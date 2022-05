Les dix timbres-poste soviétiques les plus chers et les plus rares

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Au meilleur ouvrier de la Société de philatélie de l’URSS (jusqu'à 776 000 $)

Le timbre-poste le plus cher a été émis en 1932. Un seul exemplaire a survécu. Il s'agissait d'une édition limitée lancée pour la première exposition consacrée aux réalisations de la philatélie soviétique. Avec le temps, tous les timbres uniques sauf un ont disparu, et comme il était imprimé sur du papier exceptionnellement épais, le timbre a reçu le surnom de « carton » [kartonka en russe]. En 2008, le timbre s'est vendu 776 000 $ chez Cherrystone Auctions.

Levanevsky, avec erreur et surimpression (jusqu'à 525 000 $)

Lorsque Siguismound Levanevski, un pionnier soviétique du vol longue distance, a tenté de relier Moscou à San Francisco via le cercle polaire arctique, un timbre-poste a été émis pour célébrer l’exploit. Bien que la mission ait été interrompue à mi-chemin lorsque l'avion a commencé à perdre de l'huile, les timbres sont devenus très célèbres. Certains d'entre eux ont immédiatement acquis une valeur sans précédent en raison de deux erreurs d'impression.

Certains des timbres portent le mot « San Francisco » imprimé avec un « f » minuscule, tandis que d'autres timbres portent une surimpression à l'envers. Les timbres les plus rares combinent ces deux défauts et peuvent se vendre jusqu'à 525 000 $.

Le premier timbre aéropostal (jusqu'à 70 000 $)

Ces timbres rares ont été émis pour la première fois en 1923 et furent les premiers timbres soviétiques utilisés pour la poste aérienne. Ils ont été libellés en quatre coupures : un, deux, cinq et 10 roubles. Cependant, seuls les timbres de cinq roubles ont acquis une valeur substantielle au fil des ans en raison d'un défaut spécifique. L'une des feuilles utilisées pour imprimer ce lot particulier s'est avérée défectueuse. En conséquence, le chiffre « 5 » semble plus large et placé plus bas que d'habitude.

Le 50 consulaire (jusqu'à 60 000 $)

Ce timbre était destiné à l'envoi de correspondance internationale payante par voie aérienne entre Moscou et Königsberg lors de l'établissement de la communication par avion entre l'URSS et l'Allemagne.

Pourtant, ce type de timbre a été retiré et détruit presque immédiatement car il n'a pas été approuvé par le Comité populaire des postes de l'URSS, ce qui explique la grande valeur des timbres « survivants » de la série.

Aérostat bleu (jusqu'à 40 000 $)

Ces timbres ont été émis pour célébrer la construction d’aérostats en Union soviétique. Ils représentent un grand zeppelin s'élevant dans l'espace au-dessus de la planète, ce qui signifie que le territoire soviétique comprenait une grande partie du globe. Les timbres les plus rares et les plus chers du lot de couleur brunâtre ont été imprimés en bleu par erreur. En plus de cela, certains des timbres bleus ont été perforés à tort, ce qui n'a fait que contribuer à leur donner de la valeur.

La 2e Année polaire internationale (jusqu'à 30 000 $)

Ces timbres émis en 1932 étaient exclusivement destinés à la poste aérienne dans la région arctique. Ils ont été utilisés pour les expéditions d'Arkhangelsk au cercle polaire arctique et dans le sens inverse. La moitié du lot a été délivrée avec un défaut de perforation insignifiant. Ce petit défaut est la raison pour laquelle ces timbres sont maintenant précieux.

Croisière de la paix et de l'amitié (jusqu'à 29 000 $)

Lorsque le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev a planifié un voyage dans les pays scandinaves, le service postal soviétique a imprimé cette série Croisière de la paix et de l'amitié. Cependant, la collection n'a jamais été mise en circulation. Bien que l'on ne sache pas exactement comment ces timbres se sont retrouvés entre des mains privées, cela a été le cas et ces personnes ont eu beaucoup de chance de faire une telle acquisition.

« Limonka » (jusqu'à 16 000 $)

Ces timbres sont précieux car la machine utilisée pour les imprimer a mal fonctionné et les a colorés d’une couleur citron (d’où leur surnom). En conséquence, la production s'est arrêtée après seulement une centaine d'exemplaires imprimés. Aujourd'hui, les philatélistes estiment la valeur de la « limonka » à environ 16 000 dollars.

250e anniversaire de la victoire de Poltava (jusqu'à 15 000 $)

Ces timbres devaient être émis en 1959 pour commémorer le 250e anniversaire de la victoire russe sur les Suédois à Poltava. Cependant, comme les relations d’alors entre l'Union soviétique et la Suède semblaient s'améliorer, le lot de timbres a été retiré de toute urgence de la circulation et détruit. Cependant, environ 40 timbres ont survécu, leur conférant instantanément une grande valeur.

Étudier les aurores boréales (jusqu'à 14 000 $)

Ces timbres ont été émis pour commémorer l'Année géophysique internationale, un projet scientifique international qui a duré du 1er juillet 1957 au 31 décembre 1958. Ces 18 mois de coopération ont symbolisé la fin d'une période de tension pendant la guerre froide. Auparavant, les scientifiques de l'Est et de l'Ouest ne pouvaient pas travailler ensemble. L'Union soviétique a émis les timbres pour marquer le renouvellement de cette coopération scientifique, et ils sont aujourd'hui évalués à environ 14 000 dollars.

* Les prix indiqués sont approximatifs. Chaque timbre est évalué individuellement.

