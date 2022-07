La babouchka, ce phénomène russe

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le mot « babouchka » fait fondre le cœur des Russes les plus durs. La babouchka est une personne qui symbolise l'amour et la tendresse, et prend toujours soin de vous, quel que soit votre âge. En même temps, une babouchka russe peut être une dure à cuire ! Explorons ce phénomène très russe.

Qu'est-ce qu'une babouchka ?

Alexandre Ovtchinnikov/TASS Alexandre Ovtchinnikov/TASS

Le mot russe « babouchka » se traduit littéralement par grand-mère (ou grand-mère). « Babouchka » a pour origine le mot « baba », qui, en russe, désignait historiquement une paysanne (ce terme est maintenant considéré comme un mot grossier pour qualifier une femme). La définition officielle de grand-mère était autrefois « babka », mais maintenant c’est également considéré comme un gros mot, tandis que le diminutif « babouchka » est devenu une notion plus courante et teintée de douceur.

Les Russes ont cent façons de rendre le tendre mot « babouchka » encore plus mignon : « baboulia », « baboussia », « baboussenka », etc. « Babouchka » dans un sens plus large est une vieille dame, synonyme de « starouchka ». Si vous voyez une très vieille dame dans la rue, vous pouvez essayer (oser) l'appeler « babouchka ».

A. Zybine/Sputnik A. Zybine/Sputnik

Le grand poète russe Alexandre Pouchkine a gentiment appelé sa vieille nounou « starouchka » dans son célèbre poème Soirée d'hiver. « Гдежеты, моястарушка ? »(« Gde je ty, moïa starouchka » - littéralement « Où es-tu, ma starouchka ? ») En français, cela pourrait aussi se traduire par « bonne petite mère » ou « brave petite vieille ».

>>> En images: les babouchkas russes comme vous ne les aviez jamais vues

Parfois, certaines personnes appellent à tort le foulard qu'une grand-mère russe porte « foulard de babouchka ». Mais ce n'est qu'une attribution et il serait plus correct de dire « foulard dans le style babouchka » ou « foulard à la babouchka ».

Soit dit en passant, la reine Elizabeth II aime aussi cette tenue « à la babouchka ». Toutefois, elle y ajoute généralement un nœud fantaisie.

Max Mumby/Indigo/Getty Images Max Mumby/Indigo/Getty Images

Parfois, une belle « babouchka » portant un foulard peut être appelée avec un idiome : божий одуванчик (bojy odouvantchik), ce qui signifie littéralement « pissenlit de Dieu ». Cela signifie qu'elle semble incapable de faire du mal à une mouche.

Babouchka est synonyme d'amour (et de nourriture savoureuse)

Il semble qu'aucun parent n’est en mesure d’aimer son enfant comme une vraie babouchka russe aime ses petits-enfants. Comme si toute sa vie était une préparation pour ce destin voire cette mission suprême - prendre soin de la progéniture de ses enfants (et les gâter aussi).

Une babouchka russe comblera un enfant de câlins et de bisous. Elle lui achètera n'importe quoi (surtout des bonbons et des jouets que les parents n'achètent pas et ne permettent pas d’acheter). Elle laissera un enfant se promener aussi longtemps qu'il le veut et couvrira toutes ses bêtises devant les parents.

« Quand j'étais enfant, je passais tout l'été avec ma babouchka à la campagne, pendant que mes parents travaillaient, se souvient Alexandre, 35 ans. Maintenant, je ne peux tout simplement pas imaginer à quel point il était difficile pour une vieille dame de s'occuper de ce petit garçon odieux pendant trois mois d'affilée. Mais elle ne s'est jamais plainte et […] je pouvais rentrer à la maison poussiéreux et sale, elle me lavait et me nourrissait de ses délicieuses crêpes. » Devenu père de famille, Alexandre rend régulièrement visite à sa babouchka pour déguster ses crêpes.

Sergueï Soubbotine/Sputnik Sergueï Soubbotine/Sputnik

La nourriture est une autre chose à travers laquelle une babouchka exprime son amour. Elle demande toujours aux enfants ce qu’ils veulent manger et même si elle cuisine toute la journée et que le bambin ne touche pas le plat, elle sera prête à lui faire autre chose. Une babouchka est généralement un cordon bleu, préparant bortsch, crêpes ou tartes compliquées. De plus, ayant grandi à l'époque soviétique, elle peut préparer un dîner parfait à partir de n'importe quel reste ou de tout ce qu'elle trouve dans le réfrigérateur.

>>> Les sept commandements des babouchkas russes pour une alimentation «saine»

Une babouchka fera tout pour qu'un enfant mange correctement...

« Le Jour de l'An, j'ai rendu visite à un ami à Moscou et nous sommes allés dîner dans l'appartement de sa babouchka. Je jure que si nous avions été dans une petite cabane dans les bois, j'aurais pensé que quelqu'un m'engraissait pour m’envoyer à la rôtisserie », déclare l'écrivain américain Benjamin Davis à propos de son expérience.

« Des salades russes, du pain, du beurre sur du pain, du caviar sur du pain, de la viande sur du pain, de la viande sur de la viande, du fromage sur de la viande sur du pain… Je dînais dans une assiette magique qui ne se vidait jamais ».

Et quand vous quittez enfin la maison de babouchka, elle vous mettra certainement des plats à emporter avec vous, y compris d'énormes conserves avec des cornichons ou des confitures.

Les babouchkas modernes diffèrent les unes des autres. Elles ne portent pas de foulard, elles travaillent souvent, sont actives et veulent être amies avec leurs petits-enfants, partager tous leurs secrets et avoir des relations de confiance avec leur descendance. Le gavage alimentaire est généralement remplacé par le fait de donner de l'argent de poche.

Babouchka n'est pas toujours synonyme de douceur !

Après tous les mots gentils que nous avons dédiés aux babouchkas, il est enfin temps d’abattre les cartes. Une babouchka ont une face plus sombre. Sérieusement, certaines babouchkas devraient être qualifiées de « babkas terribles » !

Boris Kavachkine/TASS Boris Kavachkine/TASS

Benjamin Davis a eu une fois une expérience extrêmement de ce type avec une vieille dame rencontrée au hasard dans la rue qui, selon lui, avait l'air tout à fait brutal. « Elle aurait pu me botter le c** si elle le voulait. » Le genre de « dame » que vous redoutez d’aider à traverser la rue.

Ces babouchkas sont toujours les premières dans n'importe quelle file d’attente (poussant tout le monde sur le côté avec leurs coudes et des sacs à roulettes). Elles s'assoient généralement près de leur maison ou de leur immeuble et regardent les gens entrer et sortir… et elle n'hésitera jamais à faire un commentaire toxique sur votre apparence. Une jeune fille bien habillée pourrait facilement être qualifiée de « prostituée » par une telle babouchka. Autre exemple, tous les jeunes qui sortent ou font la fête seront automatiquement traités de « toxicomanes ». Ce sont les définitions les plus populaires qu'une babouchka peut donner aux jeunes - il existe de nombreux mèmes en ligne qui est consacré à ce sujet.

« Les babouchkas (grand-mères) sont ce sur quoi tient la patrie. Elles contrôlent les entrées des immeubles et assurent une surveillance gratuite. N'enfreignez pas la loi d'une babouchka. Vous êtes prévenus ! », dit un internaute sur Quora. C’est assez juste, rien à ajouter ici !

Vous vous souvenez peut-être d'une comédie mettant en vedette Sylvester Stallone intitulée Arrête ou ma mère va tirer (1989) ? Eh bien, la mère qui y est représentée représente bien le côté dur à cuire d'une babouchka russe.

>>> Le côté obscur de la vie avec une babouchka russe

De nombreuses babouchkas russes ne sont pas timides. Il y a des babouchkas motardes, des babouchkas voyageuses, des babouchkas blogueuses et bien d'autres. Découvrez-en plus à leur sujet ici.

Mais où est dedouchka ?

Tout le monde parle des babouchkas russes. Mais qu'en est-il de son mari, le grand-père ou plutôt « dedouchka » ? Tout au long de l'histoire tumultueuse de la Russie au XXe siècle, de nombreux hommes sont morts au cours des guerres et des répressions. Les babouchkas soviétiques devaient parfois élever seules leurs petits-enfants et c'était une pratique normale pour les parents de confier leurs enfants aux grands-parents, non seulement pour les vacances, mais en pension complète pendant qu'ils travaillaient.

Sofia Sandourskaïa/Agence Moskva Sofia Sandourskaïa/Agence Moskva

De plus, en 2021, l'espérance de vie moyenne des hommes en Russie est d'environ 65 ans, alors que celle des femmes est plus proche de 74 ans (ces chiffres sont plus ou moins les mêmes depuis les années 1990). Ainsi, il est très courant qu'une babouchka finisse par vivre seule pendant plusieurs années et la seule chose qui l'intéresse, ce sont ses petits-enfants. Parfois, ces mères deviennent toxiques envers leurs propres enfants, demandant constamment QUAND ils vont enfin accoucher et lui donner des petits-enfants. « Tu veux que je meure sans avoir vu mes petits-enfants ? », lancent-elles parfois non sans manipulation.

Valeri Matitsine/TASS Valeri Matitsine/TASS

Cependant, le dedouchka est aussi le héros de blagues diverses. Habituellement, il est agacé par « ces enfants bruyants » (et par les soins excessifs que sa femme leur prodigue habituellement). La plupart des Russes se souviennent que leur dedouchka fumait (et peut-être buvait), restait le plus souvent silencieux, allait pêcher ou cueillir des champignons et essayait de ne pas perdre son sang-froid. Mais c'est une autre histoire !

Dans cette autre publication, découvrez dix règles de comportement tacites des grands-mères russes.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.