Avant et après: Saint-Pétersbourg au XXe siècle et aujourd'hui

Russia Beyond

Au cours des cent dernières années, la «capitale du Nord» de la Russie a même changé plusieurs fois de nom. Comparons à quoi ressemblaient les sites touristiques de la ville dans le passé et ce qu'ils sont maintenant.

Cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, années 1920 vs 2020

Au début du XXe siècle, cet endroit avait l'air complètement différent. Pour ériger la cathédrale sur le site de l'assassinat de l'empereur Alexandre II, les autorités de la ville ont dû construire un remblai spécial, en élargissant le quai en profondeur du canal Griboïedov (autrefois canal Catherine).

Canal Griboïedov, années 1960 vs 2020

Et voici la vue de l'autre côté du canal – depuis le pont Bankovski (de la Banque), célèbre pour ses quatre lions aux ailes dorées, qui ont maintenant l'air comme neufs – ils ont été restaurés il y a plusieurs années. Au loin, vous pouvez voir la même cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé et, à gauche, la colonnade de la cathédrale de Notre-Dame-de-Kazan.

Cathédrale Saint-Nicolas-des-Marins, 1910 vs années 2010

À l'intersection des canaux Griboïedov et Krioukov, se dresse un chef-d'œuvre baroque – la cathédrale Saint-Nicolas-des-Marins et son clocher. La vue sur elle est fermée par un immeuble d'angle. Aujourd'hui, c'est aussi un point touristique populaire, car de cet endroit, vous pouvez observer jusqu'à sept ponts de la ville. Malheureusement, tous ne sont pas visibles sur la photo ci-dessus, de plus, le pont piéton Krasnogvardeïski (de la Garde rouge) est absent de la photo des années 1910 – il n'a été construit qu'en 1957.

Pont du Palais, 1929 vs 2007

Ce pont levant est l'un des symboles de la Venise du Nord. Il relie le Palais d'Hiver à l'île Vassilievski. Le pont actuel a été construit à l'emplacement d’une structure provisoire en 1916. Depuis la fin des années 1990, les tramways, ainsi que les calèches, ne le traversent plus.

Grand Palais de Peterhof, 1910 vs années 2010

Les tsars ne se promènent plus dans le magnifique parc de Peterhof – à leur place, vous pouvez y voir des foules de touristes. Le palais et ses fontaines ont été gravement endommagés pendant l'occupation nazie, mais immédiatement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les habitants de la ville se sont mis à le restaurer.

Place du Palais, 1914 vs 2018

En 1914, sur cette place, située juste en face de la résidence des empereurs russes, le Palais d'Hiver, un manifeste sur l'entrée de la Russie dans la Première Guerre mondiale a été prononcé. Plus tard, s’y sont tenus des rassemblements révolutionnaires... De nos jours, des événements plus pacifiques s'y déroulent, principalement des concerts

Quai de l'Amirauté, 1916 vs 2018

Debout sur ce quai, on peut encore voir le dôme de la cathédrale Saint-Isaac et, bien sûr, la flèche de l'Amirauté. Le fait que cent ans se soient écoulés depuis la prise de la première photo ne peut être compris que par les changements survenus avec les bateaux et les navires sur la Neva.

Ermitage, 1930 vs 2018

Des statues de puissants atlantes tiennent le toit du porche de l'entrée de l'Ermitage, autrefois Palais d'Hiver et l'un des musées les plus célèbres au monde aujourd'hui. La rue Millionnaïa, située à proximité de cette ancienne résidence des tsars, était autrefois piétonne, mais maintenant les voitures et les bus touristiques y circulent.

Cathédrale Saint-Isaac, années 1920 vs 2019

Depuis près de cent ans, dans la capitale du Nord, il y a décidément plus de végétation et de voitures. La cathédrale Saint-Isaac se trouve désormais au centre d'un trafic routier dense. Les autorités soviétiques ont décidé de ne pas démolir son bâtiment, en y plaçant un musée (pendant la Seconde Guerre mondiale, les objets d'autres musées russes ont été conservés ici). Le monument à l'empereur Nicolas Ier, situé à côté de la cathédrale, a miraculeusement survécu après la révolution – même les bolcheviks ont reconnu sa valeur, car le cavalier ne repose que sur deux supports – une rareté pour l'époque !

Cathédrale Notre-Dame-de-Kazan, années 1840 vs années 2010

La colonnade de cette cathédrale est une autre carte de visite de Saint-Pétersbourg. À l'époque soviétique, le Musée de l'histoire des religions et de l'athéisme occupait son bâtiment, mais aujourd'hui, la cathédrale a retrouvé le statut d'église. Sa belle silhouette et son square rempli de fleurs accueillent les touristes directement sur la perspective Nevski.

Perspective Nevski, 1929 vs 2018

À l'époque soviétique, cette rue principale de la ville s'appelait « avenue du 25 Octobre » en l'honneur de la Révolution de 1917. Chacun de ses bâtiments a une histoire riche. Par exemple, l'incroyable édifice de style Art nouveau, situé en face de la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan, appartenait à la compagnie Singer, mais se trouve aujourd'hui à l'intérieur de ses murs la Maison du Livre.

Le Cavalier de bronze, 1946 vs 2013

Ce monument au fondateur de la ville, Pierre le Grand, est densément entouré d'arbres, il est donc presque impossible de deviner que le bâtiment de l'Amirauté est caché derrière eux. Cependant, si vous regardez attentivement, vous remarquerez sa flèche !

Église allemande, 1910 vs 2013

Karl Bulla/Domaine public; Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Karl Bulla/Domaine public; Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Comme nous pouvons le voir, en général, l'apparence de Saint-Pétersbourg n'a pas changé de manière trop spectaculaire. Cependant, il existe des exceptions à la règle... C'est ainsi qu'à l'époque soviétique cette église allemande a été transformée en Palais de la culture des travailleurs de la communication, imaginé dans le style du constructivisme. Maintenant, il est même difficile de croire que ces deux bâtiments peuvent avoir quelque chose en commun.

Pont Liteïny, années 1910 vs 2018

Domaine public; Alexeï Danitchev/ Sputnik Domaine public; Alexeï Danitchev/ Sputnik

Ce pont situé sur la Neva a été inauguré en 1879. La nuit, un mécanisme complexe poussait la travée du pont... sur le côté ! Dans les années 1960, il a subi une reconstruction à grande échelle et seulement après cela, la travée de Liteïny a commencé à s'élever vers le haut, ce à quoi nous sommes désormais habitués.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.