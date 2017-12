Top 10 des histoires de Russia Beyond en 2017 – le choix des rédacteurs

Parfois, les articles les plus populaires ne sont pas ceux auxquels nous nous attendions, ni même ceux pour lesquels nous avons fourni le plus d’efforts. Voici donc notre guide 2017 des publications que nous avons le plus aimées, sans tenir compte du nombre de clics qu’elles ont engendré.

Ruslan Shamukov Ruslan Shamukov

Début 2017, année qui marque le centenaire des deux révolutions qui ont changé le cours de l’histoire de la Russie, Russia Beyond a arpenté les principaux lieux témoins des événements de 1917 afin de comprendre quelle relation leurs habitants entretenaient avec cette page de l'histoire, et de savoir s'ils seraient aujourd’hui prêts à prendre part à un mouvement révolutionnaire.

Oksana Yushko Oksana Yushko

De nos jours, le nombre des Russes ayant choisi de quitter la ville pour s’installer à la campagne va croissant, mais en 2012, la famille Bajan était l’une des premières à franchir ce pas vers l’inconnu. Russia Beyond est allé à sa rencontre.

Erwann Pensec Erwann Pensec

Héritage de l’époque soviétique, les « kommounalkas » n’ont pas disparu du paysage. Dans ce reportage, un collaborateur de Russia Beyond partage son expérience de six mois dans un appartement communautaire du centre de Moscou, un univers à part tissé d’histoires personnelles et de portraits humains.

OuGMK-Agro OuGMK-Agro

Incité par l’embargo alimentaire introduit en 2014, le cap sur la substitution aux importations se maintient. Des analogues de produits interdits à l’importation en Russie, dont des fromages, du foie gras et différentes sortes de charcuterie, conquièrent progressivement le marché. Reportage depuis une ferme de l’Oural.

Getty Images Getty Images

Au sein de ses 147 millions d'habitants, la Russie compte plus de 190 groupes ethniques différents, dont bon nombre peuvent être qualifiés d'asiatiques. Russia Beyond fait la lumière sur ce sujet.

Elena Besedina Elena Besedina

Rencontre avec Elena Bessedina, artiste itinérante, photographe, épouse de voyageur et mère de deux enfants qui vit, avec sa famille, dans une petite maison en bois au beau milieu de la taïga iakoute.

Musée d'État de l'histoire politique de la Russie Musée d'État de l'histoire politique de la Russie

Gros plan sur l’homme à qui l’on doit les célèbres Saisons russes qui « cartonnaient » en Europe et aux États-Unis dans le premier quart du XXe siècle et qui a su influencer pratiquement tous les domaines de l’art.

Elena Revzova Elena Revzova

Si la Russie se distingue évidemment par la qualité de ses ballets, la danse contemporaine russe tente malgré tout d’attirer sur elle les regards. Elle connaît un développement dynamique et les meilleurs chorégraphes et troupes sont célèbres non seulement dans le pays, mais également à l'étranger.

Stoyan Vassev Stoyan Vassev

Lorsque l’on parle de la Russie, on évoque fréquemment sa puissance militaire. Mais sait-on réellement ce qu’être enrôlé dans les rangs de l’armée russe signifie ? Russia Beyond a tenté l’expérience et partage avec vous ce récit.

Valery Gende-Rote/TASS Valery Gende-Rote/TASS

À l’occasion du centenaire de la Révolution de 1917, Russia Beyond vous emmène pour un voyage … à Paris, où Lénine a passé près de 4 ans suite à l’échec de son coup d’État de 1905. Vous attend donc une excursion virtuelle au gré des lieux ayant marqué le séjour du révolutionnaire dans la Ville Lumière.

