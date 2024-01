En images: les dix endroits les plus intéressants de la région de Tver

La région de Tver est presque deux fois plus grande que celle de Moscou. Elle contient de nombreux sites d’intérêt, combinant édifices anciens et beauté naturelle. Nous vous expliquons ce que vous devez y voir.

Palais de voyage de Catherine II à Tver

La ville de Tver, située sur la Volga, a été fondée en 1135. Elle a donc 12 ans de plus que Moscou et a même lutté pour devenir la capitale de la Russie ancienne (Rus’). Aujourd’hui, c’est un centre régional assez important qui compte 414 000 habitants.

Les personnes qui voyageaient jadis entre Moscou et Pétersbourg s’arrêtaient toujours à Tver. L’impératrice Catherine II a même fait construire un palais de voyage pour ses séjours dans la ville. Aujourd’hui, il abrite la galerie d’art régionale de Tver. Celle-ci héberge notamment des collections d’objets d’art issues des domaines nobles de la province de Tver, qui ont été nationalisés après la révolution. Des œuvres d’Alexeï Venetsianov, Konstantin Korovine, Arkadш Plastov, Valentin Serov, Mikhaïl Vroubel et d’autres artistes célèbres sont exposées ici.

Mémorial de Rjev

La ville de Rjev est située à 120 km de Tver. D’octobre 1941 à mars 1943, des batailles figurant parmi les plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale se sont déroulées ici, notamment la bataille de Rjev (pour en savoir plus, cliquez ici). Les troupes soviétiques y ont perdu plus de 1,3 million de soldats qui ont été tués, blessés, capturés ou portés disparus.

En juin 2020, un mémorial aux soldats tombés au cours de cette bataille a été inauguré à Rjev. On trouve en son centre une statue en bronze de 25 mètres représentant un soldat soviétique, dont le manteau se transforme en une volée de grues. Il s’agit d’une référence à l’une des chansons les plus populaires et les plus touchantes sur la guerre, Les Grues (paroles de Rassoul Gamzatov, musique de Ian Frenkel).

Lac Seliger

Les amateurs de loisirs en plein air doivent absolument se rendre au moins une fois dans leur vie au bord du lac Seliger. Il s’agit d’un immense lac glaciaire (260 km²), qui abrite une trentaine d’espèces de poissons. Par conséquent, les pêcheurs sont visibles ici à tout moment de l’année et pêchent depuis des bateaux, sur le rivage et dans des trous creusés à même la glace en hiver.

Il existe une vaste offre d’hôtels, de campings et même de glampings sur les rives sinueuses du lac, offrant des types de détente pour tous les goûts. Et après un bon sauna bien chaud, vous pourrez sauter directement dans le lac !

L’un des centres d’intérêt du lac Seliger est Ostachkov, la plus grande ville située sur sa rive. Parmi ses cartes de visite figure le musée d’histoire soviétique, situé directement dans une église.

Et ici, vous pourrez en outre prendre un train rétro qui dessert l’itinéraire Seliger - Ostachkov - Bologoïé.

Ermitage Nilo-Stolbenski

L’un des principaux centres d’attraction de la région de Tver est l’ermitage Nilo-Stolbenski, fondé au XVIe siècle. Ce monastère en fonctionnement est situé sur les rives pittoresques du lac Seliger. À l’époque soviétique, il a hébergé entre ses murs un centre pénitentiaire pour jeunes délinquants, un camp de prisonniers de guerre, un hôpital militaire et une base touristique...

Selon la légende, le moine ermite Nil, devenu célèbre pour sa piété fervente, s’est installé sur l’île Stolobny située sur le lac. On raconte que ni les cataclysmes ni les brigands ne sont parvenus à lui faire quitter l’île. Après sa mort, d’autres moines ont commencé à se rendre sur le site de sa cellule avant d’y fonder un monastère. Avant la révolution, c’était l’un des monastères les plus vénérés du pays : des milliers de pèlerins venaient s’y recueillir devant les reliques de Saint Nil.

Torjok

« Dîne donc à ta guise

Chez Pojarski à Torjok,

Déguste ses côtelettes frites

Et repars d’ici léger », a écrit Alexandre Pouchkine, qui voyageait souvent de Saint-Pétersbourg à Moscou pour rendre visite à son ami Sobolevski. Grâce à la plume légère du plus célèbre poète russe, les « escalopes de poulet Pojarski », panées dans de la chapelure de pain blanc, sont devenues la principale spécialité de la ville. Et elles en restent toujours la carte de visite.

Cependant, la ville n’est pas seulement célèbre pour sa gastronomie. L’ancien grand centre commercial est aujourd’hui devenu une jolie ville de province pittoresque où l’on peut flâner le long des berges de la rivière Tvertsa et découvrir le monastère Boris et Gleb, l’un des plus anciens de Russie (vraisemblablement fondé en 1038), ainsi qu’un lieu de culte en bois unique, l’église de l’Ascension du XVIIe siècle.

Clocher inondé de Kaliazine

L’une des cartes de visite de la région est le clocher inondé de Kaliazine. Cette tour de 74 mètres culmine hors de l’eau non loin du rivage. Parfois, les touristes qui le photographient ne soupçonnent même pas que les ruines d’un monastère autrefois prospère sont cachées sous les eaux.

La majeure partie du monastère de la Sainte-Trinité-Saint-Macaire a été démolie en 1940 car elle s’est retrouvée dans la zone inondable lors de la construction de la centrale hydroélectrique d’Ouglitch, sur la Volga, et du réservoir d’Ouglitch. Le clocher, récemment restauré, ainsi que les fresques du monastère miraculeusement sauvées, rappellent désormais l’histoire de ce lieu.

Source de la Volga

Il est difficile d’imaginer que ce ruisseau situé sur les collines de Valdaï soit le lieu de naissance de l’un des plus grands fleuves du monde (et le plus grand d’Europe). Près de la source se trouvent une chapelle et un pont avec un panneau où vous pourrez réaliser un selfie mémorable.

Les Russes ont toujours entretenu une relation particulière avec la Volga - on surnommait le fleuve « mère », de nombreuses villes ont été construites sur ses rives, et elle nourrit un grand nombre de régions de Russie. C’est pourquoi des pèlerinages ont été effectués à l’endroit où elle trouve sa source depuis plusieurs siècles. Au XVIIe siècle, il y avait ici un monastère, mais il a été détruit par un incendie et n’a pas été restauré. En 1912, un nouvel édifice y a été construit : le couvent Olguinski.

Pogost Chirkov

Cet endroit situé au bord du lac Vseloug (qui fait maintenant partie de la Volga) est surnommé le « Kiji de Tver ». Comme Kiji sur le lac Onega, le Pogost Chirkov est intéressant pour son église en bois à plusieurs niveaux dédiée à Jean-Baptiste - un chef-d’œuvre de l’architecture russe en bois. Elle a été construite en 1697.

Selon une légende, le pogost doit son nom aux frères Chirkov, les marchands qui ont construit l’église. Transportant deux icônes de saint Jean Baptiste de Novgorod à Moscou, ils ont posé les images à cet endroit pour se reposer, mais n’ont pas pu les relever - et ils ont alors décidé de construire une église à cet endroit sans un seul clou !

Vychny Volotchek

Le nom de la ville vient du mot « volok », qui renvoie à l’action consistant à tirer. Ici, les navires étaient traînés le long de l’étendue de terre séparant les plans d’eau. En effet, Vyshny Volotchek est situé sur la ligne de partage entre les bassins de la Baltique (rivière Tsna) et de la Caspienne (rivière Tvertsa, un affluent de la Volga). Sous Pierre Ier, le premier canal artificiel de Russie a été construit entre ces rivières.

Vychny Volotchek a toujours été un point de transit important sur la route reliant Moscou (et la Russie centrale) à Saint-Pétersbourg. En raison de son emplacement idéal, il y avait ici de nombreuses usines et industries, des manufactures textiles, des verreries et des menuiseries. Vychny Volotchek est également célèbre pour la production de bottes en feutre, et il existe même un musée dédié à ces chaussures et au feutrage artisanal.

La ville a conservé de nombreux anciens bâtiments d’usines, ainsi que des maisons de riches marchands dans des styles variés. Un palais de voyage impérial a également été construit ici (il a survécu jusqu’à nos jours mais a été fortement défiguré et abrite aujourd’hui une école).

Konakovo

Jusqu’en 1929, le village portait le nom de Kouznetsovo, avant d’être rebaptisé en l’honneur de Porfiry Konakov, une figure de la révolution russe de 1905. Cet endroit est célèbre pour sa porcelaine. La faïencerie de Konakovo a été fondée en 1809 et est l’une des plus anciennes de Russie. Aujourd’hui, elle ne fonctionne plus, mais sur la base de son laboratoire, des artisans locaux ressuscitent désormais cet artisanat. Ses produits peuvent être achetés comme souvenir de la région de Tver.

Mais pour les touristes modernes, cet endroit est surtout connu comme une riviera à la mode. Konakovo et Zavidovo, situés à proximité, sont désormais des destinations populaires pour les loisirs et les sports nautiques. Les gens y font du yacht, du wake surf et du wake board, et on trouve aussi de nombreux hôtels et sites de glamping pour se détendre. La proximité de l’autoroute M-11 rend cet endroit encore plus attractif (surtout pour les Moscovites, qui mettent un peu plus d’une heure à s’y rendre).

