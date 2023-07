Les meilleurs endroits de Moscou pour faire des selfies

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

À quel endroit de Moscou pouvez-vous vous sentir comme à Central Park, à New York ? Comment voir toute la ville depuis un seul endroit, et pourquoi un centre d’affaires en apparence banal est en réalité un lieu sans équivalent ?

Pont flottant du parc Zariadié

Legion Media Legion Media

Le parc Zariadié est situé en plein cœur de Moscou, à deux pas de la place Rouge. Son pont en forme de V se projette au-dessus de la rivière Moskova et, à angle droit, vous pourrez avoir le Kremlin ou l’immeuble du quai Kotelnitcheskaïa dans le cadre.

Alexandre Avilov/Agence Moskva Alexandre Avilov/Agence Moskva

Il y a toujours beaucoup de monde sur le pont, l’objectif étant d’essayer de prendre une photo en évitant les intrus.

Plateforme d’observation de la Colline des moineaux

Marina Lystseva/TASS Marina Lystseva/TASS

Située juste en face du bâtiment principal de l’Université d’État de Moscou, la Colline des moineaux offre une vue panoramique sur Moscou. De là, vous pouvez voir l’ensemble de gratte-ciel Moscow-City, la Maison blanche (siège du gouvernement), Loujniki, les gratte-ciel de Staline et le couvent de Novodievitchi.

Maxim Blinov/Sputnik Maxim Blinov/Sputnik

Moscou constituera une impressionnante toile de fond pour un selfie, puis vous pourrez vous retourner et vous tirer le portrait devant l’Université d’État de Moscou.

Kremlin d’Izmaïlovo

Maxim Blinov/Sputnik Maxim Blinov/Sputnik

Ce Kremlin a été créé en 2003, et aujourd’hui vous pouvez y trouver une église, des ateliers d’artistes, des musées et des cafés. L’entrée est gratuite, vous pouvez donc prendre une photo devant l’un des bâtiments. Si vous voulez que l’ensemble apparaisse dans le cadre, rendez-vous sur la passerelle blanche et rouge.

Étangs Krasnogvardeïski

Kirill Zykov/Agence Moskva Kirill Zykov/Agence Moskva

Ce spot pour les photos est en vogue, et rappelle par bien des aspects Central Park à New York, avec sa combinaison d’arbres et d’immeubles de grande hauteur. Pour obtenir l’angle parfait, rendez-vous sur la plateforme en bois près des étangs, et approchez-vous de la balustrade. Vérifiez juste qu’il n’y ait pas un chantier derrière vous.

Plateforme d’observation de la tour de la Fédération

Alexandre Wilf/Sputnik Alexandre Wilf/Sputnik

Un petit selfie perché à 327 mètres d’altitude avec vue panoramique sur Moscou ? Rendez-vous sur la terrasse d’observation de l’une des tours de la ville de Moscou – Panorama 360. Le billet coûte jusqu’à 2 290 roubles (près de 23 euros), selon l’âge du visiteur.

Maison de Narkomfin

Vitali Belooussov/Sputnik Vitali Belooussov/Sputnik

L’un des bâtiments constructivistes les plus célèbres de l’ère soviétique est devenu un repaire des photographes de mode. Initialement, l’immeuble a été construit pour les employés du ministère des Finances de l’URSS – d’où son nom. Désormais, seuls les résidents peuvent y entrer. Toutefois, il est permis de prendre des photos à l’extérieur, l’entrée sur le territoire de l’immeuble est en outre gratuite.

«Place Blanche»

Sergueï Bobylev/TASS Sergueï Bobylev/TASS

En fait, c’est le nom d’un centre d’affaires, mais l’espace qui l’entoure a commencé à être surnommé ainsi. L’emplacement est intéressant dans la mesure où un immeuble de bureaux ultramoderne est situé juste en face d’une église de Vieux Croyants. Si vous choisissez le bon angle, vous pourrez même attraper l’église dans les fenêtres réfléchissantes du centre d’affaires.

Artplay

Alexandre Avilov/Agence Moskva Alexandre Avilov/Agence Moskva

Ce pôle créatif branché a été construit sur le site d’une ancienne usine. Des magasins, des cafés, des bureaux et des établissements d’enseignement y fonctionnent. L’espace est ponctué de graffitis et de sculptures d’artistes contemporains. Afin de faire rentrer l’ensemble dans le cadre, mieux vaut prendre de la hauteur - par exemple, faire une visite guidée qui vous mènera sur les toits. Mais notez que les excursions n’ont pas lieu tous les jours et que le billet doit être acheté à l’avance - il coûte 1 500 roubles (environ 15 euros). Sans visite guidée, il est possible d’accéder gratuitement au territoire du cluster.

Plateforme d’observation du magasin Monde des enfants

Alexandre Chtcherbak/TASS Alexandre Chtcherbak/TASS

Une terrasse d’observation est aménagée sur le toit du magasin Monde des enfants (Detski Mir) situé sur la place Loubianka. Du fait de son emplacement, presque tous les principaux sites touristiques de l’hypercentre de la capitale seront visibles dans le cadre. L’entrée se situe au 6e niveau et le billet coûte 199 roubles (moins de 2 euros).

Décors des studios Mosfilm

Sergueï Savostianov/TASS Sergueï Savostianov/TASS

Si vous avez déjà une photographie avec le Moscou moderne en toile de fond, vous pouvez vous rendre aux studios de cinéma Mosfilm. Vous y trouverez des décors reproduisant les rues du Moscou et du Saint-Pétersbourg du XIXe siècle. Vous ne pourrez vous y rendre que dans le cadre d’une visite guidée – en fonction de la taille du groupe, le billet coûte au maximum 750 roubles (7,5 euros).

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.