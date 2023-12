Cinq hôtels de Moscou et de Saint-Pétersbourg chargés d’histoire

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Hôtel National. Moscou, rue Mokhovaïa, N°15/1, bâtiment 1

Vue de l'Hôtel National, 1904 Domaine public Domaine public

Construit en 1903, l’hôtel National a immédiatement attiré la haute société. La ballerine Anna Pavlova, le compositeur Nikolaï Rimski-Korsakov, les écrivains H.G. Wells et Ivan Bounine, le chanteur Fiodor Chaliapine et d’autres célébrités ont séjourné en ces lieux. En plus de la beauté extérieure et de l’intérieur luxueux dans le style Art Nouveau, l’hôtel présentait un autre avantage important : un confort élevé pour l’époque. Le bâtiment comportait en effet des ascenseurs et chaque chambre avait sa propre salle de bain, et même un téléphone.

Kirill Zykov/Agence Moskva Kirill Zykov/Agence Moskva

Alexandre Zelikov/TASS Alexandre Zelikov/TASS

Après la révolution d’Octobre 1918, le gouvernement soviétique a pris ses quartiers dans le National. On sait que Lénine, son épouse Nadejda Kroupskaïa et sa sœur Maria vivaient dans la chambre 107. Alexandra Kollontaï (première femme ministre) s’est installée dans la chambre 115, appelée « Salon Louis XV » - l’une des plus luxueuses de l’époque. Il s’agit désormais de la suite présidentielle.

Ludvig14 (CC BY-SA 3.0) Ludvig14 (CC BY-SA 3.0)

Après que les hauts responsables soviétiques eurent commencé à travailler au Kremlin, des employés de rang inférieur y ont été hébergés. Ce n’est que dans les années 1930 que le National est redevenu un hôtel. Certains meubles ont été apportés depuis le palais de Tsarskoïé Selo et le palais Anitchkov.

Désormais, les prix d’une nuit dans une chambre double classique commencent à 15 000 roubles (150 euros environ) en réservant à l’avance. Le coût moyen d’une nuit dans la suite présidentielle est de 180 000 roubles (1 800 euros).

Hôtel Métropole. Moscou, Teatralny proezd N°2

Moscou. Hôtel Metropol (vue depuis la fontaine près du Théâtre Bolchoï). Carte postale du milieu des années 1900 Domaine publiс Domaine publiс

L’hôtel a ouvert ses portes en 1905 et était à l’origine pensé comme un « théâtre comportant un hôtel ». Mais il n’est finalement resté du projet qu’un hôtel avec restaurant. L’art, cependant, occupe toujours une place de choix au Metropol : les façades et les intérieurs ont été décorés par les meilleurs artistes de leur temps : Mikhaïl Vroubel, Konstantin Korovine, Vassili Polenov et Alexandre Golovine.

A. Savin A. Savin

Alexandre Zelikov/TASS Alexandre Zelikov/TASS

En 1918, le Metropol a subi le même sort que le National : des responsables soviétiques s’y sont installés. Nikolaï Boukharine, Iakov Sverdlov et Gueorgui Tchitcherine ont vécu ici. Les membres de l’intelligentsia qui avaient réussi à trouver un emploi dans les agences gouvernementales se sont installés à leurs côtés, comme le poète Ossip Mandelstam, le poète et dramaturge Anatoli Marienhof et d’autres. Les poètes imagistes prenaient souvent du bon temps dans le café littéraire Kalocha qu’ils avaient ouvert. L’imagiste le plus célèbre, Sergueï Essenine, retrouvait souvent ses amis ici et dînait au restaurant de l’hôtel.

Andrey Korzun (CC BY-SA 4.0) Andrey Korzun (CC BY-SA 4.0)

Comme le National, l’hôtel n’a retrouvé son statut qu’au début des années 1930. Les actrices Marlene Dietrich et Claudia Cardinale, les écrivains George Bernard Shaw et John Steinbeck, le réalisateur Marcello Mastroianni et l’écrivain Alexander Kouprine, ou encore le chanteur Alexandre Vertinski et le compositeur Sergueï Prokofiev ont séjourné ici.

Les prix d’une nuit varient de 24 000 roubles (240 euros) à 170 000 roubles (1700 euros).

Grand Hôtel Europe. Saint-Pétersbourg, perspective Nevski, rue Mikhailovskaïa N°1/7

Domaine public Domaine public

L’hôtel, construit en 1875, rivalisait avec les meilleurs établissements d’Europe. Il possédait ses propres calèches, et l’on y trouvait un salon de coiffure, un cordonnier, un tailleur, une boutique, des caves à vin... et même un groupe de traducteurs !

La liste des clients de l’hôtel est impressionnante :

Compositeurs :

Piotr Tchaïkovski

Johann Strauss

Sergueï Prokofiev

Dmitri Chostakovitch

Igor Stravinsky

Claude Debussy

Écrivains :

Fiodor Dostoïevski

George Bernard Shaw

Maxime Gorki

Konstantin Paoustovski

Vladimir Maïakovski

Il a aussi accueilli l’actrice Faïna Ranevskaïa, le roi de Suède Gustav V, le chanteur et chef d’orchestre Placido Domingo...

Wolfgang Moroder (CC BY-SA 3.0) Wolfgang Moroder (CC BY-SA 3.0)

Wolfgang Moroder (CC BY-SA 3.0) Wolfgang Moroder (CC BY-SA 3.0)

Au premier étage de l’hôtel se trouvent des chambres nommées en l’honneur de Dostoïevski, Stravinski ou Pavarotti. Cette dernière contient un piano à queue, sur lequel le chanteur a joué lors d’une tournée en 2004. La chambre Fabergé est uniquement dédiée aux œuvres du célèbre joaillier, qui n’a toutefois pas séjourné entre les murs de l’hôtel.

Florstein (CC BY-SA 3.0) Florstein (CC BY-SA 3.0)

Les prix de ces appartements historiques de classe luxe commencent à 83 000 roubles (830 euros) la nuit. Les chambres d’hôtel les moins chères coûtent 14 000 roubles (140 euros) la nuit.

Hôtel Astoria. Saint-Pétersbourg, rue Bolchaïa Morskaïa N°39

Domaine public Domaine public

Cet hôtel offrant une vue imprenable sur la cathédrale Saint-Isaac a été érigé au centre de Saint-Pétersbourg en 1912. Il est intéressant de noter que les diplômées de la première université technique pour femmes de Russie ont participé à sa construction.

Legion Media Legion Media

L’hôtel était non seulement un lieu de rencontre pour les célébrités, mais a aussi servi de plateau de tournage. L’hôtel peut être vu dans les films Les Aventures d’Italiens en Russie et Mélodies des Nuits Blanches. L’hôtel est également mentionné dans le roman de Mikhaïl BoulgakovLe Maître et Marguerite. À propos, l’auteur lui-même a été client de l’hôtel, et avait un faible pour le 4e niveau. Parmi ses clients célèbres figuraient également Alexandre Vertinski, Sergueï Diaghilev, Maxime Gorky, H. G. Wells et Grigori Raspoutine.

Andrew Shiva (CC BY-SA 4.0) Andrew Shiva (CC BY-SA 4.0)

Une nuit dans la chambre d’hôtel la moins chère coûte 22 000 roubles (220 euros). La chambre la plus chère avec vue sur le Mariinski coûte 87 000 roubles (870 euros).

Hôtel Angleterre. Saint-Pétersbourg, rue Malaïa Morskaya N°24

Domaine public Domaine public

Cet hôtel du XIXe siècle est devenu incroyablement célèbre, principalement en raison de la mort du poète Sergueï Essenine, survenue alors qu’il y séjournait. En décembre 1925, il s’est pendu dans la chambre N°5. Certains se demandent encore si le poète s’est réellement suicidé ou s’il a été assassiné. À la fin des années 1980, l’Angleterre a été démoli et reconstruit en raison du mauvais état du bâtiment. Mais la façade historique a été préservée.

Cependant, avant les événements tragiques de 1925, l’hôtel était également très populaire. Les écrivains Anton Tchekhov et Alexander Kouprine, les poètes Andreï Biély et Ossip Mandelstam, la danseuse Isidora Duncan – qui fut d’ailleurs l’une des épouses d’Essenine – ont séjourné ici.

T3ru (CC BY-SA 4.0) T3ru (CC BY-SA 4.0)

Une nuit dans une chambre standard coûte 13 000 roubles (130 euros), et une suite avec vue sur la cathédrale Saint-Isaac 66 000 roubles (660 euros).

