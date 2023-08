Pourquoi Napoléon n’a-t-il pas réussi à faire sauter le Kremlin?

L’occupation française de Moscou a duré un peu plus d’un mois et s’est soldée par un fiasco pour Napoléon Bonaparte et son armée. L’empereur n’a jamais reçu les émissaires russes chargés de transmettre des propositions de paix, et ses troupes, errant dans une ville hostile vidée de ses habitants, se sont rapidement transformées en hordes de maraudeurs et de voleurs.