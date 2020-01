Dix choses à faire au parc Gorki de Moscou

Dans ce cadre idyllique, entre arbres et étangs, vous sont accessibles de nombreuses activités pour vous divertir et profiter de ce lieu prisé des Moscovites.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le parc Gorki est l'un des lieux de promenade et de loisirs les plus populaires auprès des Moscovites et il est très fréquenté le week-end. C'est sans aucun doute l'une des curiosités incontournables de la capitale et les habitants vous recommanderont certainement de le visiter au moins une fois. Alors que faire lorsque vous y êtes ?

Se promener en s’émerveillant du paysage

Legion Media Legion Media

Bien sûr, la marche est la principale activité de tout parc. Le parc Gorki est accessible gratuitement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et est, soit dit en passant, un espace adapté aux personnes handicapées. Son territoire est immense et combine plusieurs « mini-parcs » à l'intérieur, avec un long chemin de promenade qui vous permet de suivre la Moskova (comme dans la chanson de Scorpions Wind of Change !) et de profiter de pittoresques vues sur la rivière et les bateaux d'excursion. Toutefois, vous pouvez aussi vous enfoncer plus profondément dans le parc et vous balader au gré de ses multiples sentiers.

Et si vous êtes prêt à faire une plus longue promenade, partez du parc Muzeon, puis, à travers le parc Gorki, rejoignez le jardin Neskoutchny (littéralement « Jardin non ennuyeux »), pour finir au Mont des moineaux. Au fait, ne vous inquiétez pas de devoir faire demi-tour après une longue marche, puisqu’il y a des stations de métro à chaque extrémité du parc : Park Koultoury ou Oktiabrskaïa d’un côté et Vorobiovy Gory de l'autre.

>>> Combien de journées faut-il compter pour visiter Moscou?

Utiliser le WIFI gratuit

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Aujourd'hui, Moscou fait de plus en plus penser à une ville du futur, car elle dispose de tous les services imaginables fonctionnant en continu, et notamment de réseaux internet en libre accès disponibles un peu partout. À cet égard, le parc Gorki ne fait pas exception.

Alors pourquoi ne pas en profiter pour télécharger un audioguide vous expliquant l'histoire du parc pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, et ajouter une valeur éducative à votre promenade !

Louer un vélo ou pratiquer d'autres sports

Legion Media Legion Media

Il existe une longue piste cyclable qui s'étend le long de la rivière Moskova dans le parc Gorki et au-delà. Vous pouvez louer un vélo, un longboard, un skateboard (ou même un buggy pour enfants). Il est également possible de télécharger un audioguide pratique sur le vélo qui peut vous aider à mieux explorer le territoire, avec des faits intéressants sur les étangs, les musées et les nombreuses autres attractions des alentours.

Le parc Gorki offre également de nombreuses possibilités de pratiquer divers sports. S’y trouve notamment une base officielle de Nike qui organise fréquemment des clubs de course et des séances d'entraînement. Y ont été construits plusieurs terrains de football et de basket-ball, ainsi qu'un skate park extrême.

Étonnamment, vous pouvez également jouer à la pétanque au parc Gorki. Ce jeu tout droit venu de France est devenu populaire auprès des hipsters locaux, grâce à l'ancien café La Boule qui a aménagé quelques allées en 2011 (un autre café a depuis ouvert au même endroit, appelé Cochonnet - Petanque & Fun Cafe).

>>> Sept merveilles urbaines de Moscou idéales pour vos photos Instagram

Manger

Mikhail Pochuev/TASS Mikhail Pochuev/TASS

De nos jours, le parc Gorki offre une multitude de lieux de restauration pour tous les goûts, de la glace soviétique historique à la street food moderne, ainsi que de nombreux restaurants où vous pourrez faire une halte à table. Essayez les gyros grecs, la cuisine de rue vietnamienne Bo ou prenez simplement un café et un croissant à emporter.

Si vous souhaitez dîner, choisissez un endroit avec vue près de l'un des étangs du parc. Vous trouverez un restaurant grill appelé Jarovnia à côté de l'entrée principale et de l'étang Pionier, et nombreux établissements sympas à côté de l'étang Golitsyne : Ostrovok, Pizzamento, Lebedinoïé Ozero (littéralement « Lac des cygnes ») et autres.

Explorer l'histoire russe et soviétique

Moskva Agency Moskva Agency

Le nom complet du parc Gorki est « Parc central de Culture et de Loisir Maxime Gorki ». Il a ouvert ses portes en 1928 et, depuis 1932, porte le nom du célèbre écrivain soviétique. L'endroit était considéré comme le principal espace de détente pour les citoyens de la capitale, et a donc été conçu par les meilleurs architectes. Il suffit de jeter un coup d'œil à la magnifique arche d'entrée (à l'intérieur de cette dernière, se situe le musée de l'histoire du parc Gorki, tandis qu'au sommet, vous trouverez un point d'observation).

Aujourd'hui, c'est un parc moderne et élégant (rénové en 2011), mais on trouve encore partout de petites poches intéressantes du passé soviétique. Pour les apercevoir, le parc propose des visites historiques guidées et d'autres types d’animations ludo-éducatives similaires (Pour cela, consultez le calendrier des événements sur le site web du parc). Si vous vous rendez dans le parc adjacent, le parc Muzeon, vous découvrirez de nombreuses surprises, et même un cimetière d'anciennes statues et bustes soviétiques, dont ceux de Lénine et de Staline, qui ont été « envoyés en exil » ici après l'effondrement de l'URSS.

Divertir vos enfants

Legion Media Legion Media

Le parc Gorki a toujours été un lieu familial et de prédilection pour les enfants de tous âges. Vous trouverez de nombreux divertissements leur étant destinés près de l'étang Pionier, notamment un joli manège et une aire de jeux récemment inaugurée. C'est tout un mini-monde, un croisement entre une jungle et un parc aquatique, qui s’ouvriront alors à eux. Il y a beaucoup de toboggans et de barres de singe, où les enfants peuvent grimper et s'amuser, ainsi que des « méga-balançoires » : 29 balançoires qui tournent et bougent de toutes les manières possibles et qui affichent un impressionnant spectacle de lumière la nuit.

>>> Des photos à couper le souffle du nouveau parc Zariadie de Moscou

Se familiariser avec l'art contemporain

Evgeny Biyatov/Sputnik Evgeny Biyatov/Sputnik

Le parc abrite par ailleurs le Musée Garage d'Art Contemporain, qui est probablement la principale et la plus célèbre institution de ce type à Moscou, fondée en 2008. Il accueille de grandes expositions des artistes les plus intéressants du monde et de Russie et gère un vaste programme éducatif.

Le bâtiment du musée mérite en réalité à lui seul votre attention. Il ressemble à une construction moderne en polycarbonate. Cependant, c'était autrefois un restaurant soviétique abandonné, qui a été reconstruit et redessiné par l'architecte néerlandais Rem Koolhaas, qui a conservé des éléments soviétiques originaux, comme certaines mosaïques, que vous pouvez admirer une fois à l'intérieur. À noter que le musée dispose d’un restaurant méritant lui aussi le détour.

Aller au cinéma

Sergey Karpov/TASS Sergey Karpov/TASS

En été, le parc Gorki dispose d'un cinéma en plein air appelé Pionier, qui projette de nombreux films grand public ou d’art et d’essai. Certaines œuvres sont également sous-titrées en anglais, tandis qu’un festival dédié au cinéma français y a lieu chaque année, avec des projections directement dans la langue de Molière. Consultez le programme et réservez vos billets à l'avance ici.

Garage possède d’ailleurs également son propre cinéma appelé Garage Screen, qui propose un large éventail de films et de documentaires consacrés à l'art et accueille des conférences données par de passionnants intervenants. Consultez le programme ici.

Voguer sur les étangs

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Même s'il faut faire la queue pour obtenir un bateau le week-end, il est agréable de pouvoir pagayer un peu dans la nature, tout en étant au milieu d'une mégapole ! Les deux étangs du parc, Golitsyne (le plus grand) et Pionier, proposent des barques et des pédalos à louer à des prix abordables (consultez les offres ici).

Patiner sur glace

Ramil Sitdikov/Sputnik Ramil Sitdikov/Sputnik

En hiver, le parc Gorki se transforme en un pays des merveilles avec l'une des plus belles patinoires de la ville. Vous pouvez profiter de la musique, de l'atmosphère festive du Nouvel An … et du vin chaud (mais pas sur la glace !). Il y a également de nombreux points de location de patins et des vestiaires tout confort.

Dans cet autre article, nous vous révélons que faire dans un autre parc légendaire de Moscou : VDNKh.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.