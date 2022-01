Comment le Russe Alexandre Popov a conçu la première radio

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Alexandre Popov était le fils d'un prêtre. Il est né en 1859 dans la colonie Tourinskié Roudniki (aujourd'hui la ville de Krasnotourinsk) dans la région de Sverdlovsk. Naturellement, son père voulait qu'Alexandre suive ses traces, et il l'a envoyé au séminaire d'Ekaterinbourg, dans l'Oural, pour étudier la théologie. Fils obéissant, Popov a fait ce que son père avait décidé pour lui, mais a ensuite fait un demi-tour surprenant, et s'est lancé dans ce qui lui plaisait vraiment.

De la théologie à la science

Après avoir étudié au Séminaire théologique de Perm pendant trois ans, Popov s'inscrit à l'Université de Saint-Pétersbourg pour étudier… la physique. Alexandre était profondément amoureux des sciences et des mathématiques depuis son enfance. Il avait un esprit incroyablement technique et a terminé l'université avec les honneurs.

Alexandre Popov Domaine public Domaine public

Le jeune physicien soutient sa thèse en 1882. Il se concentre alors sur le génie électrique et devient professeur à l'école de torpilles de la marine russe à Cronstadt (près de Saint-Pétersbourg). Les étudiants de haut niveau y étaient formés pour prendre en charge l'équipement électrique des navires de guerre. Enseignant doué et chercheur brillant, Popov a lu une grande quantité de livres de ses collègues scientifiques étrangers. Il était particulièrement impressionné par la découverte des ondes électromagnétiques par Heinrich Hertz et cherchait des moyens pratiques de les recevoir sur de longues distances.

>>> Lev Termen: l’inventeur du thérémine et des alarmes d’Alcatraz ayant côtoyé le Goulag

À l'été 1893, en tant que représentant du ministère de la Marine, Popov fait partie de la délégation russe à l'Exposition universelle de Chicago. Il a la chance d'observer les expériences de Nikola Tesla, dont il connaissait les travaux.

Sputnik Sputnik

Popov fait une percée en 1895, lorsqu'il construit un appareil capable d'enregistrer les perturbations électriques de l’atmosphère. L'inventeur alors âgé de 36 ans a installé son appareil à l'observatoire météorologique de Saint-Pétersbourg. Selon Popov, il pouvait détecter des orages à 50 km et était destiné à être utilisé pour la réception de signaux provenant d'une source artificielle d'oscillations. Les détails de la découverte ont été publiés dans sa conférence intitulée Sur la relation des poudres métalliques aux oscillations électriques. L'année suivante, Popov a comparu devant la Société de physique-chimie de Saint-Pétersbourg et a transmis les mots « Heinrich Hertz » en morse. Son court message a été reçu par un émetteur situé à environ 250 mètres. Selon le Musée central des communications Popov, basé à Saint-Pétersbourg, Popov « a réussi à résoudre le problème de la construction d'un appareil capable de recevoir et d'enregistrer des signaux de différentes durées ». Son travail a donné une impulsion à l'émergence et au développement de nombreux domaines scientifiques entièrement nouveaux, notamment la radiodiffusion, la radioastronomie et la télévision, la radiométéorologie, la radionavigation et le renseignement radio. Le système développé par Popov contenait « tous les éléments de communication de base inhérents au concept moderne de "ligne de transmission de signaux radio" ».

Popov vs. Marconi

D’autres grands esprits brûlaient du désir de découvrir si les ondes radio pouvaient être utilisées pour transmettre des signaux. Guglielmo Marconi, ingénieur et inventeur italien de Bologne, utilisait les ondes radio pour transmettre des signaux sur plusieurs kilomètres. Marconi commence ses travaux sur les émetteurs et récepteurs radio en décembre 1894 et dépose une demande de brevet le 2 juin 1896, soit deux mois et huit jours après la première transmission radio de Popov. L'ingénieur électricien italien a reçu un brevet pour ses Améliorations dans la transmission des impulsions et des signaux électriques, en d'autres termes, le premier brevet pour un système de communication basé sur les ondes radio. En 1909, le prix Nobel de physique a été attribué conjointement à Guglielmo Marconi et à l'ingénieur allemand Karl Ferdinand Braun « en reconnaissance de leurs contributions au développement de la télégraphie sans fil ». Marconi (1874-1937) est depuis largement reconnu comme l'inventeur de la radio.

Musée central des communications de Popov Musée central des communications de Popov

On pense que le régime « secret défense » strict auquel Alexandre Popov était astreint lorsqu'il travaillait pour la marine russe a empêché le physicien d'être reconnu internationalement comme le véritable premier inventeur de la radio. Les disputes qui continuent à ce jour indiquent toutefois que l'idée était dans l'air et, étant donné que les grands esprits se rencontrent, il fallait bien que quelqu'un finisse par transformer l’essai.

>>> Les trois plus grandes inventions du célèbre ingénieur russe Vladimir Choukhov

La première station radio en Russie a été installée sous la direction de Popov à Sébastopol, sur la mer Noire. Travaillant main dans la main avec la marine russe, lors des manœuvres du 7 septembre 1899, la communication s'établit avec des navires de guerre, dont le Gueorgui Pobedonossets (Saint George le Victorieux) et le destroyer Capitaine Saken, situés à environ 14 km de la côte.

En 1898, la production industrielle de stations-radio pour navires basées sur les découvertes de Popov a commencé à Paris, par la firme Eugène Ducretet. Pendant ce temps, l'atelier radio Popov de Kronstadt, créé à l'initiative du physicien, est devenu la première entreprise d'ingénierie radio de Russie. En 1901, elle a commencé à produire des équipements radio pour la Marine. En 1904, Siemens et Halske (société allemande d'électrotechnique devenue plus tard une partie de Siemens), Telefunken (société allemande d'appareils de radio-télévision fondée à Berlin en 1903) et le physicien russe ont organisé conjointement le « Département de télégraphie sans fil selon le système d'Alexandre Popov ».

Сadre tiré du film sur l'inventeur russe de la radio, Alexandre Popov Sputnik Sputnik

En 1901, Popov devient professeur de physique à l'Institut électrotechnique Alexandre III. Il a été salué « pour son travail continu sur l'utilisation de la télégraphie sans fils sur les navires de la flotte » et a reçu en 1900 la Grande médaille d'or de l'Exposition universelle de Paris, entre autres distinctions. Après la mort de Popov en 1906, un prix spécial portant son nom a été créé en Russie, où son héritage jouit toujours du plus grand respect.

Dans cette autre publication découvrez cinq inventions importantes qui viennent de Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.