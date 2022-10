En images: dix palais de la noblesse russe plus luxueux que ceux des tsars

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Palais Ioussoupov, Saint-Pétersbourg

Legion Media Legion Media

L'une des plus anciennes et des plus riches familles de Russie, les Ioussoupov, a possédé un palais sur le quai de la rivière Moïka à Saint-Pétersbourg du début du XIXe siècle jusqu'à la révolution de 1917. L'extérieur du site n'est peut-être pas spectaculaire, mais ses intérieurs sont parmi les plus somptueusement décorés de Russie.

Legion Media Legion Media

Chaque pièce apparaît comme une œuvre d'art, et s’y cache même un luxueux théâtre privé, aussi opulent dans sa décoration que le Bolchoï et le Mariinsky.

Legion Media Legion Media

Palais Stroganov, Saint-Pétersbourg

Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Saint-Pétersbourg compte de nombreux palais, ayant appartenu à la famille impériale ou non, et ce bâtiment rose inhabituel accueille tous ceux qui se promènent dans la rue principale de la ville, la perspective Nevski. L'autre façade est visible depuis le quai de la Moïka.

Legion Media Legion Media

Ce palais a été construit par l'architecte de la cour, l'Italien Bartolomeo Rastrelli, le même qui a également fait ériger les résidences des Romanov à Tsarskoïé Selo et Peterhof, ainsi que le palais d'Hiver. La demeure appartenait au baron Sergueï Stroganov et à ses descendants, qui étaient de grands collectionneurs de tableaux. Le palais abrite aujourd'hui une branche du Musée Russe.

Legion Media Legion Media

Domaine des Cheremetiev à Kouskovo, Moscou

Legion Media Legion Media

La riche famille Cheremetiev pouvait se permettre d’avoir une immense résidence d'été en périphérie de Moscou. Le palais lui-même est un bâtiment en bois du XVIIIe siècle encore en bon état de nos jours. Cependant, ce qui est encore plus frappant, c'est le parc, les grottes et les pavillons à la manière européenne, construits par de talentueux architectes serfs.

Legion Media Legion Media

Les Cheremetiev disposaient également de leur propre serre, où ils cultivaient des fruits exotiques. Le plus intéressant, c'est qu'ils n'ont jamais vécu ni même dormi dans cette propriété, mais y invitaient simplement des foules de gens pour des événements divertissants.

Legion Media Legion Media

Château Cheremetiev à Iourino, République de Mari El

Legion Media Legion Media

Les Cheremetiev possédaient de nombreux autres domaines dans toute la Russie, en plus de leur célèbre palais à Moscou, où ils entretenaient un théâtre de serfs connu dans tout le pays.

Legion Media Legion Media

Ce chic palais néo-gothique a été construit sur les rives de la Volga à la fin du XIXe siècle par l'un des descendants du propriétaire de Kouskovo.

Leonrid Leonrid

Lire aussi : Huit maisons de campagne pittoresques d’écrivains russes (photos)

Palais Vorontsov à Aloupka, Crimée

Legion Media Legion Media

La Crimée était une destination de vacances estivales privilégiée de la noblesse russe et de la famille impériale. Sur la côte sud se trouvaient plusieurs palais impériaux luxueux – Livadia et Massandra, propriétés des Romanov, un autre palais des Ioussoupov, ainsi que le château gothique plutôt inhabituel du comte Vorontsov, gouverneur général de toutes les provinces du sud de la Russie.

Legion Media Legion Media

L'architecte de la cour anglaise Edward Blore – auteur de la façade principale du palais de Buckingham à Londres – a participé à sa construction !

Legion Media Legion Media

Palais Oldenbourg, région de Voronej

Insider (CC BY-SA 3.0) Insider (CC BY-SA 3.0)

Un autre château gothique, style en vogue au XIXe siècle, est situé à 40 km de Voronej, dans la commune de Ramon.

Daria Apassova (CC BY-SA 4.0) Daria Apassova (CC BY-SA 4.0)

Il appartenait à la noble famille d'origine allemande des Oldenbourg, qui comptait des princes et des ducs. L’on dit que les nazis n'ont pas bombardé l’édifice pendant la Seconde Guerre mondiale, ayant appris que ses propriétaires étaient originaires d’Allemagne.

Legion Media Legion Media

Domaine Arkhangelskoïé, Moscou

Legion Media Legion Media

L'un des domaines les plus splendides près de Moscou, Arkhangelskoïé, a souvent changé de propriétaire – à différentes époques, il a appartenu aux familles les plus anciennes et les plus riches – les Cheremetiev, les Golitsyne, et les Ioussoupov. L'ensemble a été formé à la fin du XVIIIe – début du XIXe siècle et ressemble beaucoup aux luxueuses résidences des tsars en périphérie de Saint-Pétersbourg.

Legion Media Legion Media

On y trouve un parc régulier avec de nombreuses sculptures, plusieurs palais, un théâtre, et même les caveaux funéraires de la famille Ioussoupov avec une colonnade. Le paysage pittoresque est couronné par une vue sur la rivière Moskova.

Legion Media Legion Media

Lire aussi : À la découvertes des plus beaux domaines nobles de Moscou

Palais Chouvalov, Saint-Pétersbourg

Sergueï Smolski/TASS Sergueï Smolski/TASS

Dans les années 1820, un terrain situé sur les rives de la rivière Fontanka à Saint-Pétersbourg a été acheté par un membre de la noble famille Narychkine. Lui et ses proches ont fait reconstruire le palais plusieurs fois, mais il a acquis sa forme actuelle à la fin du XIXe siècle, et son style éclectique combine des éléments du classicisme tardif et du néo-Renaissance.

Les Narychkine se sont ensuite liés aux Chouvalov, et la famille a été propriétaire du palais jusqu'à la révolution de 1917. Pendant l'ère soviétique, le bâtiment a été utilisé à diverses fins et, en 2013, le musée Fabergé y a élu domicile.

Legion Media Legion Media

Palais Bolchié Viaziomy, région de Moscou

Legion Media Legion Media

Il s’agit d’un autre domaine ayant appartenu aux princes Golitsyne. À une certaine époque, ces terres étaient la propriété des tsars – Ivan le Terrible et Boris Godounov, mais Pierre Ier a accordé le domaine à son tuteur Boris Golitsyne. À proximité, se trouvait la maison de la grand-mère d'Alexandre Pouchkine, de sorte que le principal poète de Russie a souvent visité le palais, le parc attenant et l'église voisine lorsqu'il était enfant.

Legion Media Legion Media

Le domaine a par ailleurs été le témoin des événements historiques de la guerre de 1812 contre les armées françaises. La légende veut que le commandant russe Mikhaïl Koutouzov ait passé la nuit dans le palais à un jour d'intervalle, suivi par Napoléon, qui avançait sur Moscou.

Legion Media Legion Media

Domaine de Bogoroditsk, région de Toula

Legion Media Legion Media

Ce domaine appartenait au comte Alexeï Bobrinski, fils illégitime de Catherine II. Devant la demeure, ont été aménagés un parc et une rivière spécialement endiguée, au centre de laquelle se trouvait une fontaine. Une église et un clocher baroque ont également été construits sur ces terres.

Legion Media Legion Media

Le manoir a été presque détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, mais a été reconstruit dans les années 1980.

Laktrissa (CC BY-SA 4.0) Laktrissa (CC BY-SA 4.0)

Dans cet autre article, admirez les quinze plus beaux palais des Romanov.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.