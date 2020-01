Sept itinéraires pour découvrir Saint-Pétersbourg en transports en commun

Au lieu d'une excursion payante dans la ville, longez la célèbre perspective Nevski et admirez l'Ermitage et le théâtre Mariinski à votre guise : il suffit de prendre le bon bus ou tram!

1. Trolleybus N°1 : rue Khassanskaïa - rue Ordinarnaïa

Il s'agit de la plus longue ligne de trolleybus de la ville - 19 km ! Elle relie deux zones résidentielles via le centre-ville. Prenez place près de la gare de Moscou (arrêt Nevski Prospect) et choisissez n'importe quelle option : si vous vous vous dirigez vers la rue Khassanskaïa, vous verrez la laure Saint-Alexandre-Nevski, puis traverserez le fleuve Neva, et passerez devant l'Université d'État Makarov de la flotte navale et fluviale ainsi que la gare de Ladoga. Sur le chemin du retour, le tramway traversera toute la perspective Nevski : vous verrez le musée de l'Ermitage, la place du Palais et le bâtiment de l'Amirauté. Lorsque vous traverserez la Neva, vous apercevrez en outre la Kunstkamera et le palais Menchikov.

2. Trolleybus N°5 : boulevard Konnogvardeïski - rue Toulskaïa

Une autre option pour explorer la perspective Nevski est le trolleybus N°5 (départ de la gare de Moscou également). À l'Amirauté, le bus tourne vers la cathédrale Saint-Isaac, en passant par la rue Malaïa Morskaïa, puis par le Manège (ancien manège de la Garde montée impériale) et termine sa course presque près du Musée naval central.

3. Tramway N°3 : place Répine - place Lénine

Ce court itinéraire vous emmène à travers la rue Sadovaïa, l'une des plus belles et cosy, dans le centre historique de la ville. L’itinéraire est parallèle aux quais de la rivière Fontanka et du canal Griboïedov. Vous verrez le jardin Ioussoupov, la place Sennaïa, Gostiny Dvor (le plus ancien centre commercial de la ville), le champ de Mars et le pont Troïtski. Le terminus se trouve près de la gare de Finlande.

4. Trolleybus N°10 : rue Korablestroiteleï - rue Ordinarnaïa

Un périple de la perspective Nevski à l'île Vassilievski ! L'île est visible depuis l'Ermitage, de l'autre côté de la Neva, et abrite de nombreux monuments intéressants pour le voyageur curieux. Si vous prenez le trolleybus N°10 à l'Ermitage ou à la Kunstkamera, vous pouvez voir la cathédrale Saint-André, le pittoresque jardin de l'île, le musée d'art moderne Erarta (il vaut vraiment le détour !) et descendre dans un lieu branché : Sevkabel Port avec son marché gastronomique.

5. Bus N°3 : 5ème allée Predportovy – 39, rue Rimskovo-Korsakova

C'est un très long itinéraire que vous pouvez emprunter si vous voulez visiter le musée de la Russie en version miniature (« Grand Maket Rossiya »). L'arrêt de bus de la rue Zastavskaïa n’est pas loin (le métro le plus proche est Moskovskié Vorota). Le bus vous emmène le long de l'avenue Moskovski, traverse les perspectives Ligovski et Nevski, puis tourne vers la rue Malaïa Morskaïa. Vous verrez la cathédrale Saint-Isaac, le théâtre Mariinski, le quai de la rivière Moïka et l'île de la Nouvelle-Hollande, qui est assez loin de toutes les stations de métro.

6. Tramway N°6 : rue Korablestroiteleï - place Lénine

C’est l’un des meilleurs itinéraires pour explorer le quartier de Petrograd à Saint-Pétersbourg ! Montez à la gare de Finlande, traversez la rivière Bolchaïa Nevka (sur la gauche, vous verrez le croiseur Aurora), puis le tramway vous emmènera à travers la perspective Kronverski (où vous pourrez descendre pour faire une photo de la Forteresse Pierre-et-Paul), jusqu’à l'immense zoo de Leningrad et au pont Toutchkov (qui relie le district de Petrograd à l'île Vassilievski).

7. Bus N°10 : gare Baltique - île Krestovski

Cet itinéraire très pittoresque relie les quais des canaux Krestovski et Obvodny. Sur l'île se trouve le vaste parc de la Victoire maritime, une zone avec des maisons de campagne (datchas) prérévolutionnaires et plusieurs stades modernes. Le bus traverse toute l'île via le district de Petrograd, le pont Dvortsovy (Palais), passe devant le palais Mariinski et se termine à la gare Baltique.

