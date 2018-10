Mythes soviétiques: non, Khrouchtchev n'a jamais frappé avec sa chaussure à la tribune de l'Onu

Nikita Khrouchtchev, l'un des dirigeants soviétiques les plus hauts en couleurs, était célèbre pour ses phrases étranges et ses gestes impulsifs. Cependant, il n’a jamais donné des coups de chaussure à la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies en 1960. Montrons pourquoi cette histoire est une invention.

L'histoire est la suivante : le 12 octobre 1960, l'Assemblée générale des Nations unies est réunie. Lors d'un discours du délégué des Philippines, Lorenzo Sumulong, Khrouchtchev commence soudainement à frapper son pupitre avec sa chaussure afin d'exprimer sa colère contre l'intervenant.

Il y a même une photo de Khrouchtchev brandissant sa chaussure et semblant en plein délire. Et pourtant, cette photo a été retouchée. Qu'est-il arrivé en réalité ?

Larbin de l'impérialisme

Oui, le discours du secrétaire général lors de l’événement était fougueux et furieux. En 1960, 17 colonies africaines avaient déclaré leur indépendance et le sujet avait été largement débattu lors de la session. La révolution hongroise de 1956 et l'invasion soviétique étaient aussi à l’ordre du jour.

L'atmosphère était tendue. En outre, le vice-ministre roumain des Affaires étrangères, Eduard Mezincescu, s'est comporté de telle manière que son microphone a dû être coupé, tandis que le président de l'Assemblée, Frederick Boland, a frappé avec son marteau si fort que celui-ci s’est brisé.

Les représentants des pays occidentaux ont blâmé l'URSS et sa politique envers la Hongrie. La conversation a ensuite basculé vers les colonies africaines et Khrouchtchev a prononcé un discours chargé d'émotion fustigeant les États impérialistes – « les colonisateurs ». Après cela, le chef de la délégation philippine, Lorenzo Sumulong, a pris la parole et laissé entendre que l'URSS était aussi un État colonisateur : « Les peuples d'Europe orientale et d'ailleurs qui ont été privés du libre exercice de leurs droits civils et politiques et ont été engloutis, pour ainsi dire, par l'Union soviétique ».

Émoi à l'Onu

Indigné, Khrouchtchev s’est approché rapidement de la tribune et a poussé Sumulong sur le côté d’un geste de la main. Il a ensuite pris le micro et a donné sa réponse, qualifiant Sumulong d’« imbécile, de larbin, de laquais » et de « lèche-bottes de l'impérialisme américain ». Tout cela n’était évidemment pas prévu, mais on ne put rien faire pour l’en empêcher. Une fois sa tirade terminée, Khrouchtchev retourna à son siège.

Alors que Sumulong poursuivait sa dénonciation du régime communiste, le dirigeant soviétique devint de plus en plus furieux. Il leva la main pour parler, mais fut ignoré. Et alors…

Comme le rappelle dans ses mémoires l'interprète personnel de Khrouchtchev, Viktor Soukhodrev, le secrétaire général s'est mis à frapper du poing sur la table pour attirer l'attention de Boland. Khrouchtchev tenait sa montre à la main et la manipulait lors de l’assemblée.

Soukhodrev rapporte les propos de Khrouchtchev : « J'ai commencé à taper du poing et j'ai vu ma montre s'arrêter. Flûte, a-t-il dit, j’ai cassé ma montre à cause de ce lèche-bottes ! Alors j'ai pris ma chaussure et j'ai commencé à frapper avec ! » Le principal fait est que l’épisode n'a pas eu lieu à la tribune, mais dans les sièges de la délégation. Et la vraie photo le prouve.

Chaussures allemandes de bonne qualité

Alors, comment est apparue la chaussure ? Soukhodrev, présent à l’Assemblée, a rappelé qu’une personne avait accidentellement marché sur l’arrière du soulier de Khrouchtchev alors qu’il était assis au début de la session. Le bureau était étroit et le chef corpulent ne pouvait pas se baisser pour remettre la chaussure, alors il l’a simplement posée sur son bureau. La même version est soutenue par le fils de Nikita, Sergueï, alors âgé de 25 ans, qui assistait également à la session.

James Feron, un journaliste du Times également présent, se souvient : « J'ai vu que Khrouchtchev ne frappait pas avec sa chaussure », ajoutant que le dirigeant soviétique « s’est penché, a enlevé une chaussure, l'a agitée de manière menaçante et l'a posée sur son bureau, mais il n'a jamais tapé avec sa chaussure ».

John Loengard, ancien chargé des photos pour Life, est « certain » que Khrouchtchev « n'a pas cogné sa chaussure au bureau », mais qu'il « a certainement voulu le faire ». Selon Loengard, Khrouchtchev « s'est penché et a enlevé un mocassin marron de son pied droit et l'a placé sur le bureau. Il a souri aux délégués de la République arabe unie qui étaient assis de l'autre côté de l'allée et a mimé (avec une main vide) le fait que la prochaine fois, il utiliserait sa chaussure pour taper. Je peux vous assurer que chaque caméra de la cabine était braquée sur Khrouchtchev, attendant qu’il frappe avec sa chaussure. Mais il l’a remise et est parti.

