté est sœur du talent » – c'est ce jour-là qu'Anton Tchekhov a écrit son célèbre aphorisme. Eh bien, ça ressemble à un toast !

24 avril

En 1803, l'empereur Alexandre Ier a signé un décret sur la valorisation des Eaux minérales du Caucase, qui regroupent désormais plusieurs stations thermales de premier choix. Au spa !

25 avril

Ce jour-là, le Musée russe de Saint-Pétersbourg, le grand dépositaire de l'art national, a été créé.

26 avril

Journée de commémoration des victimes de l'accident de Tchernobyl, en URSS.

27 avril

Ce jour-là, l’actuelle région la plus vaste et la plus froide de Russie, la Iakoutie, a rejoint l'URSS.

Aïar Varlamov/Sputnik Aïar Varlamov/Sputnik

28 avril

« Le champagne le matin est bu soit par des aristocrates, soit par des dégénérés ». Choisissez qui vous êtes ! En 1969, la comédie culte Le Bras de diamant de Leonid Gaïdaï, d’où est tirée cette citation, a été présentée en première.

29 avril

Selon le calendrier folklorique, ce jour-là, il est temps de procéder aux semis. Aux courageux jardiniers russes des datchas !

30 avril

À la liberté de croire ce que l'on veut ! En 1905, Nicolas II a signé un décret sur la liberté religieuse.

MAI

1er mai

La fête du Printemps et du Travail, toujours un jour férié. Pour paraphraser un proverbe russe, « Celui qui ne travaille pas ne boit pas ! ».

2 mai

Ce deuxième jour férié officiel est consacré aux brochettes, à l'alcool et à la nourriture accompagnant ce dernier.

3 mai

Anniversaire de l'un des principaux saints russes, Serge de Radonège, fondateur de la laure de la Trinité-Saint-Serge.

4 mai

À l'incroyable ballet russe ! En 1738, le Français Jean-Baptiste Landé a fondé la première école de danse à Saint-Pétersbourg, d'où naîtra la marque du « ballet russe ».

5 mai

En 1912, le premier numéro de la Pravda, le quotidien des travailleurs fondé par Vladimir Lénine (il existe encore aujourd'hui), a été publié. À la vérité (« pravda » en russe) !

6 mai

Le calendrier national commémore saint Georges le Victorieux – il est représenté sur les armoiries de Moscou. À Moscou et aux Moscovites !

7 mai

Journée de la radio. Au physicien Alexandre Popov, précurseur de cette technologie !

8 mai

En 1713, la capitale de la Russie a été déplacée de Moscou à Saint-Pétersbourg. Buvons à Saint-Pétersbourg, qui est toujours la capitale culturelle !

9 mai

Le jour de la Victoire dans la Seconde Guerre mondiale !

Evgueni Khaldeï Evgueni Khaldeï

10 mai

Ce jour-là, l'empereur a ordonné la construction de halles commerciales sur la place Rouge, l'actuel grand magasin GOuM. Pour un beau shopping à la russe !

11 mai

On commence à récolter la sève de bouleau. Cette dernière, d'ailleurs, fermente rapidement et devient capiteuse.

12 mai

Le premier président russe, Boris Eltsine, a fait sa première apparition sur Internet en 1998, où il a répondu aux questions des spectateurs. À l'innovation !

13 mai

Un proverbe russe dit : « L'argent n'est pas un champignon – on peut en trouver aussi en hiver ». Ce jour-là, en 1754, la Banque nobiliaire d’emprunt, la première banque d'État de Russie, a été fondée.

14 mai

Le Conte du pêcheur et du petit poisson d'Alexandre Pouchkine, connu de tous les enfants, a été publié à cette date. Pour que personne ne soit laissé au fond du tonneau !

15 mai

Au métro de Moscou ! En 1935, la première ligne, composée de 13 stations, a été inaugurée.

16 mai

En 1896, la première séance de cinéma russe a eu lieu. « De tous les arts, le plus important pour nous est le cinéma », disait Vladimir Lénine. On dirait un toast !

17 mai

Vladimir Maïakovski, le principal poète prolétaire, a publié un recueil de poèmes intitulé Moi. À tous ceux qui sont si sûrs d'eux !

18 mai

Girls’ power ! En 1724, la première impératrice russe, Catherine Ire, a été couronnée.

19 mai

Journée des pionniers (scouts) soviétiques. En 1922, la Conférence panrusse de la jeunesse a décidé de créer ce mouvement pour enfants.

20 mai

À la Mère Volga ! C'est ce jour-là que l'on célèbre une fête non officielle en l'honneur de ce grand fleuve russe.

21 mai

En 1979, Elton John est devenu la première grande star du rock occidentale à donner un concert en URSS. Pour un monde sans frontières !

22 mai

En face du Kremlin, l’on a ce jour-là commencé à construire la maison Pachkov, l'un des plus beaux bâtiments de Moscou aujourd'hui. À l'architecture !

Legion Media Legion Media

23 mai

En 1873 a eu lieu la première de l'opéra de Nikolaï Rimski-Korsakov, La Demoiselle des neiges (Snegourotchka). À la fidèle accompagnatrice du Père Gel !

24 mai

Journée de l'écriture et de la culture slaves. Buvons à Cyrille et Méthode, qui ont créé l'alphabet cyrillique.

25 mai

Pour ne pas offenser les linguistes, nous célébrons la Journée des philologues après la Journée de l'écriture et de la culture slaves !

26 mai

À l'occasion de l'anniversaire de Lioudmila Petrouchevskaïa, nous portons un toast à tous les grands écrivains russes, et ils sont nombreux.

27 mai

En 1703, Saint-Pétersbourg a été fondée !

28 mai

La Journée des gardes-frontières est une fête populaire en Russie.

29 mai

Ce jour-là, en 1590, les premiers colons (volontaires) ont été envoyés en Sibérie. Aujourd'hui, le charme et le mode de vie des Sibériens sont en tête de nos articles.

À ne pas manquer : La Sibérie dans les toiles de peintres

30 mai

Journée de l’okrochka, incontournable soupe froide russe. L'éternelle confrontation entre le kéfir et le kvas. De quel côté êtes-vous ?

Maria Afonina Maria Afonina

31 mai

La Chambre d'ambre du palais Catherine à Tsarskoïé Selo a été rouverte en 2003, après avoir été reconstruite. Durant la guerre, elle avait été emportée par les nazis et avait disparu sans laisser de trace. À la préservation du patrimoine culturel !

JUIN

1er juin

La Journée des enfants et le premier jour de l'été !

2 juin

Selon le calendrier populaire, c'est le moment de planter les concombres ! Que sont les concombres ? Un accompagnement traditionnel de l’alcool en Russie !

3 juin

Journée mondiale du vélo ! À propos, Léon Tolstoï était l'un de ces cyclistes passionnés.

4 juin

En 1703, le premier bâtiment de Saint-Pétersbourg – la Cabane de Pierre le Grand – a été construit. Aux pendaisons de crémaillère !

5 juin

En Russie, l’on dit : « Tous les emplois sont bons, toutes les professions sont importantes ». Or, dans le monde moderne, ces personnes sont particulièrement importantes – nous célébrons la Journée des écologues.

6 juin

Anniversaire d'Alexandre Pouchkine et Journée de la langue russe. À la vôtre !

Oreste Kiprensky/Galerie Tretiakov Oreste Kiprensky/Galerie Tretiakov

7 juin

Portons un toast au fait que nous avons toujours une raison de festoyer !

8 juin

Pierre le Grand a pour la première fois publié un décret établissant des foyers spéciaux pour les pauvres, les malades et les personnes âgées. Depuis lors, c'est la Journée des travailleurs sociaux. Que personne ne soit malade ou dans le besoin !

9 juin

« Bien sûr, je méprise ma patrie de la tête aux pieds – mais cela m’est fâcheux, si un étranger partage ce sentiment », a écrit le grand poète Alexandre Pouchkine en 1826. Au patriotisme !

10 juin

En 1936, le célèbre studio Soyouzmoultfilm a été fondé en URSS. À Tchebourachka, au Chaton qui s'appelait Ouah, aux Trois de Prostokvachino, et au Hérisson dans le brouillard ! Vous ne savez pas de quoi nous parlons ? Dépêchez-vous de regarder les dessins animés de ce studio !

11 juin

En 1858, la cathédrale Saint-Isaac, dont la construction avait duré 50 ans, a été consacrée à Saint-Pétersbourg. Buvons au fait qu’il faut toujours aller jusqu'au bout !

12 juin

La Journée de la Russie ! Buvons debout et cul sec !

13 juin

Le premier tramway électrique de l'Empire russe a été lancé en 1892 à Kiev. Ce moyen de transport comptant parmi les plus écologiques fonctionne dans toute la Russie, même aujourd'hui.

14 juin

En 1891, le chemin de fer transsibérien a connu le début de la construction de son tronçon d’Oussouriïsk, en Extrême-Orient. Qui ne rêve pas de la romance de la vie en train !

Legion Media Legion Media

15 juin

C'est la Journée des jeunes naturalistes en Russie. Que chacun trouve un hobby à sa convenance !

16 juin

Valentina Terechkova est devenue la première femme cosmonaute en 1963. Aux pionniers !

17 juin

Le légendaire compositeur Igor Stravinsky est né en 1882 dans l'Empire russe. Il a ensuite obtenu la nationalité française et américaine. Un citoyen du monde – on peut en être fier !

18 juin

Le premier vol sans escale de l'histoire entre Moscou et les États-Unis en passant par le pôle Nord a débuté en 1937. Deux jours plus tard, trois audacieux russes, Valeri Tchkalov, Gueorgui Baïdoukov et Alexandre Beliakov, ont atterri avec succès à Vancouver, dans l'État de Washington, aux États-Unis. Folie et bravoure !

19 juin

À l'occasion de la Journée du personnel médical, nous rendons hommage à toutes les personnes désintéressées en blouse blanche !

20 juin

L'extrême en Russie a plus de 200 ans : en 1803, le premier vol russe en montgolfière a eu lieu à Saint-Pétersbourg !

21 juin

Le jour le plus long de l'année ! L’on peut ainsi boire un peu plus longtemps !

22 juin

Journée de commémoration et de deuil à la date anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale pour l'URSS.

Lire aussi : Comment la Seconde Guerre mondiale a-t-elle commencé pour l'URSS?

23 juin

Journée de la balalaïka. Buvons, jouons, dansons !

Getty Images Getty Images

24 juin

Nikita Khrouchtchev a promis à Richard Nixon de lui montrer la « mère de Kouzma »... N'ayons pas peur d'exprimer nos émotions !

25 juin

Journée de l'amitié et de l'unité des Slaves !

26 juin

Journée de l'inventeur et de l'innovateur. À la pensée non conventionnelle !

27 juin

Journée de la jeunesse ! Eux, vont certainement boire.

28 juin

Mikhaïl Gorbatchev a proposé pour la première fois des changements politiques et structurels dans le pays lors de la conférence du Parti communiste de l'URSS en 1988. Aux réformes !

29 juin

Journée des partisans et des militants clandestins. À ceux qui ne livrent pas leurs secrets à l'ennemi !

30 juin

Aux deux mois d’été restant devant nous !

JUILLET

1er juillet

La lecture est le passe-temps favori des Russes ! En 1862, la Bibliothèque publique de Moscou a été inaugurée, aujourd'hui nommée Bibliothèque d'État de Russie (la « Léninka »), la plus grande du pays.

2 juillet

En 1860, la ville de Vladivostok a été fondée. À l’étendue de la Russie !

Legion Media Legion Media

3 juillet

La Journée de l'amitié secrète est célébrée dans le monde entier.

4 juillet

Journée du repos en remède aux fêtes. Ce n'est pas aussi une raison de festoyer ?

5 juillet

À ceux qui boivent et ne se soûlent pas ! Au fait, voici quelques secrets des Russes contre la gueule de bois.

6 juillet

Au grand artiste d'avant-garde Marc Chagall à l'occasion de son anniversaire !

7 juillet

Le jour slave du solstice d'été (fête nommée « Ivan Koupala »). Cette nuit-là, les amoureux doivent sauter au-dessus d'un feu de joie pour être heureux et vivre longtemps ensemble. Quant à nous, nous nous réchaufferons près du feu de toutes les manières possibles.

8 juillet

Le Jour de Piotr et Fevronia, les Roméo et Juliette russes. Il s’agit d’une journée consacrée à la famille, l'amour et la fidélité – le choix est vaste !

9 juillet

Selon le calendrier populaire, c'est le moment d'aller cueillir des fraises des bois. « Pour la route », comme disent les Russes.

10 juillet

Ce jour de gloire militaire commémore la victoire de Pierre le Grand sur les Suédois lors de la bataille de Poltava en 1709.

11 juillet

Lors de la Journée mondiale du chocolat, il n'y aura pas de problème en matière d’accompagnement pour notre verre.

12 juillet

Journée des saints Pierre et Paul. Il y a quelqu'un à qui porter un toast !

13 juillet

En 1728, le navigateur Vitus Béring, Danois au service de la Russie, a quitté les côtes du Kamtchatka pour se diriger vers le nord (et a découvert plus tard le détroit qui portera par la suite son nom). Au fait qu’il faut toujours trouver un moyen de s'en sortir.

14 juillet

En 1897, le dimanche a été déclaré jour de repos en Russie. Il faut absolument boire à cela (le samedi) !

15 juillet

La toute première « poignée de main dans l'espace » – le programme Soyouz-Apollo. Faisons aussi se rencontrer nos verres pour trinquer à cela !

16 juillet

La Russie célèbre la Journée de Neptune dans les camps pour enfants – il faut s’arroser d'eau. Mais on peut le faire avec du champagne !

B. Eline/Sputnik B. Eline/Sputnik

17 juillet

« Il n'y a pas de sexe en URSS » – c'est ce jour-là qu'est née cette phrase devenue culte. Débarrassons-nous de ce mythe et buvons à... l'amour !

18 juillet

L'année 1936 a vu le début de la toute première Coupe d'URSS de football. À la santé de votre équipe favorite !

19 juillet

Ce que nous avons, nous ne le gardons pas, mais ce que nous perdons, nous le pleurons. C'est le triste toast que nous voudrions porter le jour où l'empereur Paul Ier a approuvé la création de la Compagnie russo-américaine pour le développement de l'Alaska.

20 juillet

Selon un présage populaire, en ce jour, s'il commence à pleuvoir, il pleuvra longtemps... Eh bien, du vin chaud, une couverture, un film. Au fait, voici un top 100 des films russes, s'il pleut trop longtemps.

21 juillet

Le jour de la fête orthodoxe en l'honneur de l'icône de Notre-Dame de Kazan, les champignons noirs lactarius resimus arrivent habituellement à maturation. Et les champignons, c’est-ce que c’est ? C'est aussi un excellent accompagnement traditionnel de l’alcool en Russie ! Voici ce que les Russes font d'autre avec eux.

22 juillet

Anniversaire du tsar Michel Ier (1596), le premier des Romanov. À la santé des premiers, encore !

23 juillet

En 1874, l'ingénieur électricien Alexandre Lodyguine a inventé la lampe à incandescence. Grâce à lui, nous ne buvons pas à la lumière des bougies !

Arkadi Chaïkhet/MAMM/MDF/russiainphoto.ru Arkadi Chaïkhet/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

24 juillet

En Russie, c'est la Journée de l'ingénieur du cadastre et celle des fleuristes... Eh bien, il y a toujours quelque chose à fêter !

25 juillet

En 1907, l'inventeur-physicien Boris Rozing a déposé le brevet « Méthode de transmission électrique d'images à distance », la première télévision ! Aux premiers – toujours !

26 juillet

En 2010, la quantité maximale d'alcool autorisée dans le sang des conducteurs a été supprimée en Russie, n’autorisant ainsi plus un seul milligramme (depuis, ce taux a toutefois été rehaussé à 0,3g). Buvons, mais sans volant !

27 juillet

Selon les annales, Moscou a été fondée ce jour-là, en 1147 ! Cependant, c'est une question ouverte dans l'histoire, et l'anniversaire de la ville est célébré en septembre. Néanmoins, boire à Moscou peut se faire sans fin, non ?

28 juillet

Jour du baptême de la Russie. Selon la vieille tradition russe, buvons trois fois !

29 juillet

Naissance du principal peintre mariniste de tous les temps, Ivan Aïvazovski (1817). Personne d'autre n'a peint la mer de cette manière – à ses talents uniques !

30 juillet

En 1907, la première ligne de bus a été ouverte à Moscou. À la santé des premiers, une fois de plus !

31 juillet

En 1994, l'athlète russe Sergueï Bubka a établi un record du monde en saut à la perche – 6,14m. À de nouveaux sommets !

AOÛT

1er août

Le dernier mois de l'été a commencé...

2 août

Journée des Troupes aéroportées. Ceux qui ont une telniachka (maillot à rayures caractéristique de ce corps militaire) boivent dans la rue, les autres chez eux.

3 août

Les 22e Jeux olympiques d'été se sont terminés à Moscou en 1980. Les personnes nées en URSS versent encore une larme en se souvenant de l’envol de Michka, mascotte de la compétition.

Semion Maïsterman, Nikolaï Naoumenkov/TASS Semion Maïsterman, Nikolaï Naoumenkov/TASS

4 août

Le jour de Marie Madeleine dans le calendrier populaire : le travail est déconseillé, contrairement au repos. Vous savez ce que cela signifie !

5 août

Le grand artiste russe Ilia Répine est né en 1844. Regardez ses peintures – chacune d’entre elles est d’une grande puissance !

6 août

En 1502, Dionisius, illustre peintre d’icônes, a commencé à décorer le monastère de Ferapontov, dont les fresques sont aujourd'hui un trésor de l'UNESCO. Au talent !

7 août

Le décret absurde de 1983 du Comité central du PCUS « Sur le renforcement de la discipline du travail socialiste » est devenu un véritable sujet de plaisanterie en URSS, et un toast.

8 août

Journée internationale des chats. Ronron !

9 août

Un imposteur, le Faux Dmitri, a été couronné à Moscou en 1605... À la vérité !

10 août

Les États-Unis célèbrent la Journée de la paresse, alors que nous l’avons « dans le sang » (même si l’on trouve toujours la force pour lever un verre).

11 août

En 1928, a débuté en URSS la première Spartakiade, analogue aux Jeux olympiques « capitalistes », auxquels les Soviétiques n'étaient pas encore admis. Comme on aimait répéter en URSS : « Ô sport, tu es la paix ! ».

12 août

Le parc Gorki a été inauguré à Moscou en 1928. Voici un endroit pour se détendre !

13 août

À la justice historique ! En 1990, le président de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev, a signé un décret « Sur la restauration des droits de toutes les victimes des répressions politiques des années 20-50 ».

14 août

Ce jour du calendrier populaire est la fête du Sauveur du miel (il faut alors récolter et manger du miel). À propos, en Russie, le miel était utilisé pour fabriquer la boisson alcoolisée autrefois la plus répandue – la medovoukha (hydromel). Un godet ?

15 août

La galerie Tretiakov a ouvert ses portes à Moscou en 1893. À la santé des mécènes !

16 août

L'anniversaire de l'auteur de ce calendrier. À la mienne aussi !

17 août

Nous avons à nouveau conquis le pôle Nord (grâce au brise-glace Arktika, en 1978). Aux victoires par tous les moyens !

18 août

Les premiers chiens de l'espace, Belka et Strelka, ont effectué un vol réussi en 1960. À la santé des amis de l'homme !

Sergueï Preobrajenski, Nikolaï Sitnikov Sergueï Preobrajenski, Nikolaï Sitnikov

19 août

En 1874, le maillot rayé (telniachka) a été approuvé comme uniforme pour les marins russes. C'est plus amusant de boire avec !

20 août

Buvons de A à Ia (la dernière lettre de l’alphabet russe) : en 1634, le premier abécédaire a été publié en Russie.

21 août

L'échec de la tentative de restauration du régime soviétique – l'effondrement du Comité d'État pour l'état d'urgence ! À la démocratie et la nouvelle vie !

22 août

Journée du drapeau national de la Fédération de Russie.

23 août

Le premier président de la Russie, Boris Eltsine, a mis un terme à l’activité du Parti communiste (1991). À de sages décisions !

24 août

En 1904, les châtiments corporels ont été abolis en Russie. Santé à l'introduction des récompenses corporelles !

25 août

L'anniversaire de Russia Beyond !

26 août

Tous ceux qui ont vu les fontaines en cascade de Peterhof (inaugurées en 1723) ne sont pas prêts de les oublier. Aux souvenirs inoubliables du « Versailles russe » !

27 août

Journée du cinéma russe. Faites votre choix – d'Eisenstein et Tarkovski à Mikhalkov et Zviaguintsev !

28 août

Une grande fête orthodoxe – la Dormition de la Sainte Vierge Marie.

29 août

En 1698, Pierre le Grand a ordonné à ses sujets de se raser la barbe et de porter des vêtements européens. À la mode !

30 août

En 1873, l’archipel de la Terre François-Joseph, le territoire le plus septentrional de la Russie, a été découvert. Buvons en l’honneur du bout du monde !

Pavel Lvov/Sputnik Pavel Lvov/Sputnik

31 août

Saint-Pétersbourg a été rebaptisée Petrograd 1914. Aux changements !

SEPTEMBRE

1er septembre

La Journée de la connaissance, à l’occasion de laquelle les écoliers russes retournent en cours après les vacances.

2 septembre

Date de fin de la Seconde Guerre mondiale.

3 septembre

Un jour-plaisanterie, où des feux de sorbier sont allumés. Tout cela en référence à une chanson de Mikhaïl Choufoutinski, sortie en 1994 et intitulée 3 septembre, parlant de cœurs brisés en automne, et que les internautes ressortent chaque année.

4 septembre

Jour de la dernière grande découverte géographique mondiale : l'expédition sur les brise-glace Taïmyr et Vaïgatch (1913) dirigée par Boris Vilkitski a découvert l'archipel de la Zemble du Nord (initialement baptisé Terre de l’Empereur Nicolas II).

5 septembre

Journée des Travailleurs de l’industrie pétrolière. À l'or noir !

6 septembre

Leningrad est devenu Saint-Pétersbourg. À ce qu’il en soit ainsi pour toujours !

7 septembre

Anniversaire de Moscou (généralement célébré le premier week-end de septembre). En 1947, c'est le 7 septembre, pour commémorer le 800e anniversaire de la ville, que les gratte-ciels staliniens, les fameuses « Sept sœurs » de Moscou, ont commencé simultanément à être bâtis.

Evgueni Oumnov/russiainphoto.ru Evgueni Oumnov/russiainphoto.ru

8 septembre

Jour de gloire militaire : la victoire de l'armée russe sous le commandement de Mikhaïl Koutouzov à la bataille de Borodino contre les Français en 1812.

9 septembre

« Chacun rêve de changer l'humanité, mais personne ne pense à se changer lui-même ». On dirait un toast, n'est-ce pas ? À l'anniversaire de l'auteur de cet aphorisme, Léon Tolstoï !

10 septembre

En 1756, l'impératrice Élisabeth Ire a créé le premier théâtre russe. Aujourd'hui, il y en a plus d'un millier ! À la dramaturgie !

11 septembre

La fête du verre à facettes (en 1943, le premier verre de ce type a été produit en URSS à la verrerie de Gous-Khroustalny). Aujourd’hui, toutes les familles de Russie en ont. Buvons avec !

12 septembre

En 1698, Pierre le Grand a fondé la ville de Taganrog sur la mer d'Azov, la première base navale de Russie et la première ville à être construite selon un plan directeur. Le tsar a même envisagé de déplacer la capitale ici, plutôt qu'à Saint-Pétersbourg. Trinquons à ces deux cités d’exception !

13 septembre

« Du lait pour la nocivité » est une phrase soviétique devenue proverbiale, encore utilisée aujourd'hui. Elle est née après un décret gouvernemental de 1965 sur la distribution gratuite de lait aux travailleurs des entreprises « nuisibles » pour la santé des ouvriers. À la continuité des générations !

14 septembre

En 1812, le Conseil de Fili a pris la décision de céder Moscou aux troupes de Napoléon sans combattre. Ce qui s'est passé ensuite, lisez ici. À de sages décisions !

Alexeï Kivchenko/Galerie Tretiakov Alexeï Kivchenko/Galerie Tretiakov

15 septembre

En 1968, le vaisseau russe Zond-5 a été la première au monde à faire le tour de la Lune. Aux premiers dans l'espace !

16 septembre

Detox russe à l'ancienne : selon le calendrier populaire, ce jour-là, il faut jeter le bazar hors de la maison pour attirer la chance. À la bonne fortune !

17 septembre

Le fondateur de la cosmonautique Constantin Tsiolkovski est né en 1857. L'espace est à nous !

18 septembre

« La démocratie n'est pas la permissivité », une phrase inventée par Mikhaïl Gorbatchev en 1986, est devenue une expression à la mode. À la démocratie !

19 septembre

Selon le calendrier populaire, nous attendons les premières gelées. Eh bien, luttons contre le froid en levant nos verres !

20 septembre

Le premier conservatoire de Russie a été fondé en 1862 à Saint-Pétersbourg. À la musique !

21 septembre

Les orthodoxes célèbrent la Nativité de la Sainte Vierge Marie.

22 septembre

La Journée mondiale sans voiture. Sportif et écologique !

23 septembre

En 1873, les premières lanternes électriques du monde ont été allumées à Saint-Pétersbourg à la place des lampes à huile. Que la lumière soit !

24 septembre

Un équipage féminin de pilotes a pour la première fois effectué un vol sans escale Moscou – Extrême-Orient en 1938 ! Au courage !

25 septembre

Le premier hôpital public de Russie a été ouvert en 1763 à Moscou ! À la santé !

26 septembre

Journée mondiale de la contraception. À la sécurité !

27 septembre

En 1863, le premier jardin d'enfants de Russie a été ouvert à Saint-Pétersbourg. À la santé des enfants et de leurs éducateurs !

Arkadi Chaïkhet/MAMM/MDF/russiainphoto.ru Arkadi Chaïkhet/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

28 septembre

En 1783 est née Nadejda Dourova, demoiselle de cavalerie, première femme transsexuelle de l'armée russe. À la liberté de choix !

29 septembre

En 1937, le dirigeable URSS-V6 s'est envolé dans le ciel, établissant un record de vol sans escale – il a couvert une distance de 4 800 kilomètres en 130 heures et 27 minutes. À la réalisation de tous les objectifs !

30 septembre

Anniversaire d'Ilia Kabakov, l'artiste conceptuel russe le plus célèbre du monde (et l'artiste vivant le plus cher). Buvons au conceptualisme !

OCTOBRE

1er octobre

Journée internationale des personnes âgées. À nos aînés !

Ilia Pitalev/Sputnik Ilia Pitalev/Sputnik

2 octobre

Fiodor Blinov, un mécanicien autodidacte, а inventé en 1879 le premier tracteur à chenilles du monde. Aux inventeurs !

3 octobre

À la Russie médiévale, aux bouleaux et aux champs – en 1895, le poète patriote Sergueï Essenine est né.

4 octobre

Le premier satellite artificiel au monde a été lancé par l'URSS en 1957. Aux pionniers de l'espace !

5 octobre

Journée internationale des enseignants. À l'apprentissage sans fin !

6 octobre

La phrase de Nikita Khrouchtchev « Sa majesté la classe ouvrière » est entrée dans l'usage populaire, donnant lieu à une foule d'interprétations, y compris un toast – « À la classe ouvrière ! ».

7 octobre

Jour de la Constitution soviétique de Brejnev. Buvons par habitude.

8 octobre

À l'occasion de l'anniversaire de la reine de la poésie russe, et principale drama queen du pays, Marina Tsvetaïeva, nous vous souhaitons d'éviter les drames dans la vie et de ne pas faire toute une histoire pour rien !

9 octobre

Anniversaire de l'un des plus célèbres artistes, mystiques et philosophes russes, Nicolas Roerich. Au zen russe !

Lire aussi : La fascinante épopée de la dynastie mystique et artistique des Roerich

10 octobre

En 2006, VKontakte (VK), le plus grand réseau social de Russie, créé par Pavel Dourov, a été lancé. Alors, à la santé des contacts !

11 octobre

En 1783, Catherine II a signé un décret établissant la première Académie russe. À la soif de savoir !

12 octobre

Getty Images Getty Images

La célèbre curiosité avec Nikita Khrouchtchev et sa chaussure s'est produite lors de la 15e assemblée de l'Onu en 1960 (lisez toute la vérité sur cet épisode ici). À la spontanéité !

13 octobre

Greenwich a été approuvé comme lieu de passage du méridien zéro en 1884. Buvons à ce que chaque écolier russe sait !

14 octobre

Dans l'orthodoxie, l’on célèbre la grande fête de l'Intercession de la Mère de Dieu.

15 octobre

L'anniversaire du principal poète romantique russe, Mikhaïl Lermontov. Nous buvons à l'amour éternel et rêvons que quelqu'un nous avoue son amour comme le Démon à Tamara.

16 octobre

Ce jour-là, en 2022, une nouvelle fête sera célébrée en Russie : celle des pères.

17 octobre

La pièce désormais légendaire d'Anton Tchekhov, La Mouette, a fait un flop au théâtre Alexandrinski de Saint-Pétersbourg. L'écrivain s'est alors interdit de rédiger des scénarios pour le théâtre, mais a ensuite finalement écrit La Cerisaie et d'autres pièces. Aux décisions judicieuses !

18 octobre

En 1867, l'Alaska a été cédé aux États-Unis. Souvenons-nous de lui, et aussi d'Hawaï, qui aurait pu faire partie de la Russie.

19 octobre

Napoléon a quitté Moscou sans rien – raison de boire à la pensée stratégique des commandants russes !

20 octobre

Le plus ancien cirque de Moscou, situé sur le boulevard Tsvetnoï, a ouvert ses portes en 1880.

21 octobre

Le premier développement du légendaire concepteur d'avions Andreï Toupolev – l'avion de sport ANT-1 – a pris son envol. Buvons de nouveau aux précurseurs !

22 octobre

En 1842, Gustav Fabergé a ouvert un atelier de joaillerie à Saint-Pétersbourg. À l'art !

23 octobre

En 1958, Boris Pasternak a été déclaré lauréat du prix Nobel de littérature. Nous souhaitons, comme l'a écrit Pasternak, « parvenir au cœur des choses » !

24 octobre

Journée internationale des Nations unies. Pour l'unité des nations !

25 octobre

En 1990, la loi sur la liberté de religion a été adoptée en URSS. À la liberté, jusqu'au bout !

26 octobre

Le premier décret bolchévique, le « Décret sur la paix », initié par Vladimir Lénine (1917), a été publié. Nous sommes pour la paix !

27 octobre

En 1984, le « chantier du siècle » – la ligne principale Baïkal-Amour – a été mis en service. Aux grands voyages en train !

Vladimir Matvievski/TASS Vladimir Matvievski/TASS

28 octobre

La Journée des grands-mères et des grands-pères ! À la vôtre !

29 octobre

« Et le combat continue » – c'est ainsi que commence l'hymne de l'Union de la jeunesse communiste créée ce jour-là. Au Komsomol !

30 octobre

Jour de la mémoire des victimes de répressions politiques.

31 octobre

Halloween prend ces dernières années de l’ampleur en Russie !

NOVEMBRE

1er novembre

Le mois le plus maussade en Russie, gris et froid. Restons solidaires !

2 novembre

En 1721, Pierre le Grand est devenu Empereur de Russie et la Russie un empire. Longue vie à l’Empereur !

Paul Delaroche/Kunsthalle de Hambourg Paul Delaroche/Kunsthalle de Hambourg

3 novembre

L'astronome soviétique Nikolaï Kozyrev a observé des gaz sur la Lune en 1958 et a suggéré, d'après leur composition, qu'il y avait là une activité volcanique. Aux découvertes extraterrestres !

4 novembre

Journée de l'Unité nationale (pour en savoir plus sur cette fête, cliquez ici) et toujours un jour férié !

5 novembre

En 1929, Moscou a ouvert le premier planétarium de l'URSS. À la proximité des étoiles !

6 novembre

L'expédition polaire transcontinentale du journal Sovetskaïa Rossia a été lancée en 1982. Ses participants ont effectué le plus long passage de l'histoire des voyages en Arctique – 10 000 kilomètres. Au fait de quitter sa zone de confort !

7 novembre

Jour de la révolution d'octobre 1917. L'anniversaire du coup d'État bolchévique a été largement célébré en URSS et en Russie jusqu'en 1991. Certains continuent à ce jour.

8 novembre

Journée internationale de KVN, le jeu comique le plus drôle et le plus ingénieux de la télévision russe. Il a fait ses débuts en 1961 ! Au rire et à l'humour !

9 novembre

En 1818, le grand écrivain russe Ivan Tourgueniev est né. À la santé des pères et des fils qui trouvent toujours un terrain d'entente !

10 novembre

Journée de la police. Buvons, mais pas dans les lieux publics !

11 novembre

En 1821, le grand écrivain russe Fiodor Dostoïevski a vu le jour. Son aphorisme le plus célèbre ressemble à un toast : « La beauté sauvera le monde ».

12 novembre

Les bolcheviks ont déclaré le palais d'Hiver de Saint-Pétersbourg musée d'État. À l'Ermitage !

Legion Media Legion Media

13 novembre

Le chemin de fer entre Moscou et Saint-Pétersbourg a été inauguré en 1851. Le voyage durait alors 19 heures, contre 4 aujourd'hui ! À la vitesse !

14 novembre

Le service hydrométéorologique a été créé en URSS en 1936. Pour que les bonnes prévisions se réalisent !

15 novembre

En 1933, le premier trolleybus a été lancé à Moscou. Aujourd'hui, ils n'existent plus, mais la nostalgie est là.

16 novembre

Des relations diplomatiques ont été établies entre l'URSS et les États-Unis en 1933. À l'amitié !

17 novembre

Le croiseur Aurore a été amarré pour toujours à Leningrad en 1948. Aux symboles !

18 novembre

Nous célébrons l'anniversaire du Père Gel, le Père Noël russe.

19 novembre

Le symbole de la science russe, Mikhaïl Lomonossov, est né en 1711. Selon la légende, il a marché pendant près d'un mois jusqu'à Moscou depuis son village près d'Arkhangelsk pour étudier à l'Académie. À la soif de connaissance !

20 novembre

En 1815, le traité de Paris a été signé et l'ère des guerres napoléoniennes a pris fin. À la paix !

21 novembre

Un conseil municipal a été mis en place à Moscou en 1917. Au pouvoir du peuple !

22 novembre

La Journée du psychologue. Comment l'URSS a pu vivre sans eux ?!

23 novembre

L'écrivain soviétique Alexandre Grine a achevé sa nouvelle emblématique Les voiles écarlates en 1922. Pour que les rêves deviennent réalité !

24 novembre

Selon le calendrier populaire, une vague de froid et de véritables gelées devraient arriver. Réchauffons-nous !

25 novembre

Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Nous sommes contre la violence et « Aux belles dames ! » est notre toast préféré !

26 novembre

C’est le début de la bataille de la Bérézina, entre l'armée de Napoléon et celles de Mikhaïl Koutouzov.

27 novembre

À l’infanterie de marine (aujourd'hui c'est sa fête professionnelle) ! Les nazis l’appelait « la mort noire ». Pour en savoir plus sur ses opérations les plus réussies, cliquez ici.

Iouri Smitiouk/TASS Iouri Smitiouk/TASS

28 novembre

En 1880, est né le poète Alexandre Blok, l'une des figures majeures de l'Âge d'argent de la littérature russe. Tous les Russes connaissent son nom, sinon ses poèmes.

29 novembre

En 1783, une réunion de l'Académie russe a approuvé une nouvelle lettre de l'alphabet – la lettre ё (prononcée « io »). Nous l'utilisons, nous l'aimons, nous la vénérons.

30 novembre

C'est le dernier jour de l'automne !

DÉCEMBRE

1er décembre

En ce jour de 1896, le grand commandant soviétique Gueorgui Joukov est né. Grâce à lui, nous avons vaincu les nazis.

2 décembre

Les Russes ont pour tradition de se réjouir pour leurs amis et de trinquer à leurs succès. Fidel Castro est devenu président de Cuba en ce jour de 1976. Viva la Cuba !

3 décembre

Journée du Soldat inconnu à la mémoire des combattants russes tombés au combat. Ce jour-là, en 1966, les restes du Soldat inconnu ont été enterrés près des remparts du Kremlin et un mémorial avec une flamme éternelle a été inauguré.

4 décembre

Nous buvons à l'industrie automobile soviétique : ce jour-là, en 1946, la première voiture légère pour les masses – la Moskvitch-400 – a été produite à Moscou.

5 décembre

À l'atome pacifique ! En 1957, l'URSS a lancé le premier brise-glace atomique du monde, le Lénine !

Max Alpert/Sputnik Max Alpert/Sputnik

6 décembre

Selon le calendrier populaire, ce jour-là, l’on célébrait l'établissement d'une piste de traineau dans la neige et on brassait de la bière. Qui sommes-nous pour rompre avec les traditions ancestrales ?

7 décembre

C'est le Jour des compagnons de bouteille et la date de fondation du grand musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg (en 1764, il a été créé par Catherine II). En somme, à chacun sa voie !

8 décembre

L'URSS s'est effondrée, mais en cette date, en 1991, la Communauté des États indépendants (CEI) a vu le jour. Bien qu'elle ait perdu des membres et statuts, il est toujours agréable de porter un toast en son honneur !

9 décembre

En 2007, une fête prérévolutionnaire, le Jour des héros de la patrie, a été rétablie en Russie. Et il y a beaucoup de héros dans l'histoire !

10 décembre

L'empereur russe Paul Ier est devenu Grand Maître de l'Ordre de Malte ! Au fait de rendre l'impossible possible !

11 décembre

À l'occasion de l'anniversaire d'Alexandre Soljenitsyne, écrivain et prix Nobel de littérature, buvons pour qu'aucun archipel ne se transforme à nouveau en goulag.

12 décembre

Journée de la Constitution russe. En 1993, la première constitution de la Fédération de Russie après l'URSS a été adoptée par vote populaire. C'est désormais une fête nationale.

13 décembre

L'évasion la plus notoire de l'URSS – le citoyen Stanislav Kourilov a sauté d'un paquebot de croisière en 1974 et a nagé sur 100 km pour fuir le pays. Trinquons au fait de ne pas avoir eu à fuir notre propre pays.

14 décembre

En 1943, l'hymne national de l'URSS a été adopté. Les paroles ont été écrites par Sergueï Mikhalkov et El-Registan, et la musique composée par Alexandre Alexandrov. La puissance de la musique symphonique est telle que l'on ne peut s'empêcher de tendre son verre – il suffit d'écouter.

15 décembre

Journée de commémoration des journalistes morts dans l'exercice de leurs fonctions. Buvons par solidarité pour nos collègues.

16 décembre

Fête de Jean le Silenciaire, ou le jour du mutisme et du silence. Selon une croyance populaire, si vous vous taisez ce jour-là, vous serez alors très éloquent le reste de l'année. Buvons en silence !

17 décembre

En cette date en 1974, la poétesse et enfant prodige Nika Tourbina est née. À tous les surdoués !

18 décembre

En 1892, le légendaire ballet Casse-Noisette de Piotr Tchaïkovski a été créé. Depuis lors, toute mention de ce personnage de conte de fées est associée à l'approche du Nouvel An. Au pressentiment des festivités !

19 décembre

Leonid Brejnev, secrétaire général du Comité central du PCUS et dirigeant de l'URSS de 1964 à 1982, est né en 1906. Son nom est associé à une ère de stagnation économique qui, nous l'espérons, ne se répétera jamais.

Vladimir Moussaïelyan/TASS Vladimir Moussaïelyan/TASS

20 décembre

Journée internationale de la solidarité humaine. Aux valeurs fondamentales !

21 décembre

Le jour du solstice d'hiver. Au jour le plus court et à la nuit la plus longue !

22 décembre

Le premier timbre-poste russe a été émis en 1857. Aux timbres qui relient les hommes !

Lire aussi : Les dix timbres-poste soviétiques les plus chers et les plus rares

23 décembre

Ce jour-là, l'URSS a décidé de faire du 1er janvier un jour férié ! Cela doit être célébré !

24 décembre

Que « d'une étincelle jaillisse une flamme » ! Un bon toast à l'occasion du premier numéro d'Iskra, le journal révolutionnaire clandestin.

25 décembre

Les catholiques russes (et pas seulement) fêtent Noël !

26 décembre

En 1991, l'Union soviétique a cessé d'exister. Certains seront peut-être nostalgiques, mais d'autres se réjouiront de la fin d'un mauvais rêve qui a duré 70 ans !

27 décembre

Journée des sauveteurs dans la Fédération de Russie. À ceux qui viennent à notre secours !

28 décembre

Buvons sans trinquer : nous nous souvenons du poète Sergueï Essenine, mort ce jour-là en 1925 (selon la version officielle, il s'est suicidé).

29 décembre

En 1768, Catherine II a introduit le papier-monnaie en Russie. En général, peu importe le type, du moment que l’on en a !

30 décembre

En 1922, l'URSS a été formée. Il y a encore beaucoup de gens qui voudraient porter un toast à ce pays qui a disparu.

31 décembre

Disons au revoir à l'année écoulée ! Ce jour-là, dès le matin, nous préparons des salades, cuisinons du kholodets (gelée de viande), préparons une table de fête. Et, comme le héros du film soviétique du Nouvel An, L'Ironie du sort, l’on peut aller au bania. Faites juste attention – ne vous envolez pas accidentellement vers Leningrad !

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Dans cet autre article, nous vous présentions les dix prétextes les plus populaires pour boire de l’alcool en URSS.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.