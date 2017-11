Comment éviter les maux de tête en franchissant la frontière russe

La préparation de vacances à l'étranger prend beaucoup de temps et nécessite d'importantes ressources. La majorité des gens réservent des vols, des hôtels, et compilent des listes de sites incontournables et d'aventures à réaliser, mais très peu prennent le temps d'examiner les règles douanières. Cependant, un tel oubli peut créer des surprises désagréables à la frontière et noircir l'expérience de voyage.

Pour rendre le voyage en Russie plus facile, nous avons compilé une liste de choses que vous pouvez apporter dans le pays, et de ce qu'il est mieux de ne pas ramener avec vous à la maison comme souvenir.

Non, c'est non!

Selon les douanes russes, il est interdit d'entrer, de transiter ou de quitter la Russie avec les éléments suivants :

Explosifs et poisons puissants

Stupéfiants et substances psychotropes, et dispositifs permettant leur utilisation

Oeuvres d'art et antiquités, objets ayant une valeur artistique, historique ou culturelle importante

Documents imprimés et sources d'information qui sapent la moralité publique

Assurez-vous que vous n'en avez pas en traversant la frontière, car cela peut impliquer de lourdes amendes !

Autorisation d'État requise

Il est possible de transporter certains articles si vous avez une permission officielle. Ceux-ci incluent :

Armes et munitions (autorisation de l'Agence d'application de la loi)

Dispositifs radioélectriques, tels que les téléphones radio, les stations radio et les systèmes de communication par satellite, à l'exclusion des radiotéléphones portatifs (permis de l'Agence fédérale de surveillance des technologies de l'information et des communications)

Caviar d'esturgeon de plus de 250 grammes (licence du ministère du Développement économique)

Tous les types d'esturgeons et de produits connexes (permis du ministère du Développement économique)

Biens culturels (permis du ministère de la Culture)

Animaux et plantes officiellement autorisés pour le transport (autorisation du Service fédéral pour la surveillance de l'utilisation des ressources naturelles)

Aucun problème!

Tout ce que vous pouvez transporter en quantité raisonnable et pour une utilisation personnelle ne pose aucun risque. On peut apporter des vêtements, des articles de toilette, des bijoux, et toute la gamme des dispositifs portatifs tels que des ordinateurs portables, des appareils photo, des enregistreurs sonores et vidéo. Les poussettes, les fauteuils roulants, l'équipement sportif et les appareils médicaux ne soulèveront pas de questions à la frontière.

Les adultes peuvent également apporter les marchandises suivantes sans les déclarer :

Alcool (2 litres)

50 cigares, 100 cigarillos, 200 cigarettes ou 250 grammes de tabac

Caviar (pas plus de 250 grammes)

Maksim Bogodvid/RIA Novosti Maksim Bogodvid/RIA Novosti

Ne pas oublier de déclarer

Plus de 10 000 dollars (8 500 euros) ou équivalent en espèces importées et exportées, titres ou chèques de voyage

Les instruments de trésorerie importés et exportés (tels que les chèques bancaires et les titres)

Marchandises importées d'une valeur supérieure à 65 000 roubles (950 euros) et/ou pesant plus de 35 kilos

Métaux précieux et pierres précieuses importés et exportés

Biens culturels

Récompenses d'État russe exportées

Les animaux et les plantes en voie de disparition et leurs parties, ainsi que les articles composés de ces derniers

Armes et munitions

Spiritueux importés excédant 2 litres

Médicaments et substances psychotropes sous forme de médicaments, conformément à une indication médicale, accompagnés des documents pertinents

Appareils radioélectroniques et (ou) à haute fréquence à usage non militaire, y compris les dispositifs intégrés et les composants d'autres produits

Dispositifs ayant une fonction de chiffrement

Substances chimiques et nucléaires

Objets à usage militaire

Véhicules

Articles à usage privé qui ont été hérités, à condition qu'il y ait une confirmation documentaire du fait que ces produits ont été hérités

Articles à usage privé importés dans les bagages accompagnés si la personne qui les porte a des bagages non accompagnés

Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de restrictions et de limitations. Certains objets, selon leur taille et leur quantité, peuvent également être soumis à des taxes. Assurez-vous de vérifier les exigences en vigueur à l'avance et d'éviter les problèmes à la frontière. Bon voyage !

