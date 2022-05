En images: sept collections de timbres-poste soviétiques étonnantes

Russia Beyond (monetnik.ru, Public Domain)

Certains de ces timbres rares représentent des chefs-d'œuvre de Leonard de Vinci et Pablo Picasso.

Collection Spartakiade internationale

monetnik.ru monetnik.ru

Le culte du sport était bien ancré en Union soviétique. Au début des années 1930, l'organisation parrainée par le Komintern Sport rouge international prévoyait d'organiser un événement appelé « Spartakiade ». L'événement sportif international était conçu comme une alternative communiste aux Jeux olympiques.

Mais à la fin des années 1930, l'organisation avait perdu son influence et s’est dissoute. Pourtant, une collection de timbres postaux imprimés pour commémorer la Spartakiade qui était prévue pour 1935 a quand même été émise.

Au moment de sa sortie, elle a immédiatement attiré l'attention des philatélistes soviétiques. Ces timbres avait une même esthétique et représentaient des sports comme le tennis, le patinage sur glace, le cyclisme, le ski, le football et autres.

Collection Sport

monetnik.ru monetnik.ru

Cette collection est un autre témoignage du culte du sport qui s'est développé en URSS. Parfois, les philatélistes soviétiques choisissaient certains timbres de cette collection pour remplacer les timbres manquants dans la collection Spartakiade internationale.

Le design de la collection Sport était cependant très différent. Le timbre le plus précieux et le plus rare de la collection était celui de 50 kopecks consacré au Football. Au total, la série comportait huit timbres.

Collection Art russe et soviétique

Domaine public Domaine public

Cette série de timbres-poste a été en circulation de 1971 à 1978. Finalement, elle est devenue la série de timbres-poste la plus largement imprimée en URSS. Chaque timbre de la collection représentait une œuvre d'un peintre russe. La liste des artistes présentés dans cette collection comprenait Chichkine, Aïvazovski, Vroubel et bien d'autres.

Collection Peintures étrangères dans les musées de l'URSS

Domaine public Domaine public

Des peintures d'artistes étrangers figuraient également sur les timbres-poste soviétiques aux côtés de l'art russe. Sur une autre série de timbres, le service postal soviétique présentait des œuvres d'art comme la Madonna Benois de Leonard De Vinci, la Madeleine pénitente de Titien, l'Acrobate à la boule de Pablo Picasso et d'autres.

Collection Peuples de l'URSS

Domaine public Domaine public

L'Union soviétique comprenait de nombreuses républiques et ethnies différentes dont les représentants s’identifiaient en tant que peuple soviétique. On peut dire que la collection de timbres Peuples de l'URSS visait à souligner l'importance de l'amitié interethnique et de la solidarité des différentes cultures qui composaient l'Union soviétique.

Ce fut l’une des plus vastes collections de timbres imprimés en URSS. Il y avait 21 timbres au total dans la collection. La circulation de la plupart était de 200 000 unités chacune, à quelques exceptions près concernant des timbres rares. La série présentait également des images de nationalités comptant très peu de représentants, telles que les Lezguiens, les Tatars de Crimée, les Toungouses, les Abkhazes, les Koriaks et d'autres.

Collection Instruments de musique des peuples de l'URSS

Domaine public Domaine public

Cette série de timbres-poste a commencé en 1989 et a survécu à l'Union soviétique, car elle a été imprimée jusqu'en 1992. Chaque timbre présentait des instruments de musique folkloriques uniques issus des divers groupes ethniques vivant en URSS. On y trouvait des instruments comme la balalaïka russe, la dombra kazakhe, le kobza et le cimbalom moldaves, le bağlama azéri et d'autres.

Collection Ingénierie des zeppelins

monetnik.ru monetnik.ru

Cette série de timbres a été émise en 1931 et visait à souligner le fait que le peuple soviétique nourrissait de grands espoirs concernant l'avenir de la construction d’aérostats dans le pays.

Sur le timbre à 10 kopecks de la série, une coque de zeppelin s'étend des déserts d'Asie centrale aux neiges de l'Arctique. La dénomination de 15 kopecks montre un zeppelin survolant la centrale hydroélectrique du Dniepr. Le timbre de 20 kopecks montre un zeppelin survolant la place Rouge, celui de de 50 kopecks est orné d’un zeppelin survolant l'Union soviétique, qui comprend une grande partie du globe. Enfin, la dénomination de 1 rouble illustre le travail des constructeurs du domaine aéronautique soviétique.

