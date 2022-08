En images: Izmaïlovo, ce kremlin abritant le plus grand marché aux puces de Russie

Si vous voulez revenir 50 ans en arrière et admirer les meubles et vêtements préférés des citoyens soviétiques, voici le bon endroit où tous vos rêves d'antiquités pourraient devenir réalité.

Outre le célèbre Kremlin de Moscou bordant la place Rouge, il en existe un autre dans la capitale russe. Il est situé en dehors du centre-ville, dans le quartier résidentiel d'Izmaïlovo.

De loin, il ressemble à une structure folklorique russe emblématique, comme si elle était issue de contes de fées slaves. De hauts remparts en pierre blanche, des toits colorés, des terems et des chambres en bois – c'est difficile à croire, mais toute cette splendeur n'a été construite qu'au début des années 2000.

Honnêtement, ce n'est pas un vrai kremlin – il est artificiel. Rien de tel n'a jamais existé dans l'histoire de la Russie. Toute la structure a été littéralement construite en s'inspirant des contes de fées et des légendes russes. Cependant, cela n'enlève rien à ses mérites aux yeux de nombreux touristes et citadins.

Par ailleurs, la principale surprise attend les visiteurs à l'intérieur : le kremlin d'Izmaïlovo a été conçu à l'origine comme un complexe culturel et de divertissement comprenant des musées, comme ceux consacrés au pain et à l’histoire de la vodka, des espaces d’exposition et des ateliers, où les visiteurs peuvent pratiquer l'artisanat russe. Néanmoins, tout cela reste dans l'ombre du principal point de repère du kremlin d'Izmaïlovo, le marché aux puces et aux antiquités.

Des articles vintages sont proposés à la vente à chaque stand disponible. Paradoxalement, entouré d’édifices ressemblant à la Russie médiévale, vous pouvez trouver ici les plus grandes collections d'objets soviétiques. Aucun autre marché ne possède probablement autant de bustes de Vladimir Lénine et d'ours Michka des Jeux olympiques de 1980 !

À l'entrée, à même le sol, des personnes âgées vendent de vieux sacs et valises qui semblent avoir survécu à la révolution de 1917. Entre eux, l’on aperçoit des horloges, des marionnettes en plastique et, bien sûr, une infinité de plats en porcelaine – bref, tout ce pour quoi les gens faisaient à l’époque la queue, mais qui, aujourd'hui, prend la poussière dans leurs placards.

En montant les escaliers, vous pouvez voir comment, juste sous les tours ornées de fresques, des centaines de personnes installent des tables et s'assoient sur des chaises en plastique pour promouvoir leurs produits. Il y a un pavillon entier avec des disques vinyles, qu'aucun amateur de musique ne manquera. Vous désirez une version soviétique d'ABBA ou des Beatles ? Ou peut-être un enregistrement rare de Queen ? Les collectionneurs ont également des musiciens de rock soviétiques, des enregistrements d'orchestres de musique classique et des tubes de la pop mondiale.

À l'intérieur des demeures en bois s’étendent de longues tables, à peine recouvertes de vieux journaux. On y vend des articles personnels : pochette à cosmétiques pour femmes, serviettes en dentelle soigneusement brodées ou colliers faits maison. Des vêtements de toutes sortes sont suspendus juste entre les « dents » des remparts du Kremlin sur des cordes les plus ordinaires et tout cela a l'air grandiose. Imaginez quelqu'un qui pendrait son linge pour le faire sécher dans un château médiéval !

Cependant, il y a aussi de vraies antiquités pour les connaisseurs : des statuettes de joailliers, d'authentiques rouets et des jouets en tissu. Il y a aussi des copies (et peut-être pas seulement) de pièces de monnaie de différentes époques. Officiellement, la partie « antiquités » du marché est séparée du côté « puces » par un pont en bois, mais, en fait, vous vous promenez simplement d'un stand à un autre tout en furetant pour trouver des objets insolites.

Parmi les Moscovites et les touristes qui se promènent tranquillement, il y a aussi de vrais collectionneurs – ils ont leurs propres endroits préférés où ils trouvent de nouveaux objets. Les numismates scrutent les stands de pièces de monnaie et demandent aux vendeurs de trouver la rareté souhaitée. Les amateurs de jouets soviétiques rares recherchent avec avidité de nouveaux articles à ajouter à leur collection. Dans ce cas, les prix sont sujets à marchandage. Quelqu'un prendra un sac entier de bijoux anciens pour 20 euros, tandis qu'un autre paiera l'équivalent de 2 000 euros pour une machine à coudre vintage.

Le marché du kremlin d'Izmaïlovo est ouvert le week-end de 9h à 17h. Toutefois, selon les pros, si vous voulez vraiment trouver quelque chose de valable, il vaut mieux arriver dès l'ouverture. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'acheter quoi que ce soit et vous pouvez simplement vous promener en vous émerveillant devant ce musée de l'antiquité au sein d’une forteresse « médiévale » !

