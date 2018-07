Top-6 des bars de Saint-Pétersbourg nichés dans des lieux insolites

Prendre un verre dans un porche d’immeuble historique tout en se sentant comme un aristocrate? Entrer dans une arche de la vieille ville et tomber sur une fête bohème? Tout est possible à Saint-Pétersbourg - une ville où l'on vient spécialement pour boire en toute originalité. Suivez le guide pour savoir dans quel bar aller afin de se retrouver pongé dans une ambiance unique.

1. Stirka 40 gradoussov (Lavage à 40 degrés)

En fait, presque toutes les maisons russes ont désormais une machine à laver. Mais si dans votre hôtel ce n’est pas le cas ou que l’établissement exige des sommes extravagantes pour ce service - cet endroit est parfait. Ce n'est pas un hasard si les jeunes Européens l’apprécient tellement.

Les propriétaires de Stirki (Lavage) ont parcouru de nombreux magasins d’objets d’occasion européens pour recréer l'atmosphère d’un squat d’étudiants. La chose la plus remarquable à propos de l'intérieur, ce sont les machines à laver, qui lavent vraiment les vêtements des invités. Pendant que vos chaussettes, vos chemises et vos mouchoirs tournent dans les tambours, le DJ met de la musique électronique et le barman prépare du thé gratuit. Les prix des boissons sont également « étudiants » : vodka 100 roubles (1,3 euro), cidre de raisin - 200 roubles (2,7 euros), vin chaud – 250 roubles (3,4 euros).

Peut-être le seul bar au monde où vous sortez avec des vêtements fraîchement lavés !

Adresse : Kazanskaïa, 26

Horaires d'ouverture : tous les jeudis de 11h00 à 1h00 ; les vendredis et samedis – 11h00 à 04h00

2. Arka

La zone de bar de 13 mètres de cet établissement de Saint-Pétersbourg est nichée dans la véritable arche de l’immeuble. C’est un lieu populaire de rassemblements des jeunes de la ville depuis 2012. Vous pouvez y rencontrer du beau monde : des épouses d’hommes d'affaires russes à Johnny Depp, quand il est de passage à Saint-Pétersbourg. La cuisine et la carte de cocktails d'auteur donnent à l’établissement un cachet singulier. Par exemple, essayez un magret de canard avec sa sauce au cassis. Les cocktails ici sont beaucoup plus exotiques - l'alcool peut se mélanger avec du jus de bouleau, du pain noir ou des champignons, et il y a des chances que cela vous plaise.

Adresse : Bolchaïa Koniouchennaïa, 27

Horaires d'ouverture : du dimanche au jeudi, de midi à 2h00 ; du vendredi au samedi de midi à 6h00

3. Bar 8

Cette maison de rapport de marchands millionnaires, les frères Kolobov, est apparue sur Bolchoï Prospekt au début du XXe siècle. Le bâtiment historique avec ses stucs et ses atlantes accueille aujourd'hui des bureaux. Et il y a aussi le modeste Bar 8, qui a occupé une partie de l’entrée de la maison principale Kolobov et vend avec succès l'image de « porche aristocratique ». Ici, les murs, planchers et plafonds sont comme il y a cent ans, mais désormais on y verse aussi environ 14 variétés de vin et d'alcool.

Petit conseil à l’attention des visiteurs : « Allez à l'intérieur - regardez, au plafond - vous verrez une image intéressante à observer. Allez au comptoir du bar - commandez un gin: avec du sureau pour vous et de la limonade rose pour votre moitié. Asseyez-vous sur le rebord de la fenêtre. Détendez-vous. Vous êtes au bon endroit ».

Adresse : Lenina, 8

Heures d'ouverture : mardi-jeudi, dimanche - de 18h00 à 01h00, vendredi-samedi - de 18h00 à 05h00

4. Dve bachni (Deux tours)

Cet endroit a été choisi par les motards, dont le club est situé dans le quartier. Ne soyez pas intimidé à l'entrée, en voyant les hommes brutaux avec de la bière – vous êtes le bienvenu.

Le bar Dve bachni se trouve au fond d'une zone industrielle déserte, dans un réservoir à gaz géant sur le quai du canal Obvodny. Ce bâtiment en brique massif a été construit dans la ville au XIXe siècle pour le stockage de gaz. Les prix sont bas, la cuisine est simple. Périodiquement, le vendredi, des soirées boogie-woogie sont organisées. Une fois ici pour la première fois, essayez le « thé du biker » - avec du gingembre, du citron et des herbes - et passez à quelque chose de plus fort.

Adresse : quai du canal Obvodny, 74

Heures d'ouverture : tous les jours de 12h00 à 02h00

5. BarMitia

À Saint-Pétersbourg, on transforme magistralement en bar tout ce qui existe, et qui fait légèrement plus d'un mètre carré. BarMitia en est la preuve. C'est un bar dans un placard, ou une « salle secrète » du Café Rubinstein si bohème.

L'assortiment de boissons est différent chaque jour, et il y a de la place pour un maximum de 10 clients. Néanmoins, le bar est un lieu culte de Saint-Pétersbourg. Ici, le vin vient de la collection du Rubinstein et on y fait de célèbres cocktails d'auteurs locaux. On ne peut y entrer qu’à travers l'entrée du service dans la cour.

Ne vous attardez pas ici. Jetez-y un coup d'œil au cours d'une promenade ou buvez un Bloody Mary a base de saké, et continuez.

Adresse : Roubinchteïna, 20

Horaires d'ouverture : seulement le soir, du mercredi au samedi

6. AF Brew Taproom

Saint-Pétersbourg est obsédé par l'alcool artisanal. Sans surprise, tôt ou tard devait apparaître un endroit comme AF Brew Taproom - un bar avec sa production propre mettant l'accent sur les bières russes les plus prometteuses. Il est situé dans l'ancienne brasserie en briques Stepan Razine, fondée il y a plus de 200 ans par l'industriel britannique Noah Kazalet.

AF Brew Taproom – ce sont des voûtes gothiques du XVIIIe siècle, du plâtre qui s’effrite, des fresques, des tonneaux de bière, une salle de dégustation et de la musique allant du jazz à l'électronique et au downtempo. Venez ici pour écouter les derniers tubes et déguster et les classiques de la bière artisanale russe.

Adresse : Kourliandskaïa, 48

Horaires d'ouverture : tous les jours de 15h00 à 22h00

