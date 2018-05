Choisir un hôtel à Moscou: votre guide pour chaque occasion de voyage

Quelques conseils de base pour les voyageurs

N'ayez pas peur de réserver un hôtel qui n'est pas en plein centre-ville, même si c'est un peu plus loin. Assurez-vous juste qu'il y ait une station de métro à proximité. Même à partir des stations de métro les plus éloignées, le voyage vers le centre-ville ne dure pas plus de 30 minutes. Près de plusieurs de ces stations, vous trouverez un joli parc, comme Izmailovski ou le VDNKh de l'ère soviétique, un site historique exceptionnel ou un musée. De plus, le métro est aussi un site important qui mérite d'être apprécié à sa juste valeur. Découvrez la carte de métro interactive ici.

Astrus (à côté de la station de métro Iougo-Zapadnaïa, ligne rouge N°1) - 50-130 euros Complexe hôtelier Izmailovo : Alfa, Beta, Gamma, Vega, Delta (cinq grands hôtels de niveau varié à côté de l'immense parc Izmailovski et de la station de métro Partizanskaïa sur la ligne bleue N°3 et de l'Anneau ferroviaire central de Moscou) - de 35-400 euros

Holiday Inn Sokolniki (station de métro Sokolniki, ligne rouge N°1, à côté du magnifique parc du même nom) - 50-170 euros

Hôtel Cosmos (à côté de la station de métro VDNKh sur la ligne orange N°6 et du parc VDNKh, où se trouvent le musée de l'espace et l'océanarium) - 40-200 euros

Si vous voyagez pour un événement sportif ou musical

Sergei Bobylev/TASS Sergei Bobylev/TASS

Nous vous recommandons vivement de vous renseigner à l'avance sur votre séjour avant des événements majeurs tels que la Coupe du Monde. Les prix sont assez élevés à ce moment-là et les hôtels sont surbookés, vous pourriez donc devoir louer un appartement, ce qui n'est pas toujours la garantie d'un bon rapport qualité-prix.

Si vous avez besoin d'être près du Stade Spartak

Pour le stade Loujniki

Hôtel Corston - 70-250 euros

Hôtel Loujniki - 120-135 euros

Hôtel Iounost - 70-110 euros

Auberge Sweet Dream - 8-25 euros

Pour le CSKA Arena

Pour le VTB Ice Arena

En voyage d'affaires

Legion Media Legion Media

Si votre assistant personnel n'a pas réservé un bon hôtel, ou si vous n'avez pas encore d'assistant personnel, alors il vaut mieux séjourner près de votre bureau ou de votre salle de conférence, ou d'une gare où circulent des trains Aeroexpress menant aux aéroports.

Ibis Kievskaïa (situé sur la ligne bleue N°3) est très commode si vous avez besoin de vous rendre aux centres d'affaires Moscow-City ou Crocus City. Si vous avez besoin d'être connecté à l'aéroport de Vnoukovo, alors la gare de Kiev à proximité possède un train rapide pour l'aéroport - 50 euros. Radisson Slavianskaïa Hotel se trouve à proximité du métro Kievskaïa et de la gare de Kiev.

Novotel Moscow est situé dans le centre d'affaires Moscow-City, à partir de 70 euros. Hôtel Crocus Star se trouve à 15 minutes à pied de la station de métro Miakinino, du Crocus City Hall et de Crocus Expo. À proximité se trouve une piste de ski et de snowboard toutes saisons, Snezh.com, 60 euros.

Si vous voulez faire la fête

Andrei Makhonin/TASS Andrei Makhonin/TASS

Moscou possède une intense vie nocturne, et les clubs ouverts 24/7 peuvent être trouvés presque partout. Mais les endroits suivants se targuent d'une grande concentration de restaurants et de bars : la rue Piatnitskaïa, les étangs du Patriarche, les rues Tverskaïa et l'ancienne zone d'industrielle Octobre Rouge. La meilleure option sera de choisir quelque chose à proximité pour économiser de l'argent en taxis (le métro de Moscou fonctionne de 5h30 à 1h du matin).

Si vous êtes en ville pour les musées et la vie culturelle

Yevgeny Alexeyev/Galerie Tretiakov Yevgeny Alexeyev/Galerie Tretiakov

Si vous vous rendez à Moscou pour la première fois, les choses les plus importantes à voir se trouvent à une distance maximale de 20 minutes à pied les unes des autres. Il y a deux options. La première est la zone située près du Kremlin, du Musée historique d'État, du Musée des beaux-arts Pouchkine et du Musée d'art multimédia. Dans ce cas, les hôtels suivants vous conviendront :

Le National - à seulement 5 minutes à pied du Kremlin. Si vous ne pouvez pas vous permettre de séjourner ici, prenez le petit-déjeuner au restaurant Dr Jivago ; à partir de 23o euros.

L'hôtel Time à côté du Kremlin et de la station de métro Biblioteka Imeni Lenina; 60-85 euros

Option №2: si vous préférez le musée Garage dans le parc Gorki, la Galerie Tretiakov et la Nouvelle galerie Tretiakov.

Hôtel President - 80-170 euros

Hôtel Medea - 80-135 euros

Une chambre au bord de la rivière, s'il vous plaît

Legion Media Legion Media

La rivière Moskva n'est peut-être pas être aussi célèbre que la Neva de Saint-Pétersbourg, mais ses rives n'en sont pas moins pittoresques.

Le Swisshotel Krasnye Kholmy n'est pas loin de la station de métro Paveletskaïa et de la salle de concert Maison de la Musique, à partir de 160 euros.

L'hôtel Riverside (à partir de 100 euros) partage avec le Radisson Royal (à partir de 230 euros) un gratte-ciel de l'époque de Staline et dans l'ancien hôtel Ukraine. A proximité se trouve une jetée pour les excursions en bateau sur la Moskova.

Moscow Point Red October sur un ancien site industriel désormais plein de boîtes de nuit, 80-145 euros.

Ivan Tchaï - hôtel et café n'est pas loin du parc Kolomenski et de la station de métro du même nom, 30-50 euros.

Si vous êtes un voyageur de luxe raffiné

Hotel Baltschug Kempinski Hotel Baltschug Kempinski

Ces hôtels n'ont pas besoin de présentation spéciale ; ils ont une longue histoire et offrent des services du plus haut niveau. Mais ils ne sont pas abordables pour toutes les bourses. Les célébrités étrangères, les présidents et les cheikhs séjournent régulièrement ici.

