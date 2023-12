Le chou fermenté aux canneberges, apéritif russe idéal pour une table d’hiver

Russia Beyond

Les Russes adorent manger le chou fermenté comme collation à part entière ou dans des soupes, des salades, et en accompagnement. Il est particulièrement apprécié en hiver, lorsqu’il y a une pénurie de légumes frais. Pour déguster ce délice tout au long de la saison froide, les habitants du pays le préparent en grande quantité et le conservent en cave dans de grands récipients métalliques. Le chou fermenté, bien sûr, peut toujours être acheté dans un magasin ou au marché, mais celui fait maison est le plus délicieux !

La version la plus courante de ce plat est le chou fermenté aux canneberges. Cette baie y ajoute une saveur incroyable !

Ingrédients :

chou – 1 pièce (de 3 à 4 kilos)

carotte – 1 pièce moyenne (200g)

sel – 1 cuillère à soupe

sucre – 1 cuillère à café

canneberges – à votre convenance

Préparation :

Coupez le chou en lanières fines. Coupez la carotte en lamelles ou hachez-la. Mélangez les légumes dans un récipient. Ajoutez les canneberges. Placez le tout sous pression avec un objet lourd (par exemple, une pierre ou un pot rempli d’eau). Laissez 2-3 jours dans un endroit à température ambiante, puis placez le chou dans un endroit frais, par exemple, au frigo, au sous-sol ou sur le balcon. Le meilleur chou est celui qui a reposé à 0 degré. Il est conseillé de servir la choucroute avec un filet d’huile et de l’accompagner de pommes de terre vapeur ou d’autres produits.

