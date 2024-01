Que mangent les Russes pendant la saison froide?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Soupes

Les soupes peuvent à juste titre être considérées comme le plat principal de la cuisine russe. Il est impossible d’imaginer un vrai déjeuner ou dîner dans une famille russe sans ce plat, et certains parviennent à ne pas s’en passer même au petit-déjeuner. Le secret de la popularité des soupes est assez simple : les Russes sont convaincus que les aliments chauds liquides sont bons pour la santé et, entre autres, réchauffent par mauvais temps. Dans un pays où 70 % du territoire est situé dans les conditions du Grand Nord, c’est très important.

Les Russes cuisinent les soupes partout et de manière très variée. Voici les plus courantes dans le pays : le bortsch (soupe à la betterave), le chtchi (soupe aux choux), l’oukha (soupe de poisson), la solianka (soupe à base de différents types de viande, poisson, saucisses, olives, concombres marinés et citron), et le rassolnik (soupe à base de bouillon de viande et de saumure additionnée de d’orge perlé)

Bouillie

Le deuxième plat préféré des Russes au menu d’hiver est la kacha (bouillie). Il existe un dicton courant dans le pays : « Chtchi i kacha pichtchia nacha » (« Le chtchi et la kacha sont notre nourriture »), qui en dit long sur l’attitude des habitants du pays à l’égard de ce plat. Les bouillies russes traditionnelles – au sarrasin, à l’orge perlé, au millet – contiennent des glucides lents qui peuvent fournir de l’énergie au corps pendant longtemps et donnent une sensation de satiété, sans augmenter la glycémie. Peu importe la variété de kacha que vous choisissez : aromatique, riche et savoureuse, elle vous aidera à supporter facilement même les gelées les plus sévères.

Pelmeni

Une des variétés de ravioles locales farcies à la viande, les pelmeni sont appréciés de tous les habitants du pays, sans exception. C’est un plat nourrissant et savoureux, facile à préparer et à conserver en hiver, car dans les régions où règnent des températures basses pendant plusieurs mois, cela ne nécessite même pas de réfrigérateur ; il suffit de mettre le produit semi-fini dans une pièce non chauffée. Pour préparer autant de pelmeni que possible à la fois, les Russes aiment se réunir en famille entière. En suivant le lien, vous apprendrez à préparer ces ravioles de la manière la plus délicieuse.

Kholodets

Pendant de nombreux siècles, le kholodets, cette gelée de viande russe, a été considérée comme un plat du peuple, car elle était cuite à partir de parties des corps d’animaux qui n’étaient pas utilisées pour préparer d’autres plats. Cependant, au fil du temps, même les monarques russes en sont tombés amoureux (en savoir plus par ce lien). Comme d’autres plats du menu d’hiver russe, le kholodets est incroyablement rassasiant et sain : il renforce le système immunitaire, augmente l’hémoglobine et a un effet bénéfique sur les ligaments et les articulations. À l’époque soviétique, le kholodets était un plat indispensable sur la table du Nouvel An, et encore aujourd’hui, il est d’usage de le préparer en hiver, même si ce plat est facile à trouver dans les rayons des magasins russes.

Lard

Comme partout dans le monde, en Russie, le salage du lard (vous trouverez un guide détaillé en suivant ce lien) a longtemps été le principal moyen de conserver une partie d’une carcasse de porc. Cette graisse animale aidait les habitants du pays à survivre aux longs hivers, car elle contient de nombreuses vitamines, antioxydants et acides gras bénéfiques. Les Russes modernes préfèrent acheter le lard sur les marchés et dans les magasins, même si dans certaines familles, la tradition de le saler à la maison dans de grands tonneaux en bois est toujours vivante. Lorsqu’il fait moins 25 dehors, un sandwich au lard ou tout simplement un morceau de lard à la moutarde vous procure une sensation de satiété durable et un regain d’énergie !

Concombres marinés et choucroute

Auparavant, les habitants du pays préparaient les concombres marinés et la choucroute en grande quantité pour l’hiver afin de compenser le manque de légumes. Aujourd’hui, cela n’est plus nécessaire, mais les Russes sont fidèles à leurs préférences gustatives et aucun festin ne serait complet sans ces produits. Et même si la table est généreusement dressée avec d’autres plats plus raffinés, tous les deux seront toujours les préférés des convives !

Thé avec de la confiture

La cérémonie du thé fait partie intégrante de tout repas en Russie, que ce soit le petit-déjeuner, le déjeuner ou le dîner. Les Russes ne peuvent tout simplement pas imaginer se passer d’une tasse de thé et de toujours quelque chose de sucré pour l’accompagner. S’il n’y a pas de chocolats ni de biscuits à la maison, il est temps de s’approvisionner en varenié (confiture). Le thé devient encore plus savoureux car cela ajoute une saveur de nostalgie – très probablement, cette confiture a été préparée par l’une des babouchkas (grand-mères russes) à partir de fruits récoltés dans sa datcha en été. Si le froid fait rage dehors, vous pouvez verser du thé dans un thermos et y ajouter quelques cuillères de confiture.

