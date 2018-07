Comment entrer dans le Kremlin de Moscou?

Contrairement à la place Rouge, le Kremlin est toujours surveillé et vous avez besoin de billets pour y entrer. C'est justifié : la citadelle est essentiellement une collection de trésors architecturaux et de musées, ainsi que la résidence officielle du président.

Voici la réponse à certaines des questions les plus populaires portant sur la principale forteresse de Russie.

Que puis-je voir exactement à l'intérieur du Kremlin?

En tant que complexe muséal, le Kremlin comprend l'Armurerie (la Chambre des armes), l'ancien Arsenal royal construit au XVIe siècle, trois cathédrales, deux églises, et le clocher d'Ivan le Grand (le plus haut bâtiment du Kremlin avec des vues panoramiques spectaculaires). Tout cela, bien sûr, est entouré par les murs rouges emblématiques et 20 tours.

Les murs du Kremlin de Moscou ont été construits au XIVe siècle, bien que la plupart des cathédrales et des palais soient apparus un siècle plus tard. L'Armurerie contient une collection unique d'objets royaux où vous pouvez voir des couronnes réelles ayant appartenu aux tsars russes (et beaucoup plus).

Quand puis-je visiter le Kremlin?

Cela dépend de la saison. Du 15 mai au 30 septembre, les musées du Kremlin sont ouverts de 09h30 à 18h00 et du 1er octobre au 14 mai de 10h00 à 17h00. Gardez à l'esprit que les guichets près du Kremlin ferment une heure avant la fermeture, alors ne soyez pas en retard.

Combien coûte une visite?

Cela dépend de ce que vous voulez voir car il y a plusieurs tickets :

pour visiter l'ensemble architectural de la place de la cathédrale (centre du Kremlin) qui comprend la plupart des palais et des églises - 700 roubles (10 euros)

pour visiter la salle de l'armurerie - 500 roubles (7 euros)

pour plus d'informations, visitez kreml.ru - le site est disponible en anglais.

OK, et comment puis-je me rendre aux guichets?

Il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez acheter des billets pour le Kremlin sur place - les guichets officiels sous le mur du Kremlin. Les stations de métro les plus proches sont Borovitskaïa (ligne grise), Alexandrovski Sad (ligne bleu clair), Arbatskaïa (ligne bleue) et. Biblioteka Imeni Lenina (ligne rouge).

Utilisez la sortie menant aux Jardins d'Alexandre (Alexandrovski Sad) et marchez vers la Tour Koutafia, qui est facile à reconnaître - c'est le petit barbacane blanc. À côté de la tour, vous trouverez les bureaux de vente de billets.

Vous ne voulez pas faire la queue? Payez en ligne

Les billets en ligne sont disponibles sur le site officiel des musées du Kremlin de Moscou. Après avoir payé, vous recevrez un bon électronique par courriel. Les billets sont disponibles 17 jours avant la date de votre visite. Ce site est la seule page Web où vous pouvez acheter les billets.

Dois-je imprimer le bon?

Il est préférable de le faire car vous devrez présenter votre bon dans les bureaux de billets 6, 7 et 8. Cependant, comme l'instruction le stipule : « Si vous avez fait le paiement, mais que vous ne recevez pas le bon, votre commande est toujours valide ». Dites simplement à la personne au guichet le numéro de votre commande et présentez votre pièce d'identité.

