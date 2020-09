Six habitudes russes que vous devriez adopter au plus vite

Les Russes savent décidément comment se sortir des moments difficiles et profiter des joies toutes simples. Voici six petits conseils qui pourraient mettre un peu de bonheur dans votre vie...

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

1. Apportez un cadeau

Lorsqu’ils rendent visite un ami, un voisin ou tout simplement une connaissance, les Russes apportent toujours un petit cadeau. Une boîte de chocolats, un gâteau ou un jouet pour enfant, peut-être des fleurs. Ce n'est pas le cadeau, mais l’intention qui compte. Les Russes disent: « Impossible de rendre visite à quelqu'un les mains vides! ».

2. Laissez une cuillère dans votre tasse de thé

À l'époque soviétique, les gens plaisantaient en disant que les Russes buvaient le thé avec l’œil droit fermé, afin de ne pas se blesser avec la cuillère qui en dépassait. On ignore pourquoi les Russes font cela. Mais une tasse à thé avec une cuillère à l’intérieur refroidit plus vite et apparemment, le thé a meilleur goût…

Lire aussi : Six habitudes étranges des Russes qui désarçonnent les étrangers

3. Célébrez deux fois le Nouvel an

Avant 1918, les Russes utilisaient le calendrier julien qui avait 13 jours de retard sur le calendrier grégorien adopté en Europe. Bien que la Russie ait adopté le nouveau calendrier depuis longtemps, le Nouvel an dans l'ancien style (étonnamment appelé Ancien Nouvel An) est encore célébré. Et si vous y pensez une minute, il est tout à fait logique d'avoir deux Nouveaux ans au lieu d'un: cela veut dire deux fois plus de fêtes et de célébrations (bien que pour être honnête, les Russes ne s’offrent pas de cadeaux pour l'Ancien Nouvel An). Et, bien sûr, deux chances de faire un vœu !

4. Mangez de la glace même en hiver

La saison froide n'est pas une excuse pour abandonner votre friandise préférée. Certains kiosques à glace restent ouverts dans les villes russes même lorsque le mercure plonge très loin en dessous de zéro. Si vous avez peur de tomber malade, essayez de mélanger de la glace avec de délicieuses confitures russes (varenie). Cela empêchera votre gorge de prendre trop froid !

Lire aussi : Les «règles» non écrites des repas dans une maison russe

5. Travaillez jusqu’à la date limite

Les Russes ont l’art de tout faire au dernier moment. Ils mettent du temps à se mettre en marche, mais finissent toujours en beauté – c'est un fait! D'une part, cela dénote une incapacité totale à planifier à l'avance, d'autre part – cela traduit une formidable capacité à terminer le travail entamé. Il y a une vieille blague: On demande à un étudiant: « De combien de temps avez-vous besoin pour apprendre le chinois? ». Il répond: « Quelle est la date limite? ».

6. Restez optimiste

La coupure annuelle de l'eau chaude pendant quelques jours, les étés froids, la crise financière… Les Russes ont tendance à tout prendre avec optimisme. Ils préparent des bassines d'eau chaude, ont des pulls multicouches et font preuve d’une patience à toute épreuve. Tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort – une attitude mentale positive est la clé !

À présent découvrez trois moyens pour vous installer en Russie sans avoir à vous lancer dans trop de démarches administratives !

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.