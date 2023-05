Où voyager en Russie à bord d’un train rétro?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Rouskeala Express », République de Carélie

Vous pouvez vous rendre au parc naturel de Rouskeala, célèbre pour ses falaises de marbre et sa carrière inondée, à bord d’un train rétro. Les wagons sont stylisés comme à la fin du XIXe siècle, mais la locomotive à vapeur ER de 1949 est authentique. Le Rouskeala Express circule quotidiennement entre la ville de Sortavala et le parc.

« Seliger », région de Tver

Tous les samedis et dimanches, un train de banlieue équipé d’une locomotive à vapeur de la série L (fin des années 1940) part de la gare de Bologoïé (à 175 km de Tver) jusqu’à Ostachkov, au bord du lac Seliger. Les conducteurs et hôtesses de train portent des uniformes d’époque et vendent des billets à l’ancienne. Sur le chemin du retour, le train fait un arrêt de 25 minutes à l’ancienne gare-musée de Koujenkino.

Chemin de fer Circum-Baïkal

On peut accéder au lac le plus profond du monde de différentes manières, mais la plus romantique est sans doute ce train touristique avec une locomotive à vapeur des années 1940. Il part le matin de la gare d’Irkoutsk et parcourt le chemin de fer Circum-Baïkal avec plusieurs arrêts.

« 3 époques », Anneau d’Or

Le samedi, un train rétro part de Moscou pour deux villes anciennes de l’Anneau d’Or, Iaroslavl et Rybinsk. Rybinsk est cette fameuse cité où toutes les enseignes des magasins du centre sont de style prérévolutionnaire. Les trains partent à condition de réunir un groupe de 40 passagers.

Oural Express, d’Ekaterinbourg à Verkhniaïa Pychma

Cette excursion vous permettra de découvrir un musée unique du génie militaire et civil situé dans la banlieue d’Ekaterinbourg. C’est l’un des plus grands au monde ! Pour rendre le voyage plus confortable, les passagers se verront proposer dans le wagon-buffet des changui (tartelettes salées), des pelmenis et des tartes de l’Oural.

