Quels faits savons-nous sur la mort de Lénine?

Les documents sur le décès de Lénine sont encore partiellement classifiés et la mort du leader elle-même est entourée de nombreuses conjectures et légendes. Nous partagerons avec vous les informations en lesquelles nous avons confiance.

Il souffrait de fatigue chronique

En juillet 1921, Lénine écrivait à Maxime Gorki : « Je suis tellement fatigué que je ne peux rien faire ». Parallèlement, il assistait parfois jusqu’à 40 réunions et comités par jour et recevait des dizaines de personnes. « Des réunions du Conseil des commissaires du peuple, a témoigné sa sœur Maria Oulianova. Vladimir Ilitch arrivait le soir, ou plutôt la nuit, vers deux heures du matin, complètement épuisé, pâle, parfois il ne pouvait même pas parler ou manger, mais il se versait seulement une tasse de lait chaud et la buvait, en se promenant dans la cuisine où nous dînions habituellement ».

Vladimir Lénine à Gorki MAMM/MDF/Russia in photo

Le professeur Liveri Darkсhevitch, qui a examiné Lénine en mars 1922, a noté « une masse de manifestations neurasthéniques extrêmement graves qui le privaient complètement de la possibilité de travailler comme il le faisait auparavant » et « un certain nombre d’obsessions qui, par leur apparition, effrayaient grandement l’esprit ». « Est-ce que cela ne me menace pas de folie ? », a demandé Lénine au professeur.

Le premier AVC s’est produit après le retrait d’une balle

En avril 1922, Lénine est tombé si malade que les médecins ont suggéré qu’il pourrait avoir été empoisonné par des balles de plomb restées dans son corps après sa tentative d’assassinat par Fanny Kaplan le 30 août 1918. Comme l’a écrit le chirurgien Iouri Lopoukhine, il s’agissait « d’une décision très controversée et douteuse, étant donné que dans les quatre années qui se sont écoulées depuis la tentative d’assassinat, les balles s’étaient déjà enkystées et, comme le pensait le professeur Vladimir Rozanov, l’opération pour les supprimer ferait plus de mal que de bien ».

Le 23 avril 1922, le chirurgien allemand Borchardt a retiré une balle du corps de Lénine et, le 27 avril, Lénine était déjà à une réunion du Politburo. Il a continué à travailler activement pendant encore un mois, jusqu’à ce que le 25 mai, il soit victime de son premier accident vasculaire cérébral dans son manoir de Gorki. Après cela, Lénine pouvait à peine parler, lire et écrire, ainsi qu’utiliser sa main droite.

Une balle pour pistolet Browning Wikipédia/Shakko Wikipédia/Shakko

Le 29 mai, les médecins de Lénine se sont réunis pour discuter de la situation (parmi eux se trouvaient le grand neurologue Grigori Rossolimo et le commissaire du peuple (ministre) à la Santé Nikolaï Semachko). Ils ont admis qu’ils ne comprenaient pas les raisons de la détérioration de la santé du leader. L’on supposait une sclérose des artères cérébrales, mais les médecins étaient étonnés de constater que l’intellect de Lénine restait complètement préservé et que son état s’améliorait temporairement.

Lénine a demandé à Staline de lui donner du poison

Le 30 mai, immédiatement après la réunion des médecins, Lénine a demandé à Joseph Staline de venir à Gorki. Comme l’a écrit Iouri Lopoukhine, « connaissant le fort caractère de Staline, Lénine s’est tourné vers lui pour lui demander de lui apporter du poison afin de se suicider ». Cependant, Staline a réussi à persuader Vladimir Ilitch de suivre un traitement. À l’été 1922, l’état de Lénine a commencé à s’améliorer. Le 16 juin, il a été autorisé à sortir de son lit et, comme l’a déclaré son infirmière Petraсheva, le leader « a même commencé à danser avec moi ». Néanmoins, les manifestations pathologiques se sont poursuivies tout au long de l’été, Lénine perdait parfois l’équilibre et, le 4 août, il a eu un spasme avec perte de la parole après une injection de l’arsenic avec lequel il était soigné.

L'une des dernières photographies de Vladimir Lénine Domaine public Domaine public

Lénine se sentait encore plus mal après son retour au travail

Moins de cinq mois se sont écoulés entre l’accident vasculaire cérébral et le retour de Lénine à Moscou le 2 octobre 1922. Les professeurs pensaient qu’il était complètement rétabli, mais il a lui-même admis : « Physiquement, je me sens bien, mais je n’ai plus la même fraîcheur de pensée. Pour le dire dans le langage d’un professionnel, j’ai perdu ma capacité de travailler pendant assez longtemps ».

En octobre et novembre, Lénine a participé à plusieurs reprises aux réunions du Conseil des commissaires du peuple et a pris la parole lors de congrès et de conventions. Ses forces l’ont quitté le 7 décembre, lorsqu’il est reparti pour Gorki. Le 12 décembre, Lénine est retourné à Moscou, où il a subi plusieurs convulsions et un nouvel accident vasculaire cérébral (le 16 décembre), après quoi le côté droit de son corps s’est retrouvé paralysé.

Maria Oulianova/Domaine public Maria Oulianova/Domaine public

Le 24 décembre 1922, Staline a convoqué une réunion à laquelle ont participé les dirigeants de l’URSS Lev Kamenev, Nikolaï Boukharine et les médecins de Lénine. Ils ont décidé de protéger Lénine des informations concernant la vie politique, « afin de ne pas donner matière à réflexion et à inquiétude ». Il était également interdit à Lénine de recevoir des visiteurs.

Malgré cela, Lénine a continué à dicter des notes et des lettres jusqu’au 9 mars 1923, date à laquelle il a été frappé d’une troisième attaque. Lénine a de nouveau perdu la parole et n’est plus retourné au travail. À l’été 1923, sous la direction de sa femme, Nadejda Kroupskaïa, il a été contraint de réapprendre à marcher, à ramasser des objets et à prononcer des mots individuels. Kroupskaïa a écrit : « Maintenant, il marche (avec de l’aide) beaucoup et de manière indépendante, s’appuyant sur la balustrade, monte et descend les escaliers. [...] Il est de très bonne humeur et il voit déjà qu’il se rétablit ». Les 18 et 19 octobre, Lénine était à Moscou pour la dernière fois, après quoi il ne s’est plus trouvé que dans sa datcha de Gorki.

Les circonstances de son décès sont toujours classées, 100 ans plus tard

Vladimir Lénine après sa mort TASS TASS

Vladimir Lénine est décédé à Gorki le soir du 21 janvier 1924, à 18h50. Il avait 53 ans. L’autopsie du corps a été réalisée dès le lendemain matin – elle a commencé à 11 heures. C’est le détail le plus important de la mort de Lénine – pour quelle raison le corps du fondateur de l’URSS n’a-t-il pas été emmené à Moscou, où les meilleurs instituts médicaux avaient toutes les conditions pour une autopsie ? À la place, l’on a commencé à mener cette opération dans la salle de bain de sa datcha à Gorki.

Il existe deux versions de la cause principale de la mort de Lénine : l’athérosclérose cérébrale et la syphilis. Aujourd’hui, cent ans après sa mort, il n’existe toujours pas de consensus sur cette question. L’académicien Iouri Lopoukhine suggère que la véritable cause de la maladie et de la mort de Lénine était un mauvais apport sanguin au cerveau, survenu après la blessure de Lénine en 1918.

Une partie importante des documents sur la mort et la maladie de Vladimir Lénine restent classifiés à la demande de sa nièce Olga Oulianova (1922-2011), mais la période de secret expire en 2024.

