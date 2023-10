Pourquoi Moscou porte-t-elle ce nom?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Philologues et historiens s’accordent à dire que Moscou est nommée en l’honneur de la rivière qui traverse son territoire, la Moskova (en russe, la ville comme la rivière se nomment Moskva). Mais alors quelle est l’origine du nom de cette dernière et que peut-il signifier? Sur ce sujet, bien de l’encre a coulé, mais la vérité n’a pas toujours pas été révélée.

La version finno-ougrienne

Konstantin Kokoсhkine/Global Look Press/Getty Images Konstantin Kokoсhkine/Global Look Press/Getty Images

Au début du premier millénaire de notre ère, des tribus finno-ougriennes vivaient sur le territoire de Moscou. C’est pourquoi certains experts ont suggéré que le nom de Moscou proviendrait du groupe linguistique finno-ougrien. Dans ces langues, l’élément « -va » signifie généralement « eau », « rivière » ou « mouillé ». L’élément « mosk- » a quant à lui la même consonance que le mot « mosk » en langue komie, qui signifie « vache ». Il s’avère que le nom de la capitale de la Russie pourrait ainsi signifier « Rivière des Vaches » ou, métaphoriquement, « Rivière nourricière ». Cette version a gagné en popularité grâce au soutien du célèbre historien Vassili Klioutchevski. Cependant, il est par la suite apparu que le peuple komi (qui vit aujourd’hui dans le nord de l’Oural) n’avait jamais vécu à proximité de la rivière Moskova. La théorie a donc été reconnue comme insoutenable.

Dans une autre langue du groupe finno-ougrien, le mérien, aujourd’hui morte, le mot « maska » signifie « ours » et « ava » – « femme » ou « mère ». Sur la base de la consonance, il existe une version selon laquelle le nom de la rivière Moskova signifierait par conséquent « rivière Ourse » ou « rivière des Ours ». La langue mérienne était parlée par le peuple mérien, et selon la plus ancienne chronique russe, La Chronique des temps passés, ce peuple a réellement vécu dans la partie orientale de la région de Moscou au IXe siècle. Néanmoins, étant donné qu’il n’y a pas d’autres rivières dans ces territoires dont le nom se termine par « -va », les scientifiques ont abandonné cette version.

Selon la troisième hypothèse finno-ougrienne de l’origine du mot, il se traduirait par « eau sale ». Cependant, d’après cette version, l’élément « mosk- » proviendrait des langues balto-finnoises, dans lesquelles « musta » signifie « noir, sombre », et l’élément « -va » - de la langue komie. L’origine de deux parties d’un même mot provenant de langues différentes est douteuse et, à ce jour, les experts ne soutiennent aucune version finno-ougrienne de l’étymologie de « Moscou ».

Hypothèses scythe et caucasienne

maxim4e4ek/Getty Images/Getty Images maxim4e4ek/Getty Images/Getty Images

Si l’on en croit la version de l’origine scythe du mot, le nom de la capitale russe viendrait de « ama », qui signifie « fleuve puissant ». Toutefois, les Scythes, qui connaissaient bien les rivières de montagne, n’auraient pas donné une telle appellation à la Moskova, au cours paisible. Cependant, le principal argument contre cette version est que les Scythes n’ont tout bonnement jamais vécu près de la Russie centrale.

L’hypothèse caucasienne est une version hybride, selon laquelle une partie du mot proviendrait des langues caucasiennes et l’autre des langues finno-ougriennes. Les partisans de cette théorie reconnaissent l’élément « -va » comme finno-ougrien, conservant le sens d’« eau », et « Mosk- », qui viendrait du nom du peuple caucasien des Moskhi. Sauf que cette dernière hypothèse repose uniquement sur la ressemblance extérieure des deux mots, et qu’aucun fait historique n’est venu étayer cette hypothèse.

Origine slave du mot

ElcovaLana/Getty Images/Getty Images ElcovaLana/Getty Images/Getty Images

Il existe de nombreuses hypothèses sur les racines slaves du nom de la capitale russe, mais la plupart d’entre elles indiquent qu’il convient d’analyser non pas le mot « Moskva » lui-même, mais son ancienne forme – « Mosky ». En vieux russe, la racine « mosk- » signifiait « liquide, marécage, humidité ». Le nom de Moscou signifierait donc « zone marécageuse ». Une autre preuve est que la rivière Moskova s’écoule d’un marais, qui a reçu plus tard le nom de « mare de la rivière Moskova ».

Néanmoins, cette hypothèse ne tient pas compte du fait qu’avant les Slaves, sur le territoire de Moscou, vivaient des tribus qui parlaient les langues des groupes finno-ougriens et baltes. Or, il est peu probable que la principale rivière de la région n’ait pas eu de nom avant l’arrivée des tribus slaves, ou que seul le nom inventé par les Slaves soit parvenu jusqu’à nous.

L’hypothèse balte

maxim4e4ek/Getty Images/Getty Images maxim4e4ek/Getty Images/Getty Images

L’idée que les tribus baltes aient pu donner son nom à la rivière Moskova a été développée par Vladimir Toporov, docteur en sciences philologiques. Il a remarqué que sur le territoire de la Baltique, il existe de nombreuses rivières avec la terminaison « -va », et a également trouvé dans les langues baltes toute une famille de mots de sens similaire au russe, contenant l’élément « mosk- ». Un autre fait important est que les rivières dont le nom se termine par « -va » se trouvent à l’ouest de la Moskova et sont pratiquement absentes à l’est. Il est donc très probable que le nom de la rivière provienne des langues des tribus qui ont ensuite migré à l’ouest de Moscou.

L’hypothèse de Toporov comporte deux variantes quant à la signification du nom de la capitale. La première reprend l’hypothèse de l’origine slave du mot. La seconde variante de l’explication du nom est « rivière sinueuse ». Dans les langues baltes, les mots consonants avec « mosk- » peuvent avoir le sens de « nœud », or la rivière Moskova effectue 11 grandes boucles rien qu’à l’intérieur de la ville.

Version fantastique

Il existe également des hypothèses absolument incroyables et fabuleuses sur l’origine du mot Moscou. Par exemple, au XVIIe siècle, à cause des erreurs des chronographes, un mythe a vu le jour sur la participation d’un personnage biblique à la fondation de Moscou. Mèshek (Mossokh en russe), petit-fils de Noé, aurait en effet quitté Babylone avec sa tribu et, après avoir atteint une rivière, qui porterait désormais son nom (la Moskova), aurait « donné naissance aux Moscovites de son nom ». Il s’avère que dans la légende, le petit-fils de Noé aurait non seulement donné son nom à la capitale, mais serait également devenu l’ancêtre des Slaves.

SANKT/Getty Images/Getty Images SANKT/Getty Images/Getty Images

Toutes les versions de l’origine du nom de la capitale ne sont ainsi que des hypothèses, et les scientifiques ne peuvent toujours pas déterminer sans ambiguïté l’étymologie du mot Moscou.

Dans cet autre article, nous vous dévoilions la signification du nom de diverses grandes villes de Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.