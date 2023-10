Vingt lieux fascinants à Moscou et sa région, accessibles par le MTsD, ce nouveau mode de transport

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Il existe des dizaines de parcs forestiers et de musées intéressants à la périphérie de Moscou et dans sa région, qu’il est plus facile d’atteindre par le train. Les Diamètres centraux de Moscou sont de nouveaux trains de banlieue qui circulent à quelques minutes d’intervalle et traversent le centre-ville de part en part. Vous pouvez payer le prix du billet avec une carte Troïka, et la correspondance avec le métro sera gratuite. En 2023, un trajet dans Moscou coûtera 54 roubles (55 centimes d’euro, ou un trajet si vous avez une carte pour un nombre de trajets défini), et dans la zone suburbaine – 71 roubles (72 centimes d’euro). Quatre lignes de MTsD sont actuellement opérationnelles dans la ville, et voici ce qu’il y a d’intéressant à voir le long de leur parcours.

MTsD-1 : Odintsovo-Lobnia

Station Skolkovo : Centre d’innovation Skolkovo

Mikhail Koutouzov/TASS Mikhail Koutouzov/TASS

L’architecture futuriste de notre « Silicon Valley » est visible depuis la station Skolkovo. Hypercube, Technopark, centre d’affaires en forme de pyramide tronquée et bien d’autres bâtiments insolites où les scientifiques travaillent 24 heures sur 24 sur les problèmes du quotidien. Il est possible d’y pénétrer grâce à une visite guidée.

Le parc qui entoure la cité scientifique est très grand, vous pouvez y passer toute la journée, et si vous êtes fatigué ou si le temps vous laisse tomber, de nombreux cafés sont à votre disposition.

Station Fili : Musée-panorama de la bataille de Borodino

Vladimir Astapkovitch/Sputnik Vladimir Astapkovitch/Sputnik

La rue 1812 mène de la station au musée. Outre le panorama lui-même, consacré à la bataille décisive de la guerre patriotique de 1812 contre Napoléon, vous pouvez jeter un coup d’œil à l’izba de Koutouzov. Il s’agit d’une cabane en bois reconstituée (l’originale a brûlé en 1868), où le conseil militaire des généraux russes a décidé de quitter Moscou.

Station Lianozovo : Promenade avec balançoires

Denis Vassiliev/Moscou Saisons Denis Vassiliev/Moscou Saisons

Non loin de la station, se trouve l’entrée de la réserve paysagère de Lianozovo, une forêt située à l’intérieur des limites de la ville, et juste derrière, se trouve la promenade de Lianozovo. Il s’agit d’une petite place avec des arches de style Art nouveau et des balançoires sous des auvents. Bien sûr, s’y trouvent des espaces de promenade.

Station Novodatchnaïa : Parc Dolguié proudy

Complexe de services municipaux de Moscou Complexe de services municipaux de Moscou

C’est un grand parc forestier avec une plate-forme d’observation et une cascade d’étangs, qui a donné son nom à la ville de Dolgoproudny (littéralement « Des longs étangs ») près de Moscou. Dans les allées proches de l’étang le plus au nord, les vestiges de l’ancien domaine noble de Vinogradovo, datant du XVIIe siècle et qui appartenait aux ancêtres du grand poète russe Alexandre Pouchkine, sont encore visibles.

Station Vodniki : Canal de Moscou et clubs nautiques

Natalia Seliverstova/Sputnik Natalia Seliverstova/Sputnik

Si vous voulez apprendre à naviguer ou simplement regarder les yachts, descendez à la station Vodniki. Outre les nombreux clubs nautiques, l’on y trouve des restaurants et des hôtels à thème, ainsi qu’une promenade surplombant cette vie de plaisance. Une autre sortie de la station mène à la place Ioussoupov avec son amphithéâtre et au domaine de Myssovo, qui surplombe la baie Kotov.

Natalia Seliverstova/Sputnik Natalia Seliverstova/Sputnik

MTsD-2 : Podolsk-Nakhabino

Station Krasny baltiets : Dépôt de locomotives à vapeur Podmoskovnaïa

Chemins de fer russes Chemins de fer russes

Près de la station actuelle se trouve un dépôt historique de locomotives à vapeur, l’un des plus anciens de Moscou. La gare Podmoskovnaïa a été ouverte en 1901. Toute l’architecture a été réalisée dans le style Art nouveau, populaire à l’époque. Il ne s’agit pas seulement d’un dépôt, mais aussi d’un château d’eau, d’un quai au toit gracieux, de la maison du chef de gare avec des meubles restaurés de l’époque. Aujourd’hui, c’est à la fois un musée (ouvert du mercredi au dimanche de 10h00 à 17h00) et une base de réparation pour les locomotives à vapeur en service.

Station Dmitrovskaïa : Usine-design

Sergueï Fadeïtchev/TASS Sergueï Fadeïtchev/TASS

Il reste de nombreux bâtiments industriels historiques à Moscou qui ont été convertis en espaces artistiques et en bureaux. L’un des premiers en 2009 a été Flacon. Une ancienne usine de parfums du XIXe siècle a été transformée en centre d’art contemporain. L’on y trouve des salles d’exposition, des ateliers, des performances, des espaces de co-working et des clusters conceptuels. Bref, le rêve de tout créateur de tendances.

Station Kourianovo : District de Kourianovo

Ilia Varlamov (CC-BY-SA 4.0) Ilia Varlamov (CC-BY-SA 4.0)

En descendant à cette station, vous découvrirez le Moscou du milieu du XXe siècle. Ce quartier est éloigné du métro et des autoroutes, et il a conservé le plan original des années 1950, lorsqu’il a été construit comme un village stalinien destiné à l’aération de l’eau.

La pièce maîtresse du quartier est une place avec une maison de la culture et un monument à Lénine. Les rues sont symétriques, tandis que les maisons sont de vieilles demeures à un étage entourées de palissades.

Station Tsaritsyno : Réserve-Musée de Tsaritsyno

Pelagia Tikhonova/Agence Moskva Pelagia Tikhonova/Agence Moskva

L’un des plus grands et des plus beaux parcs de Moscou ! Le complexe du palais, les serres florales, un immense parc, une fontaine lumineuse et musicale et de nombreux sentiers de promenade attirent des touristes de tout le pays. La résidence elle-même a été construite pour Catherine II, mais elle n’a jamais pu en profiter, et le parc autour du palais était très prisé par les Moscovites du XIXe siècle. N’oubliez pas d’apporter des noix pour les écureuils !

À propos, outre la réserve, vous pouvez également vous rendre à pied aux étangs Nijnié tsaritsynski, qui jouxtent les étangs Borisovski. Il s’agit d’immenses parcs verts dans Moscou.

Station Ostafievo: Domaine d’Ostafievo

Sergueï Kisselev/Agence Moskva Sergueï Kisselev/Agence Moskva

Ce petit musée avec un parc attenant est une destination de détente populaire pour les habitants de la ville. Ce domaine a été construit à la fin du XVIIIe siècle et était un centre littéraire de la région de Moscou. Le poète Vassili Joukovski, l’écrivain Nikolaï Karamzine, le poète Constantin Batiouchkov et d’autres y ont séjourné. Aujourd’hui, il accueille également des expositions et des événements littéraires.

MTsD-3 : Hippodrome-Krioukovo

Station Kratovo : Chemin de fer pour enfants de Moscou

Igor Ivanko/Agence Moskva Igor Ivanko/Agence Moskva

Il existe 25 chemins de fer pour enfants en Russie et l’un des plus anciens se trouve près de la gare de Kratovo. Il a été inauguré en 1937 et ressemble à une véritable voie ferrée, mais en plus petite.

Des adolescents y travaillent comme conducteurs, personnel de bord et aiguilleurs. La ligne compte deux gares : Iounost’ et Pionerskaïa, et entre elles, deux stations intermédiaires, Chkolnaïa et Detskaïa. Il est également possible pour les adultes de prendre le train (ici, un passager âgé de plus de 10 ans est considéré adulte).

Station Ostankino : Tour de télévision d’Ostankino (et beignets)

Andreï Lioubimov/Agence Moskva Andreï Lioubimov/Agence Moskva

Vous pouvez voir tout Moscou d’une hauteur de 337 mètres en grimpant sur le point d’observation de la tour Ostankino. Et un peu plus bas : prenez un en-cas dans un café à plancher tournant. En 40 minutes, vous ferez un tour complet et aurez le temps de boire votre boisson.

Et si vous n’avez pas encore envie de monter, des beignets, conformes aux normes de l’Union soviétique, vous attendent dans le parc Ostankino. Ils sont cuits ici depuis les années 1950. Le point de repère est l’intersection de la rue Novomoskovskaïa et de la 1ère rue Ostankinskaïa, ainsi qu’une file d’attente de personnes affamées.

Station Firsanovskaïa : Domaine de Serednikovo et décor de cinéma

Alexeï Maïchev/TASS Alexeï Maïchev/TASS

Le poète Mikhaïl Lermontov a souvent visité cette ancienne propriété dans sa jeunesse, et même le sanatorium ouvert ici après la révolution de 1917 a été baptisé Mtsyri en l’honneur de son œuvre. Des films et des séries télévisées ont été tournés dans ces lieux, et les paysages préservés ont été utilisés pour créer un décor cinématographique entier, Piligrim Porto.

Des excursions, qui ont lieu le week-end, permettent de pénétrer à l’intérieur du domaine. Le parc est ouvert tous les jours.

Station Novopodrezkovo : Foire aux puces Levcha

Sergueï Fadeïtchev/TASS Sergueï Fadeïtchev/TASS

À cinq minutes de marche de la station, se trouve l’un des plus anciens marchés aux puces de Moscou. À l’origine, il était situé dans le centre-ville, sur la rue Khitrovka (à partir de 1824), mais en 2010, il a déménagé à la périphérie, tout en augmentant sensiblement sa taille. Ceux qui aiment fouiller dans des malles vintage viennent directement à l’ouverture. La foire ne fonctionne que le week-end, de 7 à 20 heures.

Station Levoberejnaïa : Zone de loisirs de Levoberejié

MKP Severnoïe Touchino MKP Severnoïe Touchino

Vous y attend une promenade le long du canal de Moscou, avec des aires de jeux pour les enfants, des tables pour les jeux d’échecs, un skatepark et de nombreux sentiers forestiers à plusieurs niveaux.

MTsD-4 : Aprelevka-Jeleznodorojny

Station Peredelkino : Village d’écrivains de Peredelkino

Artem Geodakiane/TASS Artem Geodakiane/TASS

En 1933, à l’initiative de Maxime Gorki, un village de datchas (maison de campagne) d’écrivains, Peredelkino, a vu le jour au sud-ouest de Moscou. Gorki proposait de créer un lieu où les écrivains pourraient non seulement travailler, mais aussi communiquer entre eux. Parmi ceux qui y ont vécu, citons Boris Pasternak, Constantin Paoustovski, Korneï Tchoukovski, Boulat Okoudjava et bien d’autres. À Peredelkino, vous pouvez visiter leurs maisons-musées ou communiquer avec de jeunes écrivains (et d’autres jeunes) dans la maison de la créativité.

Non loin de là se trouve l’immense et très beau parc forestier de Mechtcherski, où il est également très agréable de se promener à tout moment de l’année.

Station Poklonnaïa : Mont Poklonnaïa

Maxim Michine/Service de presse du maire et du gouvernement de Moscou. Maxim Michine/Service de presse du maire et du gouvernement de Moscou.

Historiquement, le mont Poklonnaïa était située sur la route par laquelle l’on entrait à Moscou par l’ouest. Aujourd’hui, il abrite le parc de la Victoire, dédié à la Grande Guerre patriotique (nom donné à la participation de l’URSS dans la Seconde Guerre mondiale, de 1941 à 1945). Au centre du mémorial se trouve un obélisque de 141,8 m de haut commémorant les 1 418 jours de la guerre.

Le parc abrite également une exposition d’équipements militaires des années passées et le musée de la Victoire.

Station Testovskaïa : Moskva-City

Iaroslav Tchingaev/Agence Moskva Iaroslav Tchingaev/Agence Moskva

Admirez les gratte-ciels les plus modernes de la capitale et montez même jusqu’au 88e étage ! La station Testovskaïa se trouve juste en face de Moskva-City, le quartier d’affaires de Moscou, et vous pouvez accéder à des vues magnifiques en quelques minutes.

La station Testovskaïa est également accessible par le MTsD-1, mais ce sera un peu plus long à pied.

Station Serp i Molot : Monastère Andronikov

Ilia Pitalev/Sputnik Ilia Pitalev/Sputnik

La cathédrale du Sauveur de ce monastère est la plus ancienne église conservée de Moscou. Elle a été fondée au milieu du XIVe siècle et reconstruite au début du XVe siècle.

Le monastère porte le nom d’Andronik, un disciple de Serge de Radonège. L’on y trouve un musée d’Andreï Roublev, légendaire peintre d’icônes, qui a travaillé en ces lieux. Ses œuvres originales n’ont pas été conservées dans le temple, mais le musée possède néanmoins l’une des plus grandes collections d’icônes anciennes de Russie.

Station Kouskovo : Parc forestier de Kouskovo

Ramil Sitdikov/Sputnik Ramil Sitdikov/Sputnik

Avant la révolution, le domaine de Kouskovo appartenait aux comtes Cheremetiev. Le parc est de style européen, avec de nombreuses galeries de jardin et des étangs. Par convention, il peut être divisé en trois parties : un parc à la française, un parc à l’anglaise et un barrage. Ce plan est resté pratiquement inchangé jusqu’à aujourd’hui, bien que 300 ans se soient écoulés. Le palais lui-même a été préservé.

L’on peut également y entrer par l’arrière du parc forestier depuis la station Vechniachki de la ligne MTsD-3

Dans cet autre article, découvrez sept itinéraires pour découvrir Saint-Pétersbourg en transports en commun.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.