Comment la Russie a-t-elle vu apparaître ses propres «protestants», les vieux-croyants?

Il est encore impossible d'expliquer en substance la différence fondamentale entre l'ancienne et la nouvelle foi en Russie. Avec combien de doigts se signer, comment s'incliner et comment chanter « Alléluia » durant l’office – ce sont probablement les quelques « différences » qui distinguent aujourd'hui les orthodoxes ordinaires des vieux-croyants. Il y a un demi-siècle, l'Église orthodoxe russe a enfin reconnu les vieux-croyants et prône à présent la réunification avec eux. Cependant, au XVIIe siècle, la réforme de l'Église d'en haut par le patriarche Nikon a provoqué un véritable bouleversement de la société, dont les traces ont persisté jusqu'à nos jours.

« À cette époque, Nikon le renégat a altéré la foi et les lois de l'Église », a écrit le premier vieux-croyant russe, le protopope Avvakoum. Nikon était en fait le patriarche ayant réformé l’office religieux. Cela a marqué le début d'un important schisme parmi les orthodoxes russes.

Qui était Nikon ?

Le patriarche Nikon Musée de la Nouvelle Jérusalem/Domaine public Musée de la Nouvelle Jérusalem/Domaine public

Nikon est né dans la région de Nijni Novgorod et avant de devenir patriarche, il a été prêtre, s’est marié et a fondé une famille. Cependant, ses enfants sont morts et, dans son chagrin, il s'est rendu dans un monastère, dont il est devenu plus tard l’abbé. Il était alors de coutume d'emmener les abbés nouvellement nommés s'incliner devant le tsar et Nikon a fait bonne impression auprès d’Alexis Ier, le deuxième souverain de la dynastie Romanov. Le tsar a ordonné que Nikon soit transféré plus près de lui et l’a nommé à un poste élevé dans l'un des monastères de Moscou.

Le tsar a même accepté Nikon dans le cercle dit des dévots de la piété, aussi connus sous le nom de théophiles. Leur objectif était d'élever le niveau de moralité du clergé et des gens ordinaires. Les réunions du cercle avaient lieu régulièrement et Nikon communiquait souvent avec le Tsar.

En 1652, le patriarche Joseph est décédé et c'est Nikon qui s’est vu proposer par Alexis Ier de lui succéder. Ayant obtenu la promesse du tsar de ne pas s'immiscer dans les affaires de l'Église, Nikon a alors commencé à mettre en œuvre sa réforme.

En quoi consistait la réforme de Nikon ?

Le patriarche Nikon corrigeant les livres d'église, par Alexeï Kivchenko Domaine public Domaine public

L'une des plus grandes préoccupations de Nikon était les livres religieux – alors qu'il était encore moine, il avait servi dans diverses églises à travers la Russie, et partout les textes sacrés étaient différents, traduits et interprétés de manières diverses. Il s'est avéré que le service divin variait également dans tout le pays. Le vrai rêve de Nikon était par conséquent d'unifier tous ces ouvrages. Il a pour cela voulu prendre pour modèle les textes sacrés grecs qui étaient utilisés pour le culte à Byzance, de laquelle la Rus’ avait hérité l’orthodoxie.

L'édition des livres d’église et de l'Écriture Sainte était donc la base de la réforme. De nombreuses et diverses corrections ont été apportées à la formulation habituelle : par exemple, le prénom « Jésus » a commencé à être épelé et prononcé différemment (« Iissouss » au lieu de « Issouss »).

En outre, le déroulement du culte a également été modifié. L'une des manifestations les plus frappantes est que le signe de croix ne devait plus se faire avec deux doigts, mais avec trois. Nikon a aussi ordonné que les inclinaisons à genoux soient remplacées par des inclinaisons debout.

La procession festive autour de l'église avec des icônes devait quant à elle maintenant se faire non plus dans le sens de la course du Soleil, mais l’inverse, et durant le service, il convenait désormais de prononcer trois fois au lieu de deux « Alléluia ».

Il y a également eu un changement dans la quantité de pain spécial requis pour le service : il n'y avait plus que cinq pièces de prosphore utilisées dans la liturgie au lieu de sept.

Le schisme dans l'Église orthodoxe

Révolte du monastère des Solovki contre les nouveaux écrits religieux, par Sergueï Miloradovitch, 1885 Galerie Tretiakov/Domaine public Galerie Tretiakov/Domaine public

Parmi les hauts dignitaires du clergé, nombreux étaient ceux qui n'étaient pas satisfaits de la réforme. Le tsar a donc ordonné la convocation d'une réunion, qui est entrée dans l'histoire sous le nom de Concile de Moscou de 1654. Cependant, y a été résolue seulement la question de la correction des livres d'église. Nikon a ainsi continué à mettre en œuvre ses réformes en s'assurant le soutien du tsar. Ceux qui ont résisté et ont voulu conserver leur croyance « selon les anciens rites » sont devenus connus sous le nom de « raskolniki » (dérivé du mot « raskol », « schisme »), et plus tard de « vieux-croyants ».

Lors d'une autre grande réunion du clergé, le Grand Concile de Moscou de 1666-1667, auquel même le patriarche de Constantinople Païsios a assisté, les « schismatiques » ont finalement été reconnus comme des rebelles et décision a été prise de les punir.

De nombreux vieux-croyants ont par conséquent été envoyés en Sibérie, dont le protopope Avvakoum, que nous avons cité précédemment. Il était un leader acharné des vieux-croyants et s'est montré particulièrement actif pour dénoncer les réformes. Il a toutefois alors été protégé par le tsar en personne d’un châtiment plus grave. Avvakoum traitait Nikon d'hérétique et d'apostat et le jugeait responsable de l'épidémie de peste de 1654-1655 en Russie : il pensait que Dieu lui avait envoyé une punition pour ses péchés.

Immolation du protopope Avvakoum, par le peintre Piotr Miassoïedov, 1897 Musée d'État de l'histoire de la religion/Domaine public Musée d'État de l'histoire de la religion/Domaine public

La persécution des vieux-croyants a été cruelle : les prêtres qui prêchaient contre Nikon pouvaient même avoir la langue coupée. Plus tard, Avvakoum sera arrêté et exécuté – avec des partisans, il a été brûlé vif dans une izba.

L'arrestation de vieux-croyants laïques influents est également représentée dans le célèbre tableau de Vassili Sourikov intitulé La Boyarine Morozova. Une femme de la classe des boyards est représentée, emmenée enchaînée, mais ne renonçant pas à sa foi et brandissant toujours ses deux doigts, à l'ancienne.

La Boyarine Morozova, par Vassili Sourikov, 1887 Galerie Tretiakov/Domaine public Galerie Tretiakov/Domaine public

Des monastères entiers ont également résisté à la réforme. Le monastère des îles Solovki est celui ayant tenu bon le plus longtemps – lorsque les troupes tsaristes sont arrivées pour confisquer ses biens en guise de punition, les moines les ont accueillis avec des armes. En conséquence, le complexe religieux a été assiégé pendant plusieurs années, de 1668 à 1676.

La démission de Nikon

Jugement du patriarche Nikon, par Sergueï Miloradovitch, 1885 Domaine public Domaine public

La plupart des atrocités ont eu lieu après la démission de Nikon. Les relations entre le patriarche et le tsar se sont progressivement détériorées – Nikon n’a pas apprécié que les autorités aient fait part de leur désir de voir les terres monastiques et les revenus non négligeables qu’elles engendraient être transférés au trésor public. Parmi les vieux-croyants, de nombreuses personnes influentes en ont donc profité pour dresser le tsar contre le patriarche. En outre, Nikon lui-même se montrait trop arrogant et, selon les historiens, il aurait tenté de placer l'autorité de l'Église au-dessus de celle de l'État.

Bien plus tard, Catherine II s’élèvera avec force contre Nikon, estimant qu'il avait essayé de devenir le pape de l'orthodoxie et de soumettre le tsar. « Le signe à trois doigts nous a été imposé par les Grecs au moyen de malédictions, de tortures et de sentences capitales », a-t-elle déclaré.

En conséquence, Nikon a quitté Moscou et s'est rendu avec ressentiment dans son fief, le monastère de la Nouvelle Jérusalem sur la rivière Istra, qu'il avait construit à l'image de Jérusalem. Le tsar était mécontent et Nikon a été jugé au Grand Concile de Moscou en 1666-1667.

Il a alors été reconnu coupable d'un certain nombre de crimes et dépouillé de tous ses titres. En tant que simple moine, il a été envoyé en réclusion dans les monastères du nord – celui de Ferapontov, puis celui de Saint-Cyrille-Belozersk – où il a été maintenu dans l'austérité. C'est après la mort du tsar Alexis Ier que le vieux et malade Nikon a été autorisé à rejoindre le monastère de la Nouvelle Jérusalem, mais il est mort en chemin avant d'atteindre son Golgotha.

