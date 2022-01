Qu’est-ce que le «baiser du Baïkal»?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Il est possible de voir les touristes russes partager sur Instagram des photos peu habituelles les montrant allongés sur la glace du lac Baïkal et en train de lécher quelque chose avec soin ou aspirer avec une paille. Il s’agit du « baiser du Baïkal ».

Cette distraction a été inventée par les guides en 2019 à l’intention des touristes chinois. Cependant, elle n’a pas tardé à gagner en popularité auprès des Russes. Le « baiser » est présenté comme une cérémonie de consécration en « baïkalophiles ».

chekat/Getty Images chekat/Getty Images

Elle consiste à creuser dans la glace une cavité rappelant par sa forme un verre. On y verse de l’alcool, que ce soit de la vodka, du brandy ou du vin.

Legion Media Legion Media

Ensuite, le touriste s’allonge sur la glace et boit le contenu soit en plaçant ces lèvres directement sur les eaux gelées, soit en aspirant via une paille.

Juste après le baiser, l’on mange des baies – airelles, canneberges ou plaquebière – ou des tranches de citron ou de mandarine.

« C’était drôle de boire depuis ce petit trou. Tout le monde a beaucoup aimé et on demandait aux chauffeurs d’en creuser de nouveaux. Au troisième jour, on les faisait par nous-mêmes et embrassions le Baïkal », partage son expérience Ksenia.

Une autre touriste, Anna, confie que le baiser l’a remplie d’énergie, et ce, pour plusieurs jours.

« Au Baïkal, j’ai trouvé ma ressource et entamé mon petit chemin de découverte de moi-même. Je n’avais jamais imaginé que les flocons de neige piquants laisseraient une trace dans mon âme et que je tomberais amoureuse de la glace. Rien que regarder la glace du Baïkal est un plaisir et même un apaisement », dit-elle.

