Dans la région ensoleillée du Kouban, située dans le sud de la Russie, où les champs s’étendent à perte de vue et où la nature fleurit, l’humble citrouille règne en maître. Connue localement sous le nom de « kabak » (plutôt que « tykva » comme dans le reste du pays), elle donne son nom àun plat populaire, le « kabatchnaia kacha » (« kacha » signifie « bouillie » en russe).

Cette recette précieuse a été transmise de génération en génération par les cuisiniers cosaques. Elle demande des citrouilles fraîches et sucrées coupées en cubes orange vif. Ces trésors orangés sont ensuite disposés dans une poêle, soigneusement accompagnés de riz ou de millet du Kouban et saupoudrés de sucre. Une fois la cuisson terminée, il convient de remplir la casserole d’eau tiède ou de lait et de placer le plat au four, où il mijote patiemment pendant quelques heures.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Alors que la saveur douce se répand dans la cuisine, le temps semble ralentir et l’attente augmente. La douceur naturelle de la citrouille est combinée aux notes terreuses du millet. Lorsque le plat est enfin prêt, il est délicatement transféré dans une assiette creuse puis recouvert d’une généreuse tranche de beurre maison. Apprécions ensemble ce délice à la citrouille cosaque !

Ingrédients pour 3 portions :

citrouilles – 500g

riz – 120g

lait – 300ml

beurre – 50g

sucre – 30g (à votre convenance)

sucre vanillé (à votre convenance)

1 pincée de sel

Préparation :

Commençons par préparer le riz. Rincez-le soigneusement à l’eau froide puis placez-le dans unecasserole avec de l’eau dans un rapport de 1:2 (120g de riz pour 240ml d’eau). Il est important de ne pas trop cuire le riz.

Épluchez la citrouille, retirez les graines et coupez-la en petits cubes.

Placez le potiron dans une casserole, ajoutez le lait et faites cuire à feu moyen jusqu’à ce que le potiron soit tendre. Une fois que le lait bout, laissez mijoter la citrouille pendant environ 20 minutes ou jusqu’à ce qu’elle soit tendre. Le temps de cuisson peut varier selon le type decitrouille, mais l’essentiel est de la cuire jusqu’à ce qu’elle soit tendre.

Écrasez le potiron cuit dans le lait pour obtenir une purée. Vous pouvez utiliser un mixeur pour cette étape.

Ajoutez le riz cuit au mélange de lait de citrouille et remuez bien. Ajoutez ensuite le sucre, le sucre vanillé, une pincée de sel et mélangez le tout.

Traditionnellement, cette bouillie est cuite dans un pot en argile au four. Cependant, si vous n’avez pas de four, vous pouvez utiliser une poêle et une cuisinière ordinaires.

Graissez le pot avec un peu de beurre. Ajoutez le reste du beurre à la bouillie et remuez.

Préchauffez le four à 180°C. Placez le pot au four. Pour éviter de renverser du liquide pendant la cuisson, ne le remplissez pas jusqu’en haut.

Faites cuire la bouillie dans un four préchauffé pendant environ une heure. Votre objectif est de préparer une bouillie friable et savoureuse. Une fois cet objectif atteint, il est temps de servir vos invités !

Priatnovo appetita !

