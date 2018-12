Comment préparer votre voyage en Russie sans le moindre tracas?

Voyager en Russie est plus simple qu’il n’y paraît. Russia Beyond s’attelle donc à répondre aux questions les plus fréquentes au travers de conseils et recommandations détaillés, en cinq étapes.

Étape 1: Obtenir un visa

Sergey Mamontov/Sputnik Sergey Mamontov/Sputnik

Sautez cette étape si vous faites partie des chanceux dont la nation a conclu un accord d’exemption de visa avec la Russie. Pour le savoir, il vous suffit de consulter le site de l’ambassade de votre pays, mais de manière générale :

- si vous êtes originaire d’Amérique du Sud (à l’exception du Surinam), vous n’avez pas besoin de visa.

- si vous êtes citoyen d’un pays de l’Union européenne ou des États-Unis, il vous est nécessaire.

Pour en apprendre plus sur les visas, n’hésitez pas à consulter également notre article leur étant dédié.

La procédure de demande n’est pas si compliquée, et si cela vous décourage tout de même, sachez qu’il existe des agences proposant d’effectuer l’ensemble des démarches à votre place, contre rémunération bien entendu. Pour obtenir le fameux sésame, il vous faut tout d’abord un voucher touristique, qui est une confirmation de l’hôtel ou de l’auberge quant au fait que vous y avez bel et bien réservé une chambre ou une place. Toutefois, cela ne consiste pas en la simple impression de votre réservation sur des sites tels que Booking.com ou Airbnb. Le document doit être émis par l’établissement lui-même, accrédité par le Service fédéral des migrations et du ministère des Affaires étrangères. Il est donc nécessaire d’en faire la demande lors de la réservation.

D’autres documents vous serons demandés, tels qu’une assurance couvrant la durée de votre séjour.

À savoir que la procédure de délivrance de visa peut-être relativement longue, jusqu’à une vingtaine de jours. Prenez-y vous donc à l’avance.

Étape 2: Choisir la saison, le lieu et le type de séjour

Anton Vaganov/TASS Anton Vaganov/TASS

Il est possible de trouver une raison valable de se rendre en Russie durant n’importe quel mois de l’année, et même en hiver (surtout en hiver !). Mais tout dépend de vous, de vos goûts et envies.

Nous vous recommandons vivement de commencer votre exploration de la Russie par Moscou et Saint-Pétersbourg, par leurs chefs-d’œuvre artistiques, leur épatante architecture, leurs services de qualité, leur vie nocturne bouillonnante ainsi que leur cuisine contemporaine.

Si vous êtes plus attiré par les séances de bronzage sur la plage, peut-être devriez-vous plutôt vous diriger vers les régions subtropicales du pays, et notamment vers Sotchi, où vous attendent eaux chaudes, yachts, casinos, palmiers et montagnes. Il vous est également possible de sélectionner l’une des destinations ensoleillées décrites dans cet autre article. Plus proche de l’Europe se trouve en outre l’isthme de Courlande, dans la région de Kaliningrad, exclave russe au cœur de l’Union européenne, où s’étendent de vastes plages de sable fin.

Pour ce qui est des randonnées, la Russie regorge d’offres toutes plus splendides les unes que les autres. Les dix lieux présentés dans cette autre publication devraient à cet égard vous combler.

Bien entendu, qui dit Russie, dit longues périodes hivernales. Aussi, l’industrie des sports d’hiver s’y est fortement développée ces dernières années, nous vous laissons vous en convaincre en suivant ce lien. Vous souhaitez observer des ours en milieu sauvage ? Pas de problème, nous vous expliquons comment le faire ici même. Amateur de surf ? Vous trouverez en Russie de nombreux spots pour vous adonner à cette discipline, tels que le Kamtchatka et même l’Arctique !

Si l’étape 1 vous démotive, sachez enfin qu’il existe une astuce pour visiter la Russie sans le moindre visa : elle ne fonctionne toutefois que dans trois villes du pays, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg et Vladivostok. Pour cela, il vous faut prendre part à une croisière faisant escale dans l’une de ces cités. Nous vous expliquons tout en détails dans cet autre article.

Étape 3: Lire les guides de Russia Beyond bien entendu

Getty Images Getty Images

Naturellement, vous pouvez parfaitement consulter les classements d’hôtels sur des sites tels que Booking.com et les commentaires sur Tripadvisor, mais lorsqu’il est question d’une recherche d’information plus complexe, nos publications peuvent s’avérer d’une aide précieuse. Nous disposons en effet d’une large variété d’articles sur les destinations les plus touristiques, mais également sur des lieux méconnus.

Si vous vous rendez à Moscou, commencez par notre guide général répondant à diverses questions pratiques : comment utiliser les transports en commun, quelle langue utiliser avec les locaux, où trouver du WIFI ou comment réserver un taxi. Préparez ensuite votre programme culturel en parcourant par exemple cet article sur les lieux incontournables de la capitale, ou encore notre guide détaillé pour un séjour de 48 heures, comprenant même nos recommandations de bars et restaurants.

Nous proposons d’ailleurs de tels guides détaillés pour Saint-Pétersbourg et d’autres villes. Ici, vous trouverez en outre nos meilleurs conseils en matière de bars saint-pétersbourgeois, tandis que là, vous attendent tout simplement les lieux les plus populaires de la « Venise du Nord ». N’oubliez pas non plus de vous renseigner sur les excursions au gré des toits de la ville, moyen original d’admirer la beauté de cette dernière. Sur notre site, vous trouverez même un classement des meilleurs banias des deux capitales.

Si vous souhaitez sortir des sentiers battus, renseignez-vous sur l’Altaï, le Kamtchatka, le Daghestan ou encore les différentes expériences sensationnelles disponibles à travers le pays.

Autre information utile:

- Comment voyager à travers la Russie en solitaire?

- Comment se rendre au centre de Moscou depuis les aéroports de Domodedovo et de Cheremetievo?

- Comment rentrer dans le Kremlin de Moscou?

- Comment communiquer avec les Russes sans connaître leur langue?

Étape 4: Acheter vos billets, réserver votre hébergement

Kirill Zikov/Moskva Agency Kirill Zikov/Moskva Agency

Il y a des conseils qui vous aideront à faire votre choix d’hébergement dans n’importe quelle ville de Russie.

N’ayez par exemple pas peur de sélectionner des hôtels ou auberges en dehors des centres-villes, mais assurez-vous qu’à proximité se trouve un accès aux transports en commun. Pour vérifier l’itinéraire et le temps nécessaire pour vous déplacer d’un point à un autre, n’hésitez alors pas à utiliser l’application 2GIS, qui fonctionne dans la majeure partie des villes du pays et ne nécessite pas de connexion internet (il suffit de télécharger au préalable la carte interactive de la ville désirée, et celle-ci sera alors utilisable hors connexion).

Si votre budget est limité et que vous souhaitez séjourner dans une auberge bon marché, lisez méticuleusement les commentaires la concernant et analysez les photographies disponibles. Pour en avoir testé de nombreuses, les auberges de jeunesse russes sont une excellente alternative à l’hôtel pour les voyageurs modestes qui, en plus de proposer tout le confort nécessaire, s’avère souvent l’occasion de faire des rencontres inoubliables avec des locaux. À noter qu’en Russie les services Booking.com, CouchSurfing et Airbnb fonctionnent parfaitement.

Retrouvez enfin ici notre guide sur les hôtels de Moscou en fonction du but de votre venue.

Étape 5: Ne prenez rien de superflu

Anton Novoderezhkin/TASS Anton Novoderezhkin/TASS

N’emportez avec vous aucune boîte de conserve ou eau en bouteille. En Russie, la qualité des aliments et de l’eau vendus dans les magasins est tout à fait correcte, les pénuries alimentaires appartenant au passé. Aujourd’hui, dans n’importe quelle ville vous trouverez ainsi des centaines de magasins, d’épiceries et de boutiques accessibles à pied.

Une caractéristique appréciable des magasins alimentaires et pharmacies de Russie est par ailleurs que beaucoup d’entre eux sont ouverts jusque tard le soir, voire toute la nuit. Il en est de même pour les restaurants, cafés et services de livraison de nourriture tels que Delivery Club et Яндекс.Еда. Pour ce qui est du coût des produits, à titre de comparaison nous vous proposons d’étudier cette infographie signée Russia Beyond.

Avertissement toutefois : la vente d’alcool est interdite dans les magasins après 23 heures (22 dans certaines villes).

Dans cet autre article, nous vous présentons huit merveilles de la nature russe relativement faciles d’accès.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.