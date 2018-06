Comment se rendre de l'aéroport Domodedovo au centre de Moscou?

Train, bus, taxi ou covoiturage – RBTH vous fournit les moyens plus pratiques et économiques d’atteindre le centre-ville

Aeroexpress

Le moyen le plus rapide d'aller de cet aéroport au centre de Moscou est le train Aeroexpress, la station se trouvant dans le bâtiment de l'aéroport. Oubliez les bouchons ! Vous arriverez à la gare de Paveliets en 45 minutes top-chrono, d'où vous pourrez prendre le métro (ligne circulaire), et aller n'importe où dans la ville.

Le premier train part de Domodedovo à 5h15 et le dernier prend le départ à 00h30. Les billets pour l'Aeroexpress coûtent 500 roubles (6,8 euros) à la billetterie et 420 roubles (5,8 euros) en ligne. Vous pouvez acheter des billets à l'avance via le site Web, ou télécharger l'application.

* Pendant la Coupe du Monde de la FIFA 2018, les supporters de football participant aux matchs à Moscou pourront voyager gratuitement en Aeroexpress et des trains de nuit supplémentaires seront disponibles. Consultez le site Web pour plus d'informations.

Trains de banlieue

Une elektritchka depuis l'aéroport est votre unique chance de ressentir l'atmosphère unique des trains de banlieue russes, presque comme l'a décrite Venedikt Erofeïev dans son livre Moscou-sur-Vodka. Le temps de voyage est plus long qu'avec l’Aeroexpress - environ 1 heure et 10 minutes, mais le prix est beaucoup plus bas: 110 roubles (1,5 euro).

Vous pouvez consulter les horaires ici.

Bus

Le bus est un moyen plus économique d'arriver à Moscou, mais on ne sait jamais comment sera le trafic. Un autre inconvénient est que le bus ne va que jusqu'à une station de métro située à la fin de la ligne, près des limites de la ville, et vous aurez donc besoin de 30 minutes supplémentaires pour atteindre le centre-ville.

Le bus n°308, ou la marchroutka (mini bus) n°308, coûte 120 roubles (1,6 euros) et 60 roubles pour les bagages. Le bus circule de 6 heures du matin à minuit avec des intervalles de 30 minutes et de minuit à 6 heures avec des intervalles de 40 minutes. Le temps de voyage est d'environ 30-40 minutes.

Il y a aussi un bus reliant Domodedovo à Kolomna, Loukhovitsy et Riazan pour 400-600 roubles (5,5-8,5 euros). Le temps de trajet maximum est de 3,5 heures et le bus prend le départ cinq fois par jour (à 8h00, 12h00, 16h00, 20h00 et 1h00).

Pour plus d'informations et les horaires aller sur le site suivrant.

*Lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2018, les supporters de football participant aux matchs à Moscou pourront voyager gratuitement dans les bus publics.

Taxi

Si vous arrivez la nuit et que vous ne voulez pas attendre le bus de nuit, prenez un taxi. Mais ne prenez pas ceux qui sont déjà à l'aéroport, car ils facturent 5 000 roubles (69 euros) et plus; en fait, le trajet ne devrait pas coûter plus de 2 000 roubles (27,5 euros).

Il existe plusieurs services et applications pour vous aider à réserver un taxi à l'avance et le prix est fixe, peu importe le temps passé dans les embouteillages:

- Uber est disponible à Moscou

- Yandex Taxi (l'application fonctionne dans de nombreuses langues)

- Gett Taxi (fonctionne en russe, anglais et hébreu)

- City Mobil (disponible en anglais).

Les deux derniers permettent de réserver à l'avance, mais il y a généralement beaucoup de voitures dans les environs de l'aéroport qui viendront vous chercher dans les 5-10 minutes. Lorsque vous arrivez à l'aéroport, vous pouvez vous connecter en ligne grâce au Wi-Fi gratuit dans le terminal et réserver une voiture. Ils vous demanderont probablement d'appeler après avoir passé le contrôle des frontières car attendre sur le parking situé devant l'aéroport est gratuit seulement pendant les 15 premières minutes, ensuite c'est assez cher.

Voiture partagée

Plusieurs sociétés d'autopartage sont disponibles à Domodedovo. Vous avez besoin d'une pièce d'identité, d'un permis de conduire, d'une carte de crédit et d'un smartphone. Vous devrez signer un contrat avec une entreprise pour accéder à son véhicule (vous pouvez également le faire en ligne). Les principales entreprises sont : Delimobil (cliquez ici pour en savoir plus sur l'accès à l'aéroport); Yandex Drive (disponible en anglais sur Google Play); et BelkaCar (fonctionne seulement en russe). Vous devez télécharger une application à l'avance pour trouver la voiture la plus proche.

Louer une voiture

Toutes les grandes sociétés de location de voitures peuvent être trouvées à Domodedovo: Sixt, Europcar, Avis, et Rentalcars. Vous pouvez louer une voiture en ligne ou en vous rendant au bureau de location. La réservation à l'avance n'influence pas beaucoup le prix mais elle offre un plus grand choix concernant les modèles de voitures.

