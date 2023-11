L’oukha, soupe de poisson préférée des pêcheurs russes et d’Ivan le Terrible

Russia Beyond

L’oukha est l’une des soupes préférées des Russes, composée de poisson et de légumes. Elle est mentionnée dans le Domostroï, sorte d’encyclopédie de la vie russe du XVIe siècle. Selon la légende, сette soupe était adorée par Ivan le Terrible lui-même.

Cependant, bien sûr, elle était le plus souvent préparée parmi la population, par les habitants des territoires situés le long des grands fleuves, tels que le Don, la Volga, la Lena et d’autres – et comme vous le savez, il y en a suffisamment en Russie.

Cette soupe est meilleure si vous la cuisinez sans rentrer à la maison, directement sur le rivage, au-dessus d’un feu de camp. Alors, n’importe quelle prise conviendra à sa préparation. Toutefois, l’oukha la plus délicieuse est composée de plusieurs variétés de poissons, qu’il est aujourd’hui si facile de trouver dans n’importe quelle épicerie.

Ingrédients :

brochet – 1 grand ou plusieurs petits

sandre – 1 grande ou plusieurs petites

tête de saumon – 500g

oignons – 2

carottes – 1

pommes de terre – 5 (petites)

grains de poivre noir

sel (1 cuillère à soupe ou à votre convenance)

aneth, persil

Préparation :

Lavez et écaillez le poisson. Évidez-le et lavez-le soigneusement. Coupez-le en petits morceaux. Placez la tête de saumon ainsi que de l’eau dans une grande casserole, et portez à ébullition. Réduisez le feu et laissez mijoter environ 15 minutes, jusqu’à ce que le poisson soit bien cuit. Épluchez les pommes de terre, les oignons et les carottes, coupez-les. Sortez la tête de saumon de la casserole. Ajoutez-y les légumes et laissez mijoter 10 minutes jusqu’à ce que tous soient tendres et bien cuits. Ajoutez du sel si nécessaire. Ajoutez le brochet et le sandre en tranches, puis le poivre noir. Portez le bouillon à ébullition, réduisez le feu et faites cuire 15-20 minutes. À la fin, ajoutez des herbes fraîches (aneth et persil) dans la soupe et servez. Priatnovo appetita !

