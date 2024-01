Dix lieux touristiques de Moscou situés hors des sentiers battus

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

1. Métoque Savvinskoïe

Ludvig14 (CC BY-SA) Ludvig14 (CC BY-SA)

Ce bâtiment dans le style Art nouveau russe est caché à la vue de tous dans la cour d’un immeuble de la rue Tverskaïa, en plein cœur de Moscou. Il a été construit au début du XXe siècle selon les plans d’Ivan Kouznetsov. Revêtu de carreaux de céramique d’Abramtsevo représentant des oiseaux de feu ainsi que des fleurs et fruits exotiques, il ressemble à un immense terem (palais en bois) sorti d’un conte de fées. Jadis en ces lieux se trouvait un métoque, c’est-à-dire un bureau de représentation d’un monastère, dans ce cas celui de Savvino-Storjevski. Au début du siècle dernier, les anciens bâtiments ont été démolis et un immeuble de rapport a été construit à leur place. À l’époque, c’était le plus grand bâtiment du quartier, mais il a été « caché » à la fin des années 1930 : lors de la reconstruction de Tverskaïa, la rue principale de Moscou, l’édifice a été déplacé de 50 mètres et un immeuble a été construit à sa place.

2. Pavillon Espace

Ura.ru/TASS Ura.ru/TASS

L’un des plus beaux pavillons du parc VDNKh est dédié à l’histoire et à l’avenir de l’industrie spatiale. Il a été construit à la fin des années 1930 selon les plans de Viktor Andreïev, Nadejda Bykova et Ivan Taranov. Après la Grande Guerre patriotique, une salle avec une majestueuse coupole de verre y a été ajoutée. Ici, vous pouvez voir plus d’une centaine de technologies spatiales et aéronautiques, y compris une maquette grandeur nature de la station orbitale Mir et un lanceur N-1 ; et dans le cinéma 5D, les visiteurs découvriront comment l’homme a rêvé de conquérir l’Univers à différentes époques.

3. Aqueduc Rostokinski

bbsferrari/Getty Images bbsferrari/Getty Images

Le pont Jivopisny, qui culmine 15 mètres de hauteur, était autrefois appelé « pont du million ». Et pour une bonne raison : sous Catherine II, plus d’un million de roubles ont été dépensés pour la construction de la conduite d’eau de Mytichtchi, dont elle faisait partie ! De ce système d’approvisionnement en eau, seul un aqueduc est resté, autour duquel on a aménagé un parc pittoresque. Une section de l’itinéraire de pèlerinage menant à la Laure de la Trinité-Saint-Serge le traverse.

4. Parc japonais de Kourkino

Sergueï Vediachkine/Agence Moskva Sergueï Vediachkine/Agence Moskva

Maisons traditionnelles minka, pagodes, lions, samouraïs à cheval : où sommes-nous, à Tokyo ? Que nenni, à Kourkino ! Il y a quelques années, un parc dans le style japonais a ouvert ses portes dans ce quartier de Moscou, ainsi qu’une foire où l’on peut manger sur le pouce et acheter des produits de la ferme. Même si une séance de shopping ne fait pas partie de vos projets, il vaut la peine de s’arrêter dans les pavillons pour admirer les jolis bonzaïs et les joyeux chats maneki-neko agitant leurs pattes depuis les comptoirs pour vous souhaiter bonne chance.

5. Le plus ancien arrêt de tramway de Moscou

Sergueï Vediachkine/Agence Moskva Sergueï Vediachkine/Agence Moskva

À la fin du XIXe siècle, un tramway à vapeur reliait Boutyrskaïa Zastava à l’Académie agricole Petrovskaïa. Les passagers attendaient dans des pavillons soignés conçus par l’architecte Franz Kognovitski. L’un d’eux existe toujours : l’arrêt de tramway de Krasnostoudentcheski Proezd, qui est considéré comme le plus ancien de Moscou. Il a été restauré il y a plusieurs années. En attendant le tram, vous pourrez admirer ce petit édifice ou siroter une boisson chaude dans le minuscule café qui y fonctionne.

6. Immeuble du Narkomfin

Mobilni reporter/Agence Moskva Mobilni reporter/Agence Moskva

Immeuble de rêve, édifice expérimental, ce projet constructiviste unique, créé à la fin des années 1920 par Moïssieï Guinzburg, Ignatius Milinis et Sergueï Prokhorov, a été conçu comme un foyer pour le nouveau peuple soviétique, que rien ne devait détourner de la construction d’un avenir radieux. L’immeuble destiné aux employés du commissariat du peuple aux Finances, outre des appartements-cellules sur deux niveaux, comprend des bâtiments séparés destinés à accueillir des réfectoires, un jardin d’enfants, une blanchisserie et un garage. En 2020, l’immeuble du Narkomfin a été restauré : c’est aujourd’hui un immeuble d’habitation et en même temps un monument à la façon dont l’URSS rêvait de l’avenir. Des excursions y sont organisées et un espace d’exposition du musée d’art contemporain Garage y fonctionne.

7. Sous-marin dans le parc Touchino Nord

Pavel Bedniakov/Sputnik Pavel Bedniakov/Sputnik

L’un des objets les plus insolites du réservoir de Khimki est le sous-marin diesel B-396. Dans les années 1980-1990, il faisait partie de la flotte du Nord et patrouillait aux confins de la mer de Barents. Après que le sous-marin eut été retiré du service, il a été remis au musée de la Marine. Il se trouve dans le parc Touchino Nord depuis vingt ans et vous pouvez même monter à bord.

8. Complexe hydraulique Syromiatnitcheski

Sergueï Vedyachkine/Agence Moskva Sergueï Vedyachkine/Agence Moskva

Et un temple grec ? Cependant, si vous regardez attentivement, au lieu des cariatides et des divinités, vous pourrez voir des ouvriers. Ce n’est pas une illusion d’optique, mais l’apparence réelle des bâtiments du complexe hydraulique Syromiatnitcheski, construits selon le projet de Gueorgui Goltz. Dans les années 1930, les autorités voulaient rendre la rivière Iaouza navigable ; pour cela, on prévoyait de construire un système d’écluses et de la relier à la rivière Likhoborka et au réservoir de Khimki. L’idée a finalement été abandonnée mais une écluse a tout de même vu le jour. Le complexe hydraulique est entouré d’un verger de pommiers : ce petit parc se cache non loin du centre de design Artplay.

9. Gostiny Dvor

Alexandre Chtcherbak/TASS Alexandre Chtcherbak/TASS

À côté du Kremlin se dresse l’imposant bâtiment de Gostiny Dvor, où l’on fait du commerce depuis le XVIe siècle. Il a été reconstruit à plusieurs reprises selon les plans des célèbres architectes Giacomo Quarenghi et Ossip Bové, et au début du XIXe siècle, Karl Gippius l’a partiellement recréé dans le style classique. Il vaut la peine de venir ici pour ressentir l’atmosphère inhabituelle des lieux : l’espace impressionnant est recouvert d’un dôme de verre qui laisse pénétrer la lumière du soleil. Il peut même sembler que vous n’êtes pas à Moscou, mais au Grand Palais à Paris. Ou encore dans une immense salle de bal, où les invités sont sur le point d’arriver.

10. Station de métro Komsomolskaïa

scaliger/Getty Images scaliger/Getty Images

Cette station, considérée comme l’une des « portes » de Moscou, est située sur la place des Trois gares. De plus, c’est la plus majestueuse du métro de la capitale. La magnifique décoration est dédiée à la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Elle comprend mosaïques de Pavel Korine où l’on peut voir Alexandre Nevski, Dmitri Donskoï, Mikhaïl Koutouzov, Alexandre Souvorov, Kouzma Minine et Dmitri Pojarski, ainsi que des soldats soviétiques au Reichstag. Marbre, granit, nombreux lustres en bronze, colonnes : tout contribue à créer une ambiance à la fois solennelle et festive.

