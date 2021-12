Qui est la «mère de Kouzma» et pourquoi Khrouchtchev voulait-il la montrer aux États-Unis?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Nous allons vous montrer la "mère de Kouzma" », a lancé Nikita Khrouchtchev à Richard Nixon en 1959, choquant le monde entier, les interprètes en premier lieu.

En fait, il s'agit d'un vieux dicton populaire russe : « Показать кузькину мать » (Pokazat’ kouzkinou mat’) signifie « donner une leçon à quelqu'un », ou « punir quelqu'un de manière brutale ». Il existe également une expression russe synonyme qui dit littéralement : « Montrer où les écrevisses hibernent ». En français, on pourrait le traduire comme : « Nous allons vous faire voir de quel bois nous nous chauffons ! ».

Dans le folklore, Kouzma (ou Kouzka, ce qui est tout à fait pareil) est considéré comme un gars colérique et pugnace. Dans le même temps, les paysans utilisaient le nom de Kouzka pour désigner les coléoptères (Anisoplia austriaca) qui mangent et détruisent les récoltes. La « mère » de ce Kouzka est donc considérée comme encore plus méchante que son rejeton. Si vous menacez quelqu'un en brandissant la « mère de Kouzka », c’est que la situation est très, très sérieuse…

Pourquoi Khrouchtchev a-t-il dit ça ?

Mais revenons à nos moutons et expliquons pourquoi la « mère de Kouzka » est entrée dans l'histoire. Tout d'abord, un peu de contexte. En 1959, le vice-président américain Richard Nixon a visité l'URSS ; son objectif était de négocier afin d’organiser la prochaine visite de Khrouchtchev aux États-Unis. Le dirigeant soviétique a invité Nixon à la foire commerciale et culturelle américaine qui se tenait dans le parc Sokolniki à Moscou.

Nikita Khrouchtchev (à droite) et Richard Nixon (à gauche), 1959 TASS TASS

En se promenant, Khrouchtchev et Nixon ont discuté cuisine américaine et appareils électroménagers. Nixon était fier de la dernière innovation américaine : le lave-vaisselle. Khrouchtchev voyait d’un mauvais œil cet article de « luxe ». Il a insisté sur le fait que l'industrie soviétique concernait les produits « essentiels ». Il a demandé sarcastiquement si les Américains avaient une machine « pour mettre de la nourriture dans sa bouche et la pousser » (dans la bouche, ndlr).

>>> Quand le drapeau américain flottait au-dessus du Kremlin

Khrouchtchev et Nixon ont également discuté des conditions dans lesquelles les gens vivaient - maisons privées ou immeubles (l’immeuble surnommé « Khrouchtchevka » a révolutionné le mode de vie du peuple soviétique, vous vous en souvenez ?) Le dirigeant soviétique voulait évidemment gagner cette compétition tacite avec les États-Unis. Tout à coup, il a déclaré que « nous » (c'est-à-dire les Soviétiques) allons « vous montrer la mère de Kouzma ».

Difficile d'imaginer situation plus gênante pour un interprète… Comment traduire cela sans provoquer un scandale international ? Selon une version, l’interprète l'a traduit littéralement par « mère de Kouzma ». Confus, Nixon (et le reste du monde) ne pouvaient que se perdre en conjectures pour savoir qui était cette « femme ».

Cependant, l'interprète, Iouri Lepanov, a insisté sur le fait qu'il l'avait correctement traduit à Nixon comme « montrer ce qu’on vaut ».

Que voulait dire Khrouchtchev ?

Plus tard, lors de sa visite aux États-Unis, Khrouchtchev a de nouveau utilisé cette expression. On l’a promené autour de Los Angeles, accompagné de l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Onu, Henry Cabot Lodge. Encore une fois, l'objectif était d'observer comment vivaient les gens ordinaires. En observant la ville, les pelouses bien ordonnées et les maisons privées, Khrouchtchev a déclaré : « Oui, bien sûr, tout est bien rangé, c'est propret et les gens sont bien habillés. Mais peu importe ! Nous allons vous montrer "la mère de Kouzma"… »

Nikita Khrouchtchev aux États-Unis, 1959 Vassili Egorov/TASS Vassili Egorov/TASS

Soudain, Khrouchtchev s'est tourné vers son interprète, Viktor Soukhodrev, et a expliqué : « Quand j'étais à l'exposition avec Nixon, elle [la phrase] a été mal traduite. C'est très simple : "Nous allons vous montrer quelque chose que vous n'avez jamais vu". »

« Je me suis figé un instant : je n'avais jamais vu cette interprétation de l'expression dans aucun dictionnaire », a déclaré Viktor Soukhodrev. Khrouchtchev avait simplement inventé un nouveau sens pour la célèbre phrase populaire. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que les États-Unis seraient surpris de voir ce que les Soviétiques avaient inventé !

>>> Nikita Khrouchtchev comme vous ne l’aviez jamais vu

L'expression, cependant, est devenue un mème de la guerre froide (à côté de la chaussure mythique de Khrouchtchev frappant le pupitre à l'Assemblée générale des Nations unies, un épisode que nous avons démystifié ici). Et les constructeurs soviétiques de la « Tsar Bomba », l’AN602 thermonucléaire, l'ont également surnommée « la mère de Kouzma ». Mais cette fois dans le vrai sens de cet idiome…

Dans cette autre publication découvrez comment l'URSS a terrifié les États-Unis avec une arme géante factice.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.