Moscou telle qu’elle était dans les années 1920

Après la révolution de 1917, la ville retrouve son statut de capitale et devient le centre de la vie soviétique, avec des manifestations, une bonne dose d’agit-prop et bien d’autres attributs de l’époque.

Pendant des siècles d’existence, la place Rouge n’avait peut-être jamais vu autant d’événements solennels. Il y avait aussi des manifestations festives,

des défilés militaires,

des marches de masse organisées par les syndicats, des événements sportifs,

ainsi que des rencontres de femmes communistes du monde entier.

Des entraînements du régiment du Kremlin s’y déroulaient.

En 1924, après la mort de Vladimir Lénine, un nouvel attribut du pouvoir soviétique est apparu sur la place Rouge. D’abord, il s’agissait d’un édifice temporaire en bois, puis un mausolée permanent destiné à accueillir la dépouille de Lénine a été érigé.

Cependant, les rassemblements et meetings ne se limitaient pas à la place Rouge, et le travail d’agitation auprès de la population avait lieu dans toute la ville.

Voiture d’agit-prop sur la rue Miasnitskaïa.

Un rassemblement sur le champ de Khodynka (de nombreuses personnes y étaient mortes dans une bousculade lors du couronnement de Nicolas II).

L’une des photographies les plus célèbres du chef de la révolution : Vladimir Lénine fait un discours sur une tribune devant des soldats de l’Armée rouge.

Même dans les gares, des « points d’agitation » ont été créés, par exemple ces centres de travail politique de masse. Sur la photo, la gare de Koursk.

Les paysans se rendent à Moscou pour y travailler.

Afin de rendre la perception des informations politiques plus intéressante pour les citoyens (notamment pour les analphabètes), les bolcheviks ont créé des brigades de propagande qui jouaient divers sketchs (sur la photo, une brigade se produit avec des membres de l’Armée rouge).

Il y avait aussi des brigades cinématographiques mobiles qui filmaient et montraient des films, un nouvel art sur lequel les bolcheviks misaient beaucoup.

Affiche du film Le Cuirassé Potemkine de Sergueï Eisenstein sur la façade d’un cinéma.

Le nouveau pays avait besoin du Septième Art, c’est pourquoi l’école VKhOuTEMAS (atelier artistico-technique supérieur) a ouvert ses portes.

Les bolcheviks ont commencé à fermer activement les églises et à saisir les biens ecclésiastiques. Une grande partie des objets en métal ont été vendus à l’Occident ou fondus pour les besoins de l’armée. Sur la photo, des soldats transportent des objets de valeur du monastère Simonov au Kremlin.

Vue de la place Strastnaïa (sur la droite se trouve le monastère de Strastnoï, démoli plus tard).

Ancienne cathédrale du Christ-Sauveur, démolie dans les années 1930.

Mode des années 1920. Des jeunes filles de l’ère de la NEP (Nouvelle Politique économique) marchent le long du boulevard Tchistoproudny dans le centre de Moscou.

La tour Soukharev a été démolie en 1934.

Arrêt de tram sur la place Soukharevskaïa.

Dans les années 1920, on pouvait voir de nombreuses charrettes tirées par des chevaux à Moscou. Beaucoup de rues étaient étroites, mais il y avait aussi beaucoup de larges artères, où l’on notait un intense trafic de moyens de transports publics et privés. La photo montre le mur blanc de Kitaï-Gorod, qui sera démoli dans les années 1930 pour élargir les avenues et donner plus de place à la circulation.

Dans les années 1920, l’exposition Moscou Rouge a été organisée dans le bâtiment du Gentlemen’s club, puis dans le musée de la Révolution de l’URSS.

Les bolcheviks ont non seulement détruit, mais aussi construit des édifices. L’un des symboles de l’époque est la tour de télévision Choukhov, un véritable chef-d’œuvre. La photo a été prise par Alexandre Rodtchenko, photographe d’avant-garde de premier plan. Pour montrer ces nouveaux bâtiments, il a choisi des angles insolites.

Et voici à quoi ressemblait l’Exposition panrusse de l’agriculture, de l’artisanat et de l’industrie, qui s’est tenue en 1923 sur la colline des Moineaux. Plus tard, un emplacement spécial lui a été attribué et un immense parc permanent appelé VDNKh (Exposition des réalisations de l’économie nationale) a été construit.

Immeuble neuf sur la rue Oussatcheva.

En 1925, un nouveau bâtiment dans le style constructiviste alors à la mode a été construit à Moscou. Sur la façade de la maison Mosselprom (une organisation commerciale et industrielle) il y avait une publicité avant-gardiste : il était inscrit « Levure », « Cigarettes », « Bière et eau », « Biscuits », « Bonbons », « Chocolat » et « Au Mosselprom et nulle part ailleurs ! »

Et voici à quoi ressemblait le bureau de tabac du Mosselprom.

En 1929, le bâtiment constructiviste du planétarium a été construit.

Staline dans une voiture près du théâtre Bolchoï, 1926

Vue depuis le théâtre Bolchoï sur la place du théâtre.

Baignade avec vue sur le Kremlin. Aujourd’hui, il est difficile d’imaginer que quelqu’un ose nager dans la rivière Moskova en plein centre-ville…

Divertissement typiquement russe : descente à ski sur la colline des Moineaux.

Les enfants montent sur des ânes dans le parc Petrovski.

