Cinq façons de saler le lard à la russe

Il y a un siècle, on croyait que le salo (lard) était le meilleur remède contre de nombreuses maladies. Il renforce le système immunitaire et élimine les toxines. L'essentiel est de ne pas en manger plus de 50 grammes par jour.

Pendant longtemps, la préparation du salo a été le principal moyen pour conserver une partie de la carcasse de porc pour l'hiver. Il existe trois principales recettes de salage : sec (saupoudrer d'épices et de sel), humide (immerger le salo dans de la saumure, puis le fumer) et chaud (lorsque le salo est bouilli). Chacune a ses propres variations, qui peuvent différer selon la région du pays, les traditions familiales et les préférences culinaires.

Pour le salage, il est préférable de choisir le lard avec la peau – on pense que les substances les plus utiles se trouvent précisément dedans. La graisse doit être blanche comme neige, élastique, homogène. L'épaisseur de la pièce doit être de 3 à 15 centimètres. Le gras ne doit pas posséder d'odeurs étranges. Avant le salage, il peut être conservé dans l'eau pendant 12 heures pour le rendre plus doux. Le lard avec une couche de viande doit être salé plus longtemps.

Salo parfumé à l'ail

Le salo se marie bien avec les pommes de terre bouillies, et si vous mettez un morceau de lard sur du pain noir, vous obtenez un accompagnement classique pour la vodka !

Préparation : Lavez un morceau de lard frais d'environ deux kilogrammes, séchez-le, mettez-le dans une casserole, saupoudrez-le généreusement de sel de tous les côtés, fermez la casserole avec un couvercle et mettez-la au réfrigérateur pendant 5 jours. Sortez le lard, débarrassez-le de l'excès de sel, frottez-le avec de l'ail haché (vous aurez besoin de 4 à 5 gousses), saupoudrez-le de graines d'aneth, de poivre, de coriandre et de laurier haché. Enveloppez le lard dans un film alimentaire et laissez-le au réfrigérateur pendant deux jours. Le salo peut ensuite être conservé au réfrigérateur pendant environ un mois.

Recette rapide : le salo prêt en une journée

Si vous voulez essayer le salo fait maison plus rapidement, vous pouvez cuisiner le « lard d'une journée ». La technique est presque la même que dans la recette précédente, mais il est important de couper le lard en morceaux et d'enlever la peau. Pour cette recette, il est préférable de prendre du lard sans viande.

Préparation : Séparez 1kg de lard frais de la peau, coupez-le en cubes de 5x5 centimètres, roulez-les dans du gros sel et du poivre noir, ajoutez des épices selon vos envies et placez-les dans un pot ou une casserole, en ajoutant de l'ail finement haché (3 gousses) entre les morceaux. Saupoudrez-les de sel et fermez le couvercle. Mettez votre récipient dans un endroit à température ambiante pendant une journée. Le lendemain, le salo sera prêt. Avant consommation, vous devez vous débarrasser de l'excès de sel. Conservez le lard au réfrigérateur jusqu'à un mois.

Salo ouralien

Pour préparer ce type de salo, vous pouvez utiliser du lard avec une couche de viande.

Préparation : Prenez 1kg de lard et faites des incisions sur tout le morceau, placez-y des moitiés de gousses d'ail (vous aurez besoin de 3 gousses). Maintenant, saupoudrez-le de tous les côtés avec du gros sel (environ 100 grammes) et enveloppez-le dans un tissu de coton. Laissez le lard pendant deux jours à température ambiante, puis mettez-le au réfrigérateur pendant trois jours. Votre salo est prêt. Pour un stockage à long terme, le lard doit être enveloppé dans du papier sulfurisé et conservé au congélateur.

Salo bouilli et saumuré

Il s'agit d'une méthode de salage qui prend plus de temps, mais le salo prêt peut être conservé au congélateur jusqu'à un an. Vous pouvez utiliser du lard avec une couche de viande. Il est servi avec des cornichons, du pain de seigle et de la moutarde. Cette méthode de salage est populaire dans le sud de la Russie.

Préparation : Versez 1 litre d'eau dans une casserole, ajoutez 50 à 70 grammes de sel, les pelures d'un oignon, une gousse d'ail, du poivre noir et du laurier. Portez l'eau à ébullition, puis refroidissez la saumure à température ambiante. Placez dedans 1kg de lard farci de moitiés d'ail (vous aurez besoin de 3 gousses) afin que le lard soit recouvert de saumure sur le dessus. Mettez votre récipient au réfrigérateur pendant une semaine. Vous devez retourner le morceau de lard tous les jours. Sortez le lard, séchez-le, saupoudrez-le d'épices (du poivre et du laurier feront l'affaire), enveloppez-le dans du papier sulfurisé et mettez-le au réfrigérateur pendant encore 5 jours. Après cela, le salo est prêt, si vous le souhaitez, vous pouvez le fumer.

Salo bouilli

Cette recette exclut la présence de parasites dans le produit fini. De plus, ce lard peut être conservé longtemps au réfrigérateur.

Préparation : Versez 2 litres d'eau dans une casserole, ajoutez les pelures d'un oignon lavées, attendez que l'eau bout. Ajoutez maintenant 5 cuillères à soupe de sel, 2-3 feuilles de laurier, 2-3 grains de poivre au bouillon et laissez-le cuire encore 30 minutes jusqu'à ce que la saumure s'assombrisse. Filtrez la saumure. Prenez 1kg de lard et coupez-le en petits morceaux pour qu'il soit plus facile à placer dans la casserole. Mettez le lard dans la saumure, portez à ébullition et faites cuire pendant 20 minutes. Retirez la casserole du feu, laissez-la refroidir à température ambiante et laissez le salo reposer 8 à 10 heures au réfrigérateur sans le retirer de la saumure. Retirez-le de la saumure, séchez-le. Hachez 4-5 gousses d'ail, frottez le lard avec, mettez-le dans un récipient et envoyez-le au congélateur pendant 5-6 heures. Sortez le salo du congélateur 5 minutes avant de le servir sur la table et coupez-le en fines tranches.

