Les miniatures de Palekh s’inspirent des contes de fées et des motifs russes

Les thèmes de ces peintures sont nombreux. Ils vont des contes de fées aux femmes russes, en passant par les troïkas, les villes célèbres et les paysages d’hiver. Durant la période soviétique, les miniatures de laque de Palekh étaient même utilisées pour la propagande. Des boîtes montraient l’Armée Rouge luttant pour le communisme, des grêves d’ouvriers menées par Vladimir Lénine et des scènes intitulées « Héraut de la Révolution », « Le Vent de la Révolution » et « Jeunes travailleurs ». Sur l'image : La Princesse-Cygne du Conte du Tsar Saltan, de son fils le célèbre et puissant paladin prince Gvidon Saltanovitch et de la belle princesse-cygne par Alexandre Pouchkine, 1831.

RIA Novosti