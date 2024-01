Les vingt endroits les plus intéressants de la région de Moscou

Voir des bisons sauvages, explorer des kremlins du Moyen Âge, se balader à travers les domaines littéraires et goûter aux kalatchs célèbres dans tout le pays. Et tout cela aux alentours de Moscou.

Nous vous avons raconté quels monuments de Moscou et de ses alentours vous pouvez visiter en MTsD (diamètre central de Moscou, un système ferroviaire). Cependant, si vous-vous aventurez un peu plus loin, vous ne serez pas déçu ! Il y a de quoi faire dans la région de Moscou.

1. Église de l’Incarnation de Doubrovitsy

Alexei Kudenko/Sputnik Alexei Kudenko/Sputnik

L’une des églises orthodoxes les plus insolites au monde se trouve à Podolsk, près du domaine qui appartenait autrefois au compagnon et précepteur de Pierre le Grand, le prince Boris Golitsyne.

L’église de l’Incarnation (1690-1704) est construite dans le style baroque, et comme le pensent les historiens, ce sont les architectes italiens qui ont œuvré à son édification. La base de l’église est faite en forme de croix égale, les escaliers partent des quatre côtés, les fondations et les murs sont ornés de sculptures en forme de vignes, de coquillages, et d’anges. À l’intérieur, les décorations sont encore plus somptueuses.

2. Gorki Leninskié

Alexander Avilov/Moskva agency Alexander Avilov/Moskva agency

La dernière propriétaire du domaine Gorki a été Zinaïda Grigorievna, la veuve du plus grand industriel de l’Empire russe – Savva Morozov. Elle l’a acheté après sa mort et y a aménagé une propriété moderne. En 1909, le domaine était équipé d’un chauffage à vapeur, d’eau courante, d’électricité, et des fruits et fleurs exotiques poussaient dans les serres.

Toutefois, c’est surtout après la révolution de 1917 et après sa nationalisation que le domaine est devenu célèbre. C’est entre ces murs que le chef des bolcheviks, Vladimir Lénine, a passé les dernières années de sa vie. Son bureau, sa voiture et ses affaires personnelles sont toujours préservés à Gorki.

3. Kolomna

Legion Media Legion Media

Une ville marchande sortie tout droit d’une carte postale ! Dans le centre – un kremlin du XVIème siècle avec d’étroites rues pavées, de nombreuses boutiques avec de jolis souvenirs et un kiosque avec les fameux kalatchs, ces pains traditionnels à poignée. Comme écrit dans le menu, les kalatchs sont à manger avec ou sans oie. Pour les amoureux de la pâtisserie, il y a même des ateliers au musée « Kalatchnaïa ».

Kolomna est aussi célèbre pour sa pastila (sorte de guimauve) faite de pommes locales. Vous ne trouverez pas une telle variété de friandises ailleurs !

4. Zaraïsk

Alexei Kudenko/Sputnik Alexei Kudenko/Sputnik

Les kremlins ont été construits dans de nombreuses régions de la Russie, mais c’est dans celle de Moscou qu’il y en a le plus. Aujourd’hui, 9 de ces forteresses ont survécu, mais les plus préservées sont à Kolomna et à Zaraïsk (il y en a aussi à Vereïa, Volokolamsk, Mojaïsk, Zvenigorod, Dmitrov, Serpoukhov, et Rouza).

Le kremlin de Zaraïsk a été construit en 1528-1531 sur ordre de Vassili III pour protéger les frontières sud de Moscou. Durant le Temps des troubles, c’est le prince Dmitri Pojarski qui était le voïvode de Zaraïsk, et c’est grâce à ses actions (entre autres) que la ville a repoussé les attaques des soutiens du second Faux Dimitri. Vous pouvez en apprendre plus ici.

5. Bisons à la réserve naturelle Prioksko-Terrasny

Vitali Beloussov/Sputnik Vitali Beloussov/Sputnik

Près de Serpoukhov, vous pouvez rencontrer de rares animaux, dont les ancêtres ont vécu pendant la même époque que les mammouths. Depuis les années 1940, à la réserve naturelle Prioksko-Terrasny, est restituée une population de bisons en les ramenant dans leur habitat naturel.

6. Nouvelle Jérusalem

Sergueï Bobylev/TASS Sergueï Bobylev/TASS

Au XVIIe siècle, près de la ville d’Istra, le patriarche Nikon a décidé de construire sa propre Jérusalem. Les dimensions du monastère de la Nouvelle Jérusalem devaient montrer tout le pouvoir de l'Église orthodoxe.

Ce site renferme sa propre église du Saint-Sépulcre, et sa Golgotha, et même la rivière Istra est ici renommée en Jourdain.

Cependant, c’est aussi là que se trouve l’un des plus grands musées d’art de la Russie « La Nouvelle Jérusalem », où se trouvent plus de 180 000 pièces d’exposition.

7. Domaine Arkhangelskoïé

Legion Media Legion Media

Ce domaine luxueux pourrait être involontairement comparé à Versailles. Par sa richesse, il n’était pas inférieur aux palais des tsars. Arkhangelskoïé a beaucoup changé de propriétaires appartenant tantôt à la famille Cheremetiev, tantôt aux Golitsyne ou aux Ioussoupov. Aujourd’hui, c’est un musée et une réserve naturelle avec un parc régulier et un théâtre ouverts aux visiteurs.

8. Zvenigorod

Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

L’une des plus vieilles villes de la région de Moscou (connue depuis le milieu du XIIème siècle), Zvenigorod est surnommée « la Suisse de la région de Moscou ». Les alentours ici sont vraiment pittoresques : les forêts de sapins, dispersées dans les vallées de la rivière Storojka, ne font que vous inciter à la balade.

Le nom de la ville (« zveni » partage la même racine que « zvon », « son, sonnerie » par exemple de cloches, et « gorod » signifie « ville ») est souvent associé à son importance de défense : il est considéré que les guerriers sur les tours de forteresse alertaient les habitants de l’approche ennemie.

À Zvenigorod, est conservé le monastère Saint-Sabbas de Storoji, fondé en pierre blanche encore en 1398 par le disciple de Serge de Radonège, le moine Savva.

9. Parc Malevitch

Alexander Shcherbak/TASS Alexander Shcherbak/TASS

Si vous ne pouvez pas décider de ce que vous aimez le plus – vous balader en forêt ou l’art moderne – cet endroit est fait pour vous. Ce nouveau parc se trouve près de la gare ferroviaire Razdory (Odintsovo), et les objets d’art vous attendent dans les endroits les moins évidents. Des écritures sur les arbres, une lune dans une clairière, des filets dans la forêt. En vous baladant dans le parc, vous allez sans cesse tomber sur des gens, qui observent avec étonnement une énième œuvre d’art.

10. Cité des étoiles

Alexander Ryumin/TASS Alexander Ryumin/TASS

Vous pouvez savoir comment les cosmonautes se préparent au vol vers l’ISS et quelles découvertes ils font dans l’espace à la Cité des étoiles (district de Chtchelkovo), au Centre d’entraînement des cosmonautes. Là-bas, sont exposés des simulateurs, des centrifugeuses, des scaphandres, des maquettes de vaisseaux spatiaux. C’est en revanche une ville fermée et pour y aller, vous devez vous inscrire 21 jours ouvrés à l’avance. Pour les étrangers, le délai est de 45 jours ouvrés.

11. Musée de l’Aviation à Monino

Legion Media Legion Media

Au musée central de l’Armée de l’air de la Russie sont recueillis de rares avions militaires et civils de différentes époques. Parmi les pièces les plus intéressante,l’on retrouve l’avion de ligne supersonique Tu-144 (nous en avons écrit plus à son sujet ici), l’hélicoptère de transport ultralourd V-12 (ou Mil Mi-12), le véhicule spatial BOR-5, qui est revenu de l’espace, et bien d’autres.

12. Route vers la Laure

Alexei Malgavko/Sputnik Alexei Malgavko/Sputnik

Le chemin pédestre de Moscou jusqu’à la Laure Trinité-Saint-Serge est l’un des trajets touristiques les plus insolites de la Russie. C’est l’héritier de la route historique vers le saint Serge de Radonège. Le chemin s'étend sur 120km, depuis les remparts du Kremlin de Moscou. Il passe par les musées Abramtsevo et Mouranovo, le village de Radonej et de Khotkovo. Vous pouvez ne pas parcourir tout le chemin, mais n’en faire que certaines parties de plusieurs kilomètres (nous vous en apprenons davantage sur ce chemin ici).

Bien évidemment, vous pouvez aussi vous rendre à Serguiev Possad, qui abrite la Laure, en train ou en bus. Hormis le monastère, la ville possède aussi un célèbre musée du jouet. On considère que c’est ici que la première poupée russe a été créée.

13. Usine de porcelaine de Gjel

Sergei Pyatakov/Sputnik Sergei Pyatakov/Sputnik

Dans la région de Moscou, il existe pas mal de productions artistiques russes connues dans le monde entier. L’une d’entre elles est la céramique de Gjel, avec sa peinture blanche et bleue caractéristique (district de Ramenki). Il s’avère que l’argile du village de Gjel est d’une excellente qualité, et l’on en produisait des briques, des tuyaux, des carreaux, et des jouets. Toutefois, le plus important était de la vaisselle peinte avec de merveilleux oiseaux et des fleurs. Vous pouvez vous essayer à la poterie en excursion à l’usine de porcelaine de Gjel.

14. Usine de Jostovo

Yekaterina Chesnokova/Sputnik Yekaterina Chesnokova/Sputnik

Cette fabrique est apparue dès le XIXe siècle au village de Jostovo (arrondissement urbain de la ville de Mytichtchi). Ces plateaux peints de vives fleurs sont plus que reconnaissables ! (Suivez le lien pour en savoir plus sur cet artisanat). À l’usine, vous pouvez suivre tout le processus de fabrication, et au musée contempler les plateaux les plus extraordinaires.

15. Biostation des élans

Yevgeny Biyatov/Sputnik Yevgeny Biyatov/Sputnik

Le parc national de Lossiny Ostrov (littéralement : l’île aux élans) occupe un énorme territoire du nord-est de Moscou et de sa région. Vous pouvez rencontrer les élans, rois de la forêt, à la biostation dans l’arrondissement urbain de la ville de Mytichtchi. Ici, les élans, les wapitis, et les cerfs sika vivent en liberté. Vous pouvez vous balader sur le territoire par vous-même ou en visite guidée.

16. Musée réserve naturelle Melikhovo

Stolbovsky (CC BY-SA 3.0) Stolbovsky (CC BY-SA 3.0)

Le domaine conserve à ce jour la mémoire de l’écrivain russe Anton Tchekhov, qui a vécu ici dans les années 1892-1899. Le musée littéraire près de la ville de Tchekhov est apparu en 1941, et les proches du dramaturgeont aidé à y recueillir des pièces d’expositions, notamment des affaires personnelles.

Des évènements théâtraux, littéraires, des expositions et des concerts se tiennent régulièrement à Melikhovo.

17. Domaine de Bykovo

Yevgeny Biyatov/Sputnik Yevgeny Biyatov/Sputnik

Dans l’arrondissement urbain de Ramenki, se trouve le magnifique domaine de Bykovo, construit dans un style néo-gothique à la fin du XVIIIe siècle. Près de lui, se trouve l’église Notre-Dame-de-Vladimir, qui rappelle un château de conte de fée. Le projet est attribué à Vassili Bajenov, qui était également l’architecte du palais de Tsaritsyno.

18. Mojaïsk

Legion Media Legion Media

Les meilleurs panoramas sur la ville s’ouvrent depuis le sommet de la colline du kremlin de Mojaïsk. Le centre-ville a gardé le tracé du XVIIIe siècle et sera intéressant pour ceux, qui souhaiteraient découvrir les communes historiques de la région de Moscou. Près de la cité, se trouve le musée-réserve Borodinskoïé Polé (Champ de Borodino), consacré à la légendaire bataille de la Moskova ayant opposé les Russes aux troupes napoléoniennes, et la station ferroviaire historique de Borodino.

19. Musée-réserve de Piotr Tchaïkovski à Klin

Legion Media Legion Media

Cette maison a été louée par le compositeur durant les deux dernières années de sa vie, et un an après sa mort, en 1894, un musée mémorial y a ouvert ses portes. Les affaires personnelles de Tchaïkovski, ses livres, son piano de chambre – tout y est entièrement conservé.

20. Lac Senej

Mosreg.ru (CC BY 4.0)/Sputnik Mosreg.ru (CC BY 4.0)/Sputnik

C’est un réservoir d’eau, qui est apparu au district de Solnetchnogorsk il y a de cela 200 ans, pour l’alimentation du canal entre les rivières Istra et Sestra. Les alentours sont pittoresques, c’est pourquoi Isaac Levitan a consacré un tableau à ce lac en 1898.

Russian Museum Russian Museum

En été, l’on peut s’y baigner et bronzer sur la plage, et par temps froid – visiter le centre des musées Poutevoï dvorets et se renseigner sur la vie de la province moscovite du XVIIIe siècle.

Bonus pour l’hiver: Iakhroma

Sergei Vedyashkin/Moskva Agency Sergei Vedyashkin/Moskva Agency

Pendant la saison hivernale, une piste de ski alpin est ouverte à Iakhroma (district de Dmitrov). Bien sûr, les montagnes de la région de Moscou ne sont pas les plus hautes, mais le voyage vers la station de ski plaira même à ceux qui sont loin du sport. Des trains-rétros thématiques dans le style des années 1980, avec des bancs en bois, partent depuis la gare de Saviolovo jusqu’à Iakhroma. Vous pouvez ensuite vous rendre depuis Iakhroma vers les stations Sorotchany, Volen, et Iakhromy en bus-rétros Ikarus.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.