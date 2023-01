Les cinquante grands Russes que vous devriez connaître

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Vladimir Ier, dit « le Beau Soleil » (956 – 1015)

Célèbre dirigeant païen qui, en 988, a adopté le christianisme et a baptisé la Rus’.

Dimitri Donskoï (1350 – 1389)

Prince de Moscou qui a infligé la première défaite majeure à l’Empire mongol durant la bataille de Koulikovo.

Andreï Roublev (1360 – 1428)

Légendaire peintre d’icônes russe, auteur de l’icône de La Trinité.

Ivan III le Grand (1440 – 1505)

Fondateur de l’État de la Moscovie, le premier grand prince de Moscou, considéré comme le dirigeant officiel de la Russie en Europe.

Ivan IV le Terrible (1530 – 1584)

Premier tsar de Moscou, le créateur du système d’État russe.

Sophia Alexeïevna Romanova (1657 – 1704)

Première femme à effectivement diriger la Russie.

Pierre le Grand (1672 – 1725)

Premier empereur russe (1721) et le tsar qui a établi de bons liens commerciaux et politiques avec l’Europe. Pierre le Grand est largement considéré comme le meilleur dirigeant russe de l’histoire.

Mikhaïl Lomonossov (1711 – 1765)

Célèbre polymathe russe, poète et écrivain, le scientifique russe le plus connu du XIXe siècle.

Alexandre Souvorov (1729 – 1800)

Légendaire commandant militaire russe qui n’a perdu aucune bataille de toute sa vie.

Mikhaïl Koutouzov (1745 – 1813)

Commandant en chef de l’armée russe pendant la campagne de Russie de 1812, le vainqueur de Napoléon.

Alexandre Pouchkine (1799 – 1837)

Le plus grand poète russe, l’un des fondateurs de la langue russe contemporaine.

Nicolas Gogol (1809 – 1852)

Le plus grand écrivain satiriste russe d’origine ukrainienne (né Nikolaï Yanovski), auteur des Âmes mortes (1842).

Fiodor Dostoïevski (1821 – 1881)

Grand auteur russe, l’auteur de Crime et Châtiment (1866), L’Idiot(1869), et des Frères Karamazov (1880).

Léon Tolstoï (1828 – 1910)

Grand écrivain russe, auteur de Guerre et Paix (1869).

Pavel Tretiakov (1832 – 1898)

Célèbre entrepreneur, protecteur des arts et fondateur de la galerie Tretiakov.

Dimitri Mendeleïev (1834 – 1907)

Chimiste et inventeur russe, le créateur de la loi périodique.

Piotr Tchaïkovski (1840 – 1893)

Compositeur russe, auteur des ballets Le lac des Cygnes et Casse-noisette.

Vassili Verechtchaguine (1842 – 1904)

Peintre russe réaliste, auteur de l’Apothéose de la Guerre, 1871.

Ilia Répine (1844 – 1930)

Grand peintre russe, l’auteur d’Ivan le Terrible et son fils Ivan (1883-1885) et des Bateliers de la Volga (1870-1873).

Viktor Vasnetsov (1848 – 1926)

Grand peintre russe connu pour ses descriptions du folklore russe de la Russie ancienne.

Sofia Kovalevskaïa (1850 – 1891)

Première femme professeur de mathématiques du monde.

Anton Tchekhov (1860 – 1904)

Grand dramaturge russe, à qui l’on doit notamment La Cerisaie (1904).

Constantin Stanislavski (1863 – 1938)

Comédien et metteur en scène russe, auteur de la méthode Stanislavski pour la formation des acteurs.

Nicolas II (1868 – 1918)

Le dernier empereur russe, assassiné brutalement par les bolcheviks en 1918, aux côtés de ses servants et de sa famille.

Grigori Raspoutine (1869 – 1916)

Le tristement célèbre « moine fou », qui était le guérisseur du tsarévitch Alexis, le fils de Nicolas II. L’image de Raspoutine a été distordue pendant des décennies à cause de la propagande anti-tsariste.

Vladimir Lénine (1870 – 1924)

Leader de la révolution bolchévique et fondateur de l’URSS.

Sergueï Rachmaninov (1873 – 1943)

Grand pianiste et compositeur, largement considéré comme l’un des musiciens russes les plus influents.

Joseph Staline (1879 – 1953)

Le successeur de Lénine en tant que leader de l’URSS, Joseph Staline est aussi connu pour ses répressions, la création du goulag, et une politique interne très dure. Pendant son séjour au pouvoir, l’URSS a gagné la Seconde Guerre mondiale face à l’Allemagne nazie.

Kasimir Malevitch (1879 – 1935)

Iconique peintre avant-gardiste russe, créateur du Carré noir sur fond blanc (1915).

Anna Akhmatova (1889 – 1966)

Grande poétesse russe, l’auteur de Requiem (1935-1940), un chef-d’œuvre tragique sur la terreur stalinienne.

Vera Moukhina (1889 – 1953)

Importante sculpteuse soviétique, et auteur du fameux monument L'Ouvrier et la Kolkhozienne.

Boris Pasternak (1890 – 1960)

Célèbre écrivain russe, poète et traducteur, lauréat du prix Nobel de Littérature en 1958 et auteur du célèbre roman LeDocteur Jivago.

Mikhaïl Boulgakov (1891 – 1940)

Écrivain soviétique, médecin et dramaturge, plus connu pour son roman Le Maître et Marguerite (1928-1940).

Vladimir Maïakovski (1893 – 1930)

Poète soviétique et figure importante du mouvement futuriste russe.

Serge de Diaghilev (1896 – 1929)

Fondateur des célèbres Ballets russes, qui ont amené beaucoup de talents russes en Europe.

Gueorgui Joukov (1896 – 1974)

Grand maréchal de guerre soviétique, qui a combattu les nazis et pris Berlin.

Sergueï Eisenstein (1898 – 1948)

Réalisateur soviétique dit le « Père du montage », célèbre pour ses films muets sur la Révolution russe de 1917.

Igor Kourtchatov (1902 – 1960)

Incroyable physicien nucléaire et premier directeur de l’Institut Kourtchatov. C’est sous ses commandes que les scientifiques soviétiques ont créé la première bombe atomique de l’URSS, le premier réacteur nucléaire en Europe et la toute première bombe thermonucléaire du monde.

Dmitri Chostakovitch (1906 – 1975)

Compositeur russe, qui est devenu mondialement connu après la première de son travail de fin d’études – Symphonie No.1.

Alexandre Soljenitsyne (1918 – 2008)

Romancier russe et dissident qui a survécu aux camps de travail soviétiques et a pris le risque d’écrire à ce propos.

Andreï Sakharov (1921 – 1989)

Inventeur de la bombe à hydrogène soviétique et l’un des dissidents les plus importants dans le monde.

Maïa Plissetskaïa (1925 – 2015)

Grande ballerine russe qui a transcendé les barrières de la danse, gravant une marque dans la littérature, la mode, le cinéma, la musique et au-delà.

Boris Eltsine (1931 – 2007)

Le premier président russe, qui a joué l’un des rôles cruciaux dans la formation de la Russie moderne.

Andreï Tarkovski (1932 – 1986)

L’un des réalisateurs les plus visionnaires, aimés et influents du monde, ces travaux présentent une exploration métaphysique et spirituelle de l’humanité et sont mondialement élevés au rang de chefs-d’œuvre.

Iouri Gagarine (1934 – 1968)

Premier homme envoyé dans l’espace (1961).

Valentina Terechkova (née en 1937)

Première femme envoyée dans l’espace (1963).

Vladimir Vyssotski (1938 – 1980)

Le barde préféré de la Russie, poète, chanteur et comédien qui a composé près de 600 chansons qui sont encore populaires parmi beaucoup de Russes.

Joseph Brodsky (1940 – 1996)

Lauréat du prix Nobel de littérature, poète et essayiste russe qui a défini le développement de la langue russe à la fin du XXème siècle.

Mikhaïl Barychnikov (né en 1948)

L’un des plus grands danseurs de ballet de l’histoire moderne, qui a atteint un succès international après avoir fui l’URSS en 1974.

Grigori Perelman (né en 1966)

Brillant mathématicien russe qui a résolu l’un des sept Problèmes du Millénaire en mathématiques, la conjecture de Poincaré, et a refusé son prix d’un million de dollars.

