Concombres marinés: comment pimenter vos légumes d’été à la russe

De nos jours, il est possible d’acheter des concombres toute l’année, mais les concombres de saison qu’on récolte en été sont de loin les plus savoureux. Voici l’une des meilleures recettes de concombres marinés, que vous pourrez conserver jusqu’à l’hiver ou déguster sans attendre avec des pommes de terre bouillies.

Les concombres sont cultivés depuis le début du troisième millénaire avant notre ère en Inde et en Mésopotamie, mais ils sont arrivés en Russie bien plus tard, via Byzance. On dit que comme le légume leur semblait insipide, les Russes ont commencé à le saler.

Un concombre salé en fût est considéré non seulement comme un en-cas savoureux, mais aussi comme un aliment sain en raison des bactéries vivantes impliquées dans le processus de fermentation. Cette saumure est utilisée dans la préparation de certains plats traditionnels.

Dans la cuisine moderne, les concombres marinés restent populaires. Cependant, ils ne sont pas aussi sains, car la microflore vivante est neutralisée par une solution de vinaigre, qui donne une saveur plus acidulée. De plus, du sucre et des graines de moutarde sont ajoutés à la marinade.

Je trouve que les concombres marinés faits maison sont un plat très particulier. Les séjours à la datcha et la culture des concombres sont des souvenirs d’enfance impérissables. Aujourd’hui, le jardinage est mon passe-temps, et j’utilise une partie de ma récolte de concombres spécialement afin de les mariner - ils sont petits, fermes, légèrement épineux. Vous pouvez bien sûr acheter de petits concombres en magasin, mais si vous avez la possibilité de faire pousser les vôtres, ce sera tout simplement parfait.

Le processus de préparation est assez simple. En plus des ingrédients principaux - sel, sucre, vinaigre et graines de moutarde – on peut ajouter du piment de la Jamaïque, de la coriandre, de l’ail, du laurier et des feuilles de cassis (il est important que les feuilles soient parfumées). Bien sûr, vous ne devez pas oublier les graines d’aneth (ou les « parapluies » de l’aneth) - c’est ce qui donne à ce délice croquant de l’été sa saveur si unique rappelant la datcha, si différente de ceux achetés en magasin. Pour moi, rien de mieux que de servir ces cornichons parfumés, épicés et croquants avec de jeunes pommes de terre bouillies et un peu de beurre. Essayez vous aussi !

Ingrédients pour un pot de 800 ml :

concombres - 600-700 g

eau - 600-700 ml

sel (sans iode) - 12 g

sucre - 24 g

vinaigre 7% - 2 cuillères à café

ail - 5 gousses

feuille de laurier - 2

feuille de cassis - 2

parasols d’aneth (ou graines d’aneth) - 3

graines de moutarde - 1 cuillère à café

graines de coriandre - 1/2 cuillère à café

piment de la Jamaïque - 4

Préparation :

Rincez soigneusement les concombres et les feuilles (laurier, cassis, etc.).

Stérilisez le bocal. Pour ce faire, versez de l’eau dans une grande casserole, posez une passoire en métal dessus. Placez le bocal et le couvercle dedans. Maintenez le pot pendant environ 10 minutes au-dessus de l’eau bouillante. J’utilise un bocal à clip, car je ne conserverai pas longtemps mes cornichons. Si vous souhaitez faire des réserves pour l’hiver, mieux vaut utiliser des bocaux avec des couvercles en métal adaptés à la mise en conserve.

Mettez des feuilles de laurier et de cassis propres, l’ail et les graines d’aneth (parapluies) au fond du bocal stérilisé.

Ajoutez les épices.

Bien tasser les concombres dans le bocal.

Placez encore des feuilles sur le dessus.

Remplissez le bocal d’eau bouillante et laissez reposer pendant 15 à 20 minutes.

Pendant ce temps, préparez la saumure. Mélangez de l’eau chaude avec du sel, du sucre et du vinaigre. Faites bouillir quelques minutes.

Égouttez l’eau bouillante des concombres.

Éteignez le feu sous la saumure et versez la saumure chaude à ras-bord dans les concombres. Fermez bien le bocal.

Renversez-le.

Couvrez-le avec quelque chose qui conserve la chaleur et laissez refroidir.

Conservez dans un endroit frais et sombre. Je conserverai le mien très peu de temps au réfrigérateur car je ne résiste pas à l’attrait de ces délicieux délices estivaux… Si votre maîtrise de vous le permet, gardez-les jusqu’à l’hiver.

Bonne dégustation !

