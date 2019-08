Le guide ultime de l'Anneau d'or, principal itinéraire touristique de Russie

Vous voulez voir la vraie Russie? Alors rendez-vous non pas à Moscou, et certainement pas à Saint-Pétersbourg, mais ici. Nous vous expliquons ce qui fait la beauté de chacune de ces villes et ce qui vaut la peine d'être visité.

Pour la première fois, le célèbre itinéraire touristique de l’« Anneau d’or » a été « dessiné » sur une carte par le journaliste Iouri Bytchkov en 1967. Il a eu l'idée qu'il était possible d'aller de Moscou à Iaroslavl et Kostroma par un seul et même itinéraire - via Vladimir et Souzdal, et de revenir par un autre - via Rostov et Pereslavl-Zalesski. Tous ces points sur la carte étincellent littéralement des dômes d'or d'anciennes églises. Bytchkov a fait ce voyage, écrit une série d'essais dans le journal Culture soviétique et proposé un nom commun – « Anneau d'or » – qui est devenu une véritable marque.

Embarquons-nous pour un voyage fascinant à travers les villes les plus intéressantes de l’Anneau, qui gardent les secrets de l’histoire séculaire de la Russie. Des querelles princières à la campagne antireligieuse soviétique en passant par l’invasion de la Horde d’or, l’intervention polonaise et le Temps des troubles, c’est un véritable voyage à travers le temps et la Russie qui vous attend...

Distance à parcourir : 70 km

Étape n°1 : Serguiev Possad

Durée de la visite - une journée complète

La principal joyau de cette ville de la région de Moscou est la laure de la Trinité-Saint-Serge, un immense monastère d'une incroyable beauté. Il a été fondé par l'un des principaux saints russes, Serge de Radonège. On trouve même ici des églises du XIVe siècle. Celle que vous devriez absolument visiter est la cathédrale de la Trinité, qui a été décorée par le légendaire peintre Andreï Roublev.

Distance à parcourir pour la prochaine étape : 70 km

Durée de la visite – une demi-journée

Jadis construite pour devenir la capitale de la Russie ancienne, la ville constitue désormais une petite « attraction » touristique de province. Plus de 20 musées, églises et monastères - n'essayez même pas de visiter tous les sites en une fois ! Choisissez le thème que vous préférez – vous trouverez des musées chaleureux avec toutes sortes d’outils russes, ainsi que d’anciennes églises orthodoxes… ou peut-être voulez-vous voir l’endroit où Pierre Ier, encore enfant, a créé une flottille et découvrir une embarcation qu’il a construit lui-même et est arrivé jusqu’à nous ? Ici, vous pourrez même monter dans un train d’époque !

Distance à parcourir pour la prochaine étape : 60 km

Étape n°3 : Rostov le Grand

Durée de la visite - quelques heures

Sur les rives du majestueux lac Nero se dresse un immense kremlin du XVIIe siècle, qui est en fait l'ancienne résidence du métropolite de Rostov. On y trouve la majestueuse cathédrale de l'Assomption dans laquelle l'iconostase baroque du XVIIIe siècle a été préservée, des salles anciennes dans lesquelles sont exposés des objets de culte anciens et des icônes, ainsi qu’un jardin paradisiaque dans lequel vous devez absolument boire du sbiten, une boisson typique russe.

Distance à parcourir pour la prochaine étape : 90 km

Étape n°4 : Ouglitch

Durée de la visite - quelques heures

Un peu à l’écart de l’Anneau proprement dit, au détour de la Volga, se trouve une petite ville accueillante. Elle est toutefois célèbre pour le meurtre du dernier héritier d’Ivan le Terrible, tsarévitch Dimitri, âgé de 8 ans.

Vous pouvez en savoir plus sur cet événement et d'autres faits marquants de l'histoire ancienne dans le kremlin de la ville. Toutes les principaux centres d'intérêt de la ville sont d’ailleurs concentrés ici. N'oubliez pas de marcher le long du quai de la Volga, de regarder les bateaux de croisière et de voir le magnifique bâtiment de la centrale hydroélectrique.

Distance à parcourir pour la prochaine étape : 90 km

Étape n°5 : Iaroslavl

Durée de la visite - une journée complète

C’est la capitale de l'Anneau d'or, la plus grande de toutes les villes de l’itinéraire. Elle a été fondée par le prince Iaroslav le Sage au confluent de la rivière Kotorosl et de la Volga (en fait, il s'agissait de la première ville de la Russie ancienne créée sur la Volga).

De superbes églises et monastères, des musées, des parcs et des théâtres - vous trouverez ici des choses à faire pour tous les goûts. Mais tout d’abord, rendez-vous bien sûr à l’ancien monastère de la Transfiguration, ou au Musée-réserve de Iaroslavl.

Distance à parcourir pour la prochaine étape : 85 km

Étape n°6 : Kostroma

Durée de la visite - une journée complète

Cette ville est célèbre pour sa production historique de lin, ainsi que pour l'endroit où fut appelé au trône le premier tsar de la dynastie Romanov. N'oubliez pas d'aller au monastère Ipatiev, de regarder la Tour de guet, et de longer les galeries marchandes, parmi les plus grandes du pays. Et bien sûr, d’admirer l’imposante Volga !

Distance à parcourir pour la prochaine étape : 100 km

Durée de la visite - une journée complète

Depuis Kostroma, il est relativement rapide d’atteindre Plios, où vous devrez gravir la montagne du sommet de laquelle l’artiste Isaac Levitan a peint ses célèbres paysages, admirer à nouveau la Volga, acheter le tableau d’un maître local ou un souvenir dans le style de Palekh.

Réservez quelques heures pour explorer Ivanovo - c’est une ville industrielle assez jeune en comparaison des autres « maillons » de l’Anneau d’or. Ici, vous pourrez sentir l’esprit du constructivisme soviétique.

Distance à parcourir pour la prochaine étape : 80 km

Étape n°8 : Souzdal

Durée de la visite - une journée complète

La plus belle ville de l'Anneau d'or, et par conséquent la plus touristique. L'esprit de la vieille Russie est omniprésent ici : participez aux festivités et dégustez la cuisine russe typique dans l'un des nombreux restaurants locaux. Et bien sûr, visitez le kremlin de Souzdal et ses nombreuses églises, ses monastères, et son musée de l'architecture en bois. Petit conseil : réservez votre nuit d’hôtel à l'avance !

Distance à parcourir pour la prochaine étape : 35 km

Étape n°9 : Vladimir

Durée de la visite - une demi-journée

Sur le chemin de Souzdal, à l'entrée de Vladimir, arrêtez-vous à Bogolioubovo. Ici, dans le pré, se trouve l'une des plus belles églises de Russie – l’église de l'Intercession-de- la-Vierge sur la Nerl, ainsi que le monastère de la Nativité de la Mère de Dieu.

Vladimir était jadis la capitale du nord-est de la Russie et de la riche et puissante principauté de Vladimir-Souzdal. Il reste plusieurs sites du XIIe siècle : la petite cathédrale Saint-Dimitri, célèbre pour ses bas-reliefs d'animaux, de saints et de personnages de contes de fées ; la cathédrale de la Dormition, frappant par sa puissance, et la Porte dorée - l'entrée principale de la ville et la seule relique de l'ancienne muraille de la forteresse.

