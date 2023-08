Les sept principaux musées de Moscou

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

1. Musées du Kremlin de Moscou

Nikolaï Galkine/TASS Nikolaï Galkine/TASS

Mieux vaut commencer la découverte de Moscou par l’essentiel : le Kremlin, berceau de l’histoire russe. Ici, vous pourrez admirer des édifices anciens, arpenter le territoire en admirant tours et palais, et découvrir le tsar-canon et la tsar-cloche. Vous devez absolument vous faire une halte sur la place des Cathédrales et vous rendre dans les trois principales cathédrales du Kremlin : les cathédrales de l’Assomption, d’Arkhangelsk et de la Dormition.

Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

Et si vous avez le temps, plongez-vous dans l’histoire. Dans le palais des Armures, vous trouverez les couronnes, les carrosses et les tenues de sacre des tsars, des insignes et des récompenses d’État, ainsi qu’un vaste éventail d’objets de valeur utilisés au quotidien par les tsars et d’œuvres d’art en métaux et pierres précieux.

Plus de détails sur le site kreml.ru.

>>> Tout ce que vous devez savoir sur la place Rouge en un seul article

2. Musée historique d’État

Legion Media Legion Media

Sur la place Rouge, vous êtes littéralement entouré par les bâtiments du Musée historique. Tout d’abord, c’est le bâtiment principal en briques rouges, semblable à une tour dans le style russe, qui saute aux yeux. Nous avons écrit en détail sur ce que vous pouvez y voir. On y trouve des objets archéologiques de l’âge de pierre découverts sur le territoire de la Russie, ainsi que des armes, des peintures et des objets de la vie ancienne ; on peut en outre y admirer des objets réalisés par les bijoutiers de la cour, qui étaient utilisés par les tsars. Et le musée accueille toujours des expositions intéressantes.

Legion Media Legion Media

De l’autre côté de la place Rouge se dresse la cathédrale de l’Intercession, mieux connue sous le nom de cathédrale Saint-Basile. C’est aussi une branche du Musée historique, et on y trouve jusqu’à 11 églises en une !

En outre, l’institution comprend le musée de la Guerre patriotique de 1812 et le Palais des boyards Romanov, un lieu consacré aux boyards de Moscou des XVIe-XVIIe siècles.

Plus de détails sur le site shm.ru.

2. Galerie Tretiakov

Legion Media Legion Media

C’est l’un des musées les plus célèbres de Moscou, on y trouve la plus grande collection d’art russe au monde. Des icônes et des peintures de l’Antiquité jusqu’au début du XXe siècle sont conservées dans le bâtiment historique de la rue Lavrouchinski. La collection du musée est basée sur la collection privée du marchand Pavel Tretiakov, qui a financé la construction du bâtiment et a fait don de la galerie à la ville.

Mike1979 Russia (CC BY-SA) Mike1979 Russia (CC BY-SA)

Dans la « nouvelle » galerie Tretiakov, située rue Krymsky Val, une collection d’art russe des XXe et XXIe siècles est exposée, y compris des œuvres d’avant-garde (le fameux Carré noir de Malevitch) et du réalisme socialiste soviétique.

Des expositions temporaires d’artistes russes (et pas seulement) sont organisées dans tous les bâtiments du musée. Le musée des frères Pavel et Sergueï Tretiakov, hébergé dans la maison où ils ont grandi, ainsi que le musée du peintre Viktor Vasnetsov sont également des succursales de la galerie Tretiakov.

Plus de détails sur le site tretyakovgallery.ru.

3. Musée d’État des beaux-arts Pouchkine

Wikipedia/Shakko Wikipedia/Shakko

Le « Pouchkine » - c’est ainsi que les gens appellent le Musée d’État des beaux-arts Alexandre Pouchkine - présente de l’art étranger de l’Antiquité à nos jours.

Nous avons déjà écrit en détail ici au sujet de ce musée et de ses œuvres. Le bâtiment principal abrite une vaste collection de moulages de statues et de chefs-d’œuvre architecturaux de l’Antiquité, du Moyen Âge et de la Renaissance. En outre, l’institution possède une vaste collection de peintures de maîtres anciens (Botticelli, Rubens, El Greco), d’objets de l’Égypte ancienne et de pièces archéologiques du monde entier.

Wikipedia/Shakko Wikipedia/Shakko

Aujourd’hui, le musée Pouchkine est un ensemble de musées. Il comprend également la Galerie d’art d’Europe et d’Amérique, qui abrite des collections d’impressionnistes français et d’autres maîtres occidentaux des XIXe et XXe siècles (Gauguin, Van Gogh, Cézanne ou Picasso, pour ne citer qu’eux), et l’appartement commémoratif consacré au pianiste Sviatoslav Richter.

Plus de détails sur le site pushkinmuseum.art.

4. Musée de l’Espace

Artiom Geodakiane/TASS Artiom Geodakiane/TASS

L’exploration spatiale est l’une des grandes réalisations de l’URSS, suscitant la fierté des habitants du pays et de leurs descendants. L’inauguration de ce musée au parc VDNKh a été programmée pour coïncider avec le 20e anniversaire du vol de Iouri Gagarine.

Des équipements spatiaux et liés aux fusées y sont exposés : des rovers lunaires, des moteurs de fusée et de nombreuses autres objets intéressants, notamment de véritables combinaisons spatiales et des effets personnels d’astronautes. De plus, la collection du musée contient de nombreux objets d’art dédiés à l’espace et une maquette grandeur nature de la station Mir, dans laquelle vous pouvez entrer.

Rouslan Krivobok/Sputnik Rouslan Krivobok/Sputnik

À proximité se trouve une filiale du musée : la maison commémorative de l’académicien Sergueï Korolev, le concepteur en chef du programme spatial soviétique. D’ailleurs, c’est ce dernier qui a eu l’idée de créer un musée de l’Espace.

Plus de détails sur le site kosmo-museum.ru.

5. Musée d’État biologique Timiriazev

AleksandraShe (CC BY-SA) AleksandraShe (CC BY-SA)

Ce musée devrait particulièrement plaire aux enfants. Ici, vous pourrez découvrir l’évolution des organismes vivants, examiner les bactéries et les microbes, et voir à quoi ressemblaient des animaux disparus. Familiarisez-vous avec des plantes rares, ainsi qu’avec différentes découvertes paléontologiques et une grande variété de minéraux.

Eugenia Novojenina/Sputnik Eugenia Novojenina/Sputnik

Le bâtiment du musée est également remarquable ; il est situé dans le manoir de Piotr Chtchoukine de la fin du XIXe siècle, construit dans le style russe, et qui rappelle une tour de conte de fées. Il abritait autrefois le Musée des antiquités russes.

Plus de détails sur le site gbmt.ru.

6. Musée d’histoire du goulag

Annarapeyko (CC BY-SA) Annarapeyko (CC BY-SA)

Cet endroit est très important pour comprendre en profondeur l’histoire de l’URSS et son système répressif. Nous avons déjà expliqué en détail pourquoi il valait la peine de visiter ce musée. Vous pourrez découvrir ici un grand nombre de documents et de témoignages de prisonniers du goulag, leurs effets personnels, ainsi que des objets de la vie des camps et provenant des lieux de détention les plus terribles d’URSS.

Eugenia Novojenina/Sputnik Eugenia Novojenina/Sputnik

La collection du musée comprend également des peintures, des dessins, des affiches et des cartes postales, des sculptures et des livres rares consacrés aux répressions. Le musée, moderne et interactif, possède d’excellents matériaux audio et vidéo, et on pourra également observer les anciens lieux de détention grâce à la réalité virtuelle.

Plus de détails sur le site gmig.ru.

Dans cette autre publication, découvrez les sept principaux musées de Saint-Pétersbourg.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.