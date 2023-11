Recette de la tsar-bouillie, qui vous donnera force et beauté

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La « tsar-kacha » (tsar-bouillie) est un plat d’orge perlé, de viande et de champignons, préparé selon une recette ancienne. L’orge perlé, connu en Russie sous le nom de « perlovka », est toujours adoré par les habitants du pays. Pierre le Grand en donnait à ses soldats et Nicolas II en a régalé ses sujets lors du banquet du couronnement. De plus, la grande ballerine russe du XXe siècle, Maïa Plissetskaïa, adorait la « tsar-kacha », croyant que ce plat lui donnait force et beauté, ce qui peut en réalité être considéré comme vrai, car l’orge perlé est une excellente source de fibres, qui aident l’organisme à éliminer les toxines. Manger de l’orge contribue également à réduire le risque d’ostéoporose, car il contient du phosphore et du cuivre, essentiels à la santé des os et des articulations. De plus, une portion d’orge perlé contient presque deux fois plus de vitamine C qu’une orange !

Ingrédients (pour 4 personnes) :

400ml d’eau ou de bouillon de légumes

1 gros oignon

30g d’huile de pépins

350g de champignons (les champignons de Paris sont les plus adaptés)

200g d’orge perlé

poivre noir, sel, herbes à votre convenance

Préparation :

Lavez et émincez les champignons. Pelez l’oignon, coupez-le en dés et faites sauter avec une goutte d’huile. Ajoutez les champignons et cuisez le tout pendant environ 10 minutes. Rincez l’orge perlé jusqu’à ce que l’eau soit claire. Ajoutez-le aux champignons. Recouvrez d’eau ou de bouillon. Portez à ébullition, puis réduisez le feu. Ajoutez le sel et le poivre à votre convenance. Laissez mijoter jusqu’à cuisson complète. Décorez d’herbes fraîches. Priatnovo appetita !

