Dix choses à savoir sur le resplendissant parc Zariadié de Moscou

Le parc le plus moderne de la capitale est situé près du Kremlin: nous vous racontons son histoire et ce que vous pouvez y faire.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Il préserve les vestiges de la capitale médiévale

Chambres des boyards Romanov Sergueï Kisselev/Agence Moskva Sergueï Kisselev/Agence Moskva

Le nom « Zariadié » signifie que ce quartier, situé derrière le Kremlin, entre la rivière Moskova et la rue Varvarka, est « derrière les halles » – le commerce y est pratiqué depuis le XIIe siècle. À partir du XVe siècle, il était considéré comme très prestigieux de vivre à Zariadié. C’est ici qu’est né le futur tsar Michel Ier, le premier des Romanov. D’ailleurs, le berceau de la dynastie impériale est encore visible aujourd’hui : les Chambres des boyards Romanov, situées dans le parc, sont l’une des plus anciennes bâtisses de Moscou.

Pendant plusieurs siècles, Zariadié, et avec lui tout le district de Kitaï-gorod, a été entouré d’une enceinte de pierre. Elle a été construite au XVIe siècle pour se protéger des raids par les mêmes artisans qui ont construit le Kremlin. La longueur des remparts de Kitaï-gorod était de 2,6 km et leur épaisseur de six mètres. Au XXe siècle, le mur délabré a malheureusement été démoli et il n’en est resté que des fragments. L’un d’entre eux se trouve au musée souterrain de Zariadié.

Y aurait pu être érigé un gratte-ciel stalinien

Archives principales de Moscou Archives principales de Moscou

Le site voisin du Kremlin a sans cesse préoccupé les architectes soviétiques. Il semblait idéal pour construire un bâtiment ultramoderne qui remplacerait les vieux immeubles et s’élèverait au-dessus de la Moskova.

Un gratte-ciel au lieu de vieilles bâtisses ? Pourquoi pas : dans les années 1940, les autorités moscovites ont décidé que Zariadié était l’endroit idéal pour construire un bâtiment administratif de 31 étages, le huitième gratte-ciel stalinien de Moscou. La construction a commencé en 1947, mais après la mort de Staline, en 1953, le projet a été annulé. En conséquence, l’hôtel Rossiya est apparu sur le site – à la fin des années 1960, il était considéré comme le plus grand du monde.

Devenu le parc le plus innovant de Russie

Parc Zariadié Parc Zariadié

En 2017, est apparu sur le site de l’hôtel Rossiya un parc moderne, qui combine harmonieusement développement urbain et paysage naturel. Il a été construit selon le projet du bureau américain Diller Scofidio + Renfro, de l’atelier Hargreaves Associates et de la société moscovite Citymakers.

Zariadié est le parc le plus innovant du pays. Par exemple, dans le Complexe média « Poliot » (Vol), il est possible de faire un voyage virtuel à travers la Russie et de voir ses montagnes, ses lacs et ses forêts d’un point de vue aérien. Des robots-baristas y vendent des glaces et du café.

Une promenade le long des allées et des terrasses du parc est en outre une sorte de rencontre avec la nature russe : plus de 120 espèces de plantes de différentes régions du pays y sont représentées, de la toundra et de la taïga aux marécages et aux steppes, recréant ainsi les différents écosystèmes nationaux. À Zariadié, il n’y a pratiquement pas de bruit urbain, seulement de la musique douce et une vue fantastique sur le vieux Moscou depuis presque n’importe quel point.

Le seul en Russie inclus dans la liste du magazine Time

Andreï Lioubimov/Agence Moskva Andreï Lioubimov/Agence Moskva

Le parc de Moscou est devenu le seul site russe que le magazine Time a inclus dans sa liste des cent meilleurs endroits du monde en 2018. La publication a noté que, pour la première fois depuis un demi-siècle, un nouveau parc public est apparu dans la capitale russe.

Comprend des salles d’exposition et des musées

Vieille cour anglaise Reda Kerbouche (CC-BY-SA) Reda Kerbouche (CC-BY-SA)

Il y a plusieurs musées à Zariadié, notamment les anciennes Chambres de la vieille cour anglaise (la première représentation étrangère dans la principauté de Moscou se trouvait ici) et les Chambres des boyards Romanov avec une exposition sur l’histoire des boyards aux XVe-XVIe siècles. Le Musée souterrain, la salle d’exposition du Centre média et le Parking-galerie accueillent quant à eux des expositions d’art contemporain.

C’est le meilleur endroit pour prendre des photos

Kirill Zykov/Agence Moskva Kirill Zykov/Agence Moskva

Le principal point d’attraction de Zariadié est le pont suspendu, qui s’arque comme s’il planait au-dessus de la rivière Moskova. De là, l’on peut parfaitement voir le Kremlin, les quais Moskvoretskaïa et Raouchskaïa, le pont Bolchoï Moskvoretski et le gratte-ciel du quai Kotelnitcheskaïa. Il y a toujours beaucoup de monde dessus : c’est ici que sont prises les photos les plus atmosphériques avec vue sur la capitale.

Une grotte de glace a été recréée ici

Sergueï Kisselev/Agence Moskva Sergueï Kisselev/Agence Moskva

Spécialement pour Zariadié, l’artiste Alexandre Ponomarev a créé une installation artistique composée de 14 km de tuyaux courbés, dans lesquels 70 tonnes d’eau ont été gelées. Dans cette grotte – espace de l’hiver éternel – vous pouvez vous imaginer quelque part dans l’extrême nord de la Russie.

Le voyage le plus rapide à travers la Russie

Pelaguia Tikhonova/Agence Moskva Pelaguia Tikhonova/Agence Moskva

Vous voulez voyager à travers la Russie le plus rapidement possible ? Vous devriez alors vous rendre au Florarium, une serre aéroponique futuriste où les plantes se passent d’eau et de terre. Elle ne ressemble même pas à un arboretum ordinaire, mais à une spirale. Plus de trois cents espèces de plantes de toutes les régions de Russie y sont rassemblées dans 89 phytoboxes spéciales. L’ensemble du parcours du Florarium ne s’étend que sur 49,5 mètres et est officiellement considéré comme le moyen le plus court de voyager à travers le pays.

Il abrite la salle de concert la plus moderne de Russie

Sofia Sandourskaïa/Agence Moskva Sofia Sandourskaïa/Agence Moskva

À Zariadié, vous pouvez non seulement vous promener, mais aussi écouter de la musique. La salle de concert ressemble à une boîte de cristal – son espace est recouvert d’une « écorce de verre » : la lumière du jour pénètre à travers les parois transparentes et, le soir, transforme le bâtiment en un immense cristal scintillant de lumières. L’acoustique de la salle a été conçue par le célèbre ingénieur japonais Yasuhisa Toyota, auteur de projets similaires pour les nouvelles salles de concert du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, de la Philharmonie de l’Elbe à Hambourg et du Walt Disney Concert Hall à Los Angeles. La salle de concert a été inaugurée par Valeri Guerguiev, directeur artistique du théâtre Mariinsky.

Visionner des films à 360 degrés

Parc Zariadié Parc Zariadié

Une autre caractéristique de Zariadié est une salle de cinéma, où les films sont projetés à 360 degrés. Il n’y a pas de sièges, et vous pouvez vous promener pendant la séance, en choisissant le meilleur angle. Les spectateurs peuvent sentir la brise et différentes odeurs, s’immergeant ainsi totalement dans l’intrigue. Les artistes Jan Kalnberzin et Evgueni Afonine y ont notamment créé une séquence vidéo qui donne l’impression de voyager dans l’espace.

Dans cet autre article, découvrez les plus beaux parcs de Moscou.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.