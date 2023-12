Recette du rassolnik de Saint-Pétersbourg à l’orge perlé et au bœuf

Russia Beyond

Le rassolnik, cette soupe légèrement acidulée, est préparé à base de saumure (« rassol » en russe). Des plats similaires étaient préparés dans l’ancienne Russie au XVe siècle, mais le rassolnik tel que nous le connaissons est apparu dans la cuisine russe assez tard – seulement au milieu du XIXe siècle.

Les habitants de Moscou et de Saint-Pétersbourg se disputent toujours pour savoir qui prépare le mieux ce plat chaud. Si les premiers préfèrent le riz et le poulet, les seconds utilisent l’orge perlé et le bœuf. Aujourd’hui, nous allons préparer le rassolnik de Saint-Pétersbourg !

Ingrédients :

300g de bœuf maigre

3-4 pommes de terre

1-2 oignons

1 carotte

50g d’orge perlé

4 concombres au vinaigre

Préparation :

Laissez tremper l’orge toute la nuit. Coupez la viande en tranches de taille moyenne. Portez de l’eau à ébullition et ajoutez-y la viande. Réduisez le feu. Pendant que le bouillon mijote, préparez les légumes. Coupez les oignons en dés, épluchez les carottes. Faites-les sauter ensemble dans une poêle pendant 5 à 10 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Ajoutez l’orge perlé au bouillon. L’orge devrait être prêt en 30 minutes, bien que cela puisse prendre moins longtemps s’il a trempé toute la nuit. Coupez les pommes de terre en dés, ajoutez-les au bouillon. Cuisez 5 à 10 minutes, ou jusqu’à ce que les pommes de terre soient tendres. Ajoutez les oignons et les carottes. Coupez les concombres saumurés et ajoutez-les au bouillon. Ajoutez les herbes, salez et poivrez à votre convenance. Priatnovo appetita !

