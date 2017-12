Nos 10 meilleurs guides pour les étrangers désirant séjourner en Russie

Tout au long de l'année nous avons publié des articles destinés à rendre votre vie, vos voyages et votre carrière en Russie plus simples et productifs. Dans cette sélection vous trouverez nos conseils les plus utiles pour vous sentir dans ce pays comme chez vous.

1. Trouver un emploi en Russie: sept questions à se poser

De la recherche d'un emploi au coût de la vie à Moscou, Russia Beyond répond aux questions que vous vous posez certainement sur le marché du travail en Russie.

2. Citoyen étranger cherche ferme en Russie

Que doivent faire les étrangers pour s’établir en tant qu’exploitants agricoles en Russie et quelles sont les facilités sur lesquelles ils peuvent compter ?

3. Trois moyens de venir vivre en Russie en évitant le casse-tête de la bureaucratie

Vous avez décidé de vous installer en Russie? Si vous n’êtes pas Gérard Depardieu, qui a obtenu un passeport russe via un décret présidentiel signé par Vladimir Poutine, préparez-vous à crouler sous une montagne de paperasse. Pour éviter les maux de tête, suivez notre guide.

4. Comment survivre à votre recherche d’appartement en Russie

Vivre à Moscou est passionnant, mais la tâche difficile consistant à trouver un appartement peut avoir un impact négatif sur cette expérience. RBTH a compilé une liste de trucs et astuces qui vous aideront à simplifier ce processus stressant.

5. Comment bénéficier d’une assistance médicale en Russie quand on est étranger?

Admettons que vous soyez en Russie, mais au lieu d’apprécier le panorama de la place Rouge ou de faire un selfie avec le Cavalier de Bronze, vous êtes à la recherche d’une aide médicale. Comment cela fonctionne-t-il ?

6. Les erreurs typiques à éviter lors d’un voyage en Russie

Vous voici muni de votre visa, de vos billets d’avion, prêt à profiter de vos vacances en Russie. Mais soyez vigilant ! Il existe certains écueils dans lesquels les touristes peuvent facilement tomber. Russia Beyond vous dévoile différentes astuces qui vous aideront à éviter ces pièges.

7. Comment éviter les maux de tête en franchissant la frontière russe

La préparation de vacances à l'étranger prend beaucoup de temps et nécessite d'importantes ressources. La majorité des gens réservent des vols, des hôtels, et compilent des listes de sites incontournables et d'aventures à réaliser, mais très peu prennent le temps d'examiner les règles douanières. Pourtant, un tel oubli peut créer des surprises désagréables à la frontière et noircir l'expérience de voyage.

8. Comment ne pas mourir de froid au milieu de l’hiver russe?

Comme on le sait, l’hiver en Russie peut se montrer particulièrement rude, notamment dans des lieux tels que la Sibérie. Cette année, même l’été a été régulièrement éclipsé par la pluie et la neige. Pour vous préparer, Russia Beyond vous partage ses meilleures astuces, qui vous aideront à survivre en cette saison aussi sombre que glaciale.

9. Que faire si vous êtes arrêté par la police en Russie?

La police russe peut être assez intimidante, surtout si vous ne parlez pas la langue. Russia Beyond souhaite donc partager avec vous ses meilleurs conseils, pour surmonter ces épreuves en toute sérénité.

10. Comment chercher une personne disparue en Russie

Voyager à l’étranger est un loisir appréciable et relativement sans danger (selon les pays), mais parfois, on peut être exposé à des situations désagréables. Si vous êtes en voyage en Russie et que l’un de vos proches ou amis a disparu, que feriez-vous ? Et si vous n’aviez plus de nouvelles de quelqu’un parti en voyage en Russie ? Voici une liste de solutions que vous pourriez envisager dans ces situations.

