Douze délicieuses recettes russes à base de sarrasin

Vous serez surpris du nombre de plats qu'il est possible de préparer à partir de sarrasin ordinaire, ou «gretchka», comme on l'appelle en Russie. Et croyez-nous, ce sont les plats préférés des Russes pour toutes les occasions.

Gretchka simplement bouillie

Legion Media Legion Media

Facile, rapide et purement génial. Prenez du sarrasin, rincez-le, ajoutez de l'eau dans un rapport de 1 pour 2, puis laissez pendant 15-20 minutes. Ou bien trouvez du sarrasin dans des sachets à bouillir, mettez-le dans de l'eau bouillante et laissez le temps indiqué. Ajoutez du sel à votre goût et servez avec du beurre ! C'est délicieux même servi nature, ce qui est la vraie saveur de la vie paysanne russe. Essayez-le !

Soupe au lait de gretchka

Legion Media Legion Media

Cela peut sembler bizarre, mais c'est la bouillie que presque tous les enfants soviétiques et russes mangent au petit-déjeuner. Faites bouillir la gretchka al dente, puis ajoutez du lait et laissez bouillir encore 5 minutes. Ajoutez du sucre, du miel ou des baies fraîches selon vos préférences. Exquis !

Gretchka avec un œuf au plat

Legion Media Legion Media

Un autre petit-déjeuner à base de sarrasin, et un repas pour les vrais champions, plein de glucides et de protéines. Faites bouillir la gretchka et servez-la avec un œuf au plat. Une autre option consiste à mélanger la gretchka bouillie avec un œuf cru et à la faire frire dans un wok pendant une minute. Ajoutez vos légumes préférés ou de l'avocat, puis saupoudrez de fromage râpé. Faites un saut dans l'inconnu – vous allez adorer ce petit-déjeuner !

Gretchka frite aux champignons

Legion Media Legion Media

C'est le plat d'accompagnement préféré des Russes que vous pouvez trouver dans presque tous les menus de restaurant. Cependant, il peut facilement être servi comme plat principal et est parfait pour les végétariens. Faites revenir un oignon, une carotte et des champignons hachés dans de l'huile végétale, puis ajoutez la gretchka bouillie, mélangez bien le tout et laissez reposer 5 minutes.

Sarrasin à la couenne grillée

Legion Media Legion Media

C'est un porridge nostalgique de l'ère soviétique, très gras et savoureux. La couenne de porc, ou « chkvarki », comme on l’appelle ici, est frite. Vous pouvez ajouter de l'oignon, de la carotte, des champignons et d'autres légumes selon vos goûts. Néanmoins, il y a aussi un ingrédient secret ! Des œufs durs. Intrigué ? Testez et vous approuverez !

Gretchka à la mode des marchands

Legion Media Legion Media

En fait, les Russes peuvent cuisiner un risotto avec de la gretchka. Ces dernières années, ce met a même reçu le nom de « gretchotto ». Cette recette est donc un gretchotto bolognaise à la russe : faites frire de l'oignon et de la carotte hachés, puis ajoutez votre viande hachée préférée (dans les recettes traditionnelles, il s'agit d'un mélange de porc et de bœuf) ; faites frire pendant un moment, ajoutez la gretchka crue et de l'eau – faites cuire à feu doux pendant environ 20 minutes jusqu'à ce que le sarrasin soit prêt. Ce plat peut également être cuit au four dans des pots en céramique, comme le faisaient les anciens Slaves ! Retrouvez-en la recette détaillée en suivant ce lien.

Boulettes de gretchka

Legion Media Legion Media

Un autre bon plat végétarien. Mélangez de la gretchka cuite avec de l’oignon frit, un œuf et du fromage râpé. Vous pouvez jouer avec les recettes et utiliser de la semoule ou de la farine à la place des œufs et du fromage. Ajoutez des légumes verts selon votre préférence ou tout autre ingrédient que vous désirez – champignons, légumes ou maïs. Mélangez le tout, formez des boulettes, puis cuisez-les à la poêle, plongées dans une friteuse ou au four – et dégustez !

Rouleaux de chou farcis à la gretchka

Legion Media Legion Media

Vous pouvez commencer par faire frire de la gretchka avec des champignons, ou simplement de l'oignon et de la carotte – et ensuite la farcir dans une feuille de chou, que vous aurez préalablement plongée dans de l'eau bouillante jusqu'à ce qu'elle devienne lisse et facile à rouler. Faites des rouleaux et mettez-les dans une poêle, puis versez votre sauce préférée – nous, les Russes, mélangeons généralement du concentré de tomate avec de la crème fraîche ; ajoutez ensuite un peu d'eau ou de bouillon. Si vous avez besoin d'une version végétalienne, ajoutez simplement de l'eau et l'assaisonnement que vous souhaitez.

Ravioles à la gretchka

Legion Media Legion Media

Il s'agit d'un plat russe très ancien, connu depuis le XVIe siècle, mais qui a été plutôt oublié ces dernières années : les koundioumy, des ravioles farcies de champignons et de sarrasin (un mariage parfait, comme vous l’aurez compris !). Le secret est qu'il ne faut pas les faire bouillir mais plutôt les cuire au four. Vous pouvez en retrouver la recette sur notre site (en anglais) en suivant ce lien.

Smoothie à la gretchka verte

Legion Media Legion Media

Les grains de sarrasin sont frits – c'est pourquoi ils ont une couleur brune. Mais une tendance saine moderne consiste à utiliser du sarrasin dit « vert », c'est-à-dire cru et non transformé. Versez le sarrasin vert dans de l'eau chaude et laissez-le reposer toute la nuit (vous pouvez le faire bouillir, mais cela réduit les vitamines). Ajoutez ensuite de la banane, de l'eau ou du lait (ou du lait végétal), du miel ou du sirop selon votre préférence et tout autre fruit ou baie que vous aimez – même les épinards fonctionnent bien ici. Enfin, mixez le tout ! Un chef-d'œuvre !

Crêpes à la farine de gretchka

Legion Media Legion Media

La farine de sarrasin peut remplacer avantageusement la farine ordinaire et s'avère très utile si vous voulez garder la forme. Vous pouvez faire de la farine de sarrasin vous-même (il suffit de faire sécher de la gretchka sur une poêle et de la mixer jusqu'à ce qu'elle se transforme en farine), ou en acheter toute prête. Pour les petites crêpes russes, ajoutez du lait, des œufs, du sucre et du sel à votre convenance ainsi qu’une cuillère à soupe d'huile végétale. Faites-les frire sur une poêle chauffée.

Biscuits de gretchka

Legion Media Legion Media

Un autre dessert savoureux à base de farine de sarrasin. Ici, il est important de respecter les proportions, donc mélangez 150g de farine, 3 cuillères à soupe de poudre de cacao, 4 cuillères à soupe de sucre (miel, ou sirop selon le goût), 1/2 cuillère à café de bicarbonate de soude et 2g de vanilline. Séparément, mélangez un œuf, 100g de ricotta ou de fromage blanc, et 90g de beurre fondu. Puis mélangez le tout ; formez des biscuits avec vos mains, et faites-les cuire sur du papier sulfurisé pendant 20-25 minutes à 180°C.

Dans cet autre article, nous vous expliquions justement pourquoi les Russes aiment tant le sarrasin.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.