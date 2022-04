Dix faits à connaître sur le réalisateur Andreï Tarkovski

C'est le réalisateur russe le plus influent après Sergueï Eisenstein. Ses œuvres figurent régulièrement sur les listes des meilleurs films de l'histoire. Tout le monde se réclame de lui, de Christopher Nolan et Guillermo del Toro à Krzysztof Kieslowski et Lars von Trier. Mais qui était vraiment Andreï Tarkovski?

L'un des principaux réalisateurs de la Nouvelle Vague soviétique

Archives d'Hollywood/Legion Media Archives d'Hollywood/Legion Media

Après la mort de Staline, le « dégel » a commencé en URSS. Il est marqué par une libéralisation de la vie publique et politique, et la possibilité de s'exprimer de manière créative est réapparue au cinéma. Toute une constellation de réalisateurs qualifiés de Nouvelle Vague soviétique est apparue. Tous étaient diplômés du VGuIK, la première école de cinéma au monde, et ils avaient le sentiment de faire partie d’un processus cinématographique mondial.

Tarkovski est non seulement le représentant le plus célèbre de cette Nouvelle Vague, mais aussi le plus atypique. Il a créé son propre style visuel et sa quête religieuse et morale incessante était extrêmement inhabituelle pour le cinéma soviétique. Sur sa pierre tombale (il est enterré près de Paris au cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois) est écrit : « À l'homme qui a vu un ange ».

Le fils d'un poète exceptionnel

Arseni Tarkovski, 1975 Vladimir Bogdanov/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Arseni Tarkovski était connu depuis longtemps comme traducteur de poésie orientale, mais il n'a pu publier son premier recueil qu'à l'âge de 55 ans. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus grands poètes de l'après-guerre. Tarkovski père avait une relation complexe avec son fils - il a quitté la famille quand Andreï était encore enfant. Les souvenirs d'enfance qui lui sont associés forment la base du film Le Miroir (1974), chef-d'œuvre du réalisateur.

En outre, le réalisateur apprécie le don poétique de son père et utilise ses poèmes dans trois de ses films. L'un d'eux – Ainsi est passé l'été (dans Stalker, il est lu par l'interprète du rôle-titre Alexandre Kaïdanovski) - a été mis en musique pendant la perestroïka et est devenu un tube.

Le premier réalisateur soviétique à avoir remporté la Mostra de Venise

Keystone/Hulton Archive/Getty Images Keystone/Hulton Archive/Getty Images

Il a acquis une renommée mondiale dès l'âge de 30 ans, lorsqu'il a remporté de manière sensationnelle le Lion d'or au Festival du film de Venise de 1962 avec le film L’Enfance d’Ivan, un drame narrant l’épopée d’un garçon devenu enfant soldat. Un autre réalisateur avait commencé à tourner cet opus, mais le tournage a échoué. Tarkovski, avec un co-auteur, a réécrit le scénario et filmé à partir de zéro tout le matériel. Ironiquement, ce prix est resté le plus grand trophée de sa carrière - les autorités soviétiques n'ont plus autorisé ses films à participer aux compétitions du festival.

Victime du système soviétique et reconnaissance malgré tout

V.Plotnikov /TASS V.Plotnikov /TASS

Toute la vie créative du réalisateur a été consacrée à la lutte contre la censure. Ses scénarios ont été interdits, les projets filmés ont été corrigés et relégués sur une étagère. Au fil de sa carrière de plus de vingt ans en URSS, Tarkovski n'a réalisé que six longs métrages. En fin de compte, il a quitté son pays, mais il n'a réussi à réaliser que Le Sacrifice (1986) en dehors d’URSS. Il est décédé d'un cancer du poumon à Paris à l'âge de 54 ans.

Dans le même temps, curieusement, on lui autorisait plus de choses qu’à beaucoup d’autres. Même les fonctionnaires soviétiques ne pouvaient pas complètement ignorer son talent. Après le succès de L'Enfance d'Ivan, lui, le débutant d'hier, est autorisé à tourner Andreï Roublev (1966), un film coûteux et de grande envergure sur le grand peintre d'icônes russe aux perspectives commerciales très floues. En raison de problèmes techniques et de problèmes créatifs, le tournage de Stalker a été interrompu à deux reprises, mais Tarkovski a reçu un budget sans précédent pour la troisième tentative (le film est sorti en 1979).

Il croyait aux présages et à la voyance

Lors du tournage du film Le Miroir, 1974 Igor Gnevashev/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Dans sa jeunesse, Tarkovski avait de mauvaises fréquentations et sa mère a fait en sorte qu'il parte en expédition géologique pendant un an. Un jour, alors qu'il passait la nuit dans une cabane en hiver, il a entendu une voix mystérieuse qui lui ordonnait de sortir. Lorsque Tarkovski a obéi, un vieux pin est tombé sur son abri, brisant la cabane en morceaux. Depuis lors, le réalisateur croyait aux présages, s'intéressait au paranormal, parlait avec des médiums, et le sujet de l'hypnose et de la perception extrasensorielle a été évoqué plus d'une fois dans ses films.

L'auteur du roman Solaris détestait son adaptation de Tarkovski

Andreï Tarkovski et Alexandre Kaïdanovski lors du tournage du Stalker, 1978 Grigory Verkhovensky, Igor Gnevashev/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Solaris de Tarkovski (1972) est un classique de la science-fiction mondiale. Cependant, l'écrivain polonais Stanislaw Lem, qui a inventé la planète océanique intelligente, n’aimait pas le film en raison de modifications par rapport à l’histoire originale. « Tarkovski n'a pas filmé Solaris, mais Crime et châtiment », a-t-il déclaré. En même temps, il est incontestable que le film a contribué à populariser le livre : James Cameron a longtemps rêvé de réaliser sa propre version, et Steven Soderbergh l'a fait.

Dans Stalker, Tarkovski s'est encore plus éloigné de la source originale, le roman Stalker : pique-nique au bord du chemin des frères Strougatski, mais ils ne se sont pas sentis offensés et ont eux-mêmes proposé un grand nombre d'options pour le scénario. En 2016, en Amérique, ils ont tenté de tourner une série plus proche du texte, mais le projet a pris fin après l'épisode pilote. L'année dernière, la série animée en 12 épisodes Otherside Picnic, inspirée du roman russe, est sortie au Japon.

Il avait un caractère sans concessions - Lars von Trier en a fait les frais

Legion Media Legion Media

Il a toujours exigé beaucoup de lui-même et de son entourage, en particulier de ses collègues. Son journal est plein d'évaluations désobligeantes concernant le travail des réalisateurs soviétiques et mondiaux - de Stanley Kubrick à Woody Allen. Il n’hésitait pas à dire beaucoup de choses en face. Lorsque Lars von Trier, fan de Tarkovski, a montré à son idole son film L'élément du crime, que ce dernier n'a pas hésité à qualifier de « m**** complète ».

Il adulait Bergman et a tourné avec son équipe

Tournage du film Le Sacrifice kinopoisk.ru kinopoisk.ru

Ingmar Bergman était l’idole de Tarkovski. Dans le même temps, le sentiment d'admiration et de respect était réciproque - le classique suédois a un jour qualifié le réalisateur russe de plus grand maître du cinéma. Alors qu'il travaillait sur son dernier chef-d'œuvre, Le Sacrifice, Tarkovski a embauché toute l'équipe de Bergman, de l'acteur principal Erland Jozefson à l'administrateur. Il a même voulu tourner sur l'île de Fore, où Bergman avait vécu et tourné des films, mais en raison de la proximité d’une base militaire, il n'a pas reçu l'autorisation et s'est installé sur l'île de Gotland à proximité.

La chose la plus surprenante est que Bergman et Tarkovski ne se sont jamais rencontrés en personne. Ils étaient au même moment et au même endroit – la Maison du cinéma de Stockholm –, mais ils se sont manqués.

Chaque grand réalisateur russe est pressenti pour être l'héritier de Tarkovski

Scène du film Stalker Sputnik Sputnik

Le style de Tarkovski ne peut être confondu avec nul autre - des plans longs et prolongés, comme dans un rêve. Le dictionnaire Oxford a même introduit le mot tarkovskian – « dans l'esprit de Tarkovski ». En effet, de nombreux réalisateurs mondiaux tentent de développer son langage cinématographique. Y compris en Russie. Rien que du plateau de Stalker sont sortis deux réalisateurs proches dans l'esprit et le style. Ce sont Alexandre Kaïdanovski (qui jouait Stalker) et Konstantin Lopouchansky (il était stagiaire sur le plateau).

Dans le même temps, « l'héritier de Tarkovski » est un titre décerné à chaque fois qu’émerge un nouveau talent du cinéma d'auteur russe, qu'il y ait ou non une succession réelle avec le maître. On a qualifié ainsi Alexander Sokourov et Andreï Zviaguintsev. Soit dit en passant, tous deux ont également remporté des prix à Venise.

Il a influencé des jeux vidéo et des dessins animés

Poster du film Avalon, 2001 Mamoru Oshii/Bandai Visual Co. Ltd. Mamoru Oshii/Bandai Visual Co. Ltd.

Une série d'horreur du même nom a été créée sur la base de Stalker. Le concepteur de jeux japonais Hideo Kojima, l'auteur de Metal Gear et Death Stranding, a parlé à plusieurs reprises de l'influence de Tarkovski. De plus, Mamoru Oshii, le créateur de la franchise animée Ghost in the Shell, reste un fan du réalisateur (son long métrage Avalon s'est avéré particulièrement tarkovskien). Deux séries animées - Moonlight Mile et Blue Dragon: Tenkai no Shichi Ryuu - ont des personnages portant le nom de famille Tarkovski.

