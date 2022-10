Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Vladimir Lénine

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Qu’a fait de si spécial et de si important Vladimir Lénine ?

Vladimir Lénine (né Vladimir Oulianov, 1870-1924) était le chef du parti bolchevique lorsque ce dernier est devenu le principal moteur de la révolution d’octobre 1917 en Russie. Cette révolution ne peut être comparée qu’à la Révolution française de 1789 en termes d’impact sur l’histoire nationale et mondiale. Le soulèvement russe a finalement conduit à la création d’un nouvel État encore plus grand, l’URSS, dont Vladimir Lénine est devenu le premier et - à ce jour - le chef le plus respecté. Il existe des centaines de monuments à Lénine en Russie ainsi qu’à l’étranger (en Inde, par exemple), et presque toutes les villes russes ont une rue qui porte son nom.

Où est né Lénine ?

Famille Oulianov Domaine public Domaine public

Lénine est né dans une famille noble de Simbirsk (aujourd’hui Oulianovsk, en hommage au nom de famille de Lénine, Oulianov). Son père Ilia était fonctionnaire au sein du système éducatif local, la famille était aisée. Vladimir avait deux frères et deux sœurs.

Pourquoi est-il devenu révolutionnaire ?

Portrait de Vladimir Lénine à l'âge de trois ans par Ivan Parkhomenko Domaine public Domaine public

Les historiens conviennent que l’événement qui a déclenché la transformation de Vladimir en révolutionnaire a été l’exécution de son frère aîné Alexandre en 1887 pour avoir planifié d’assassiner le tsar Alexandre III. Cependant, des idées révolutionnaires ont peut-être infiltré la famille Oulianov plus tôt que cela - la sœur aînée de Lénine, Anna, était également une révolutionnaire. En 1886, elle est arrêtée pour la première fois pour avoir participé à une manifestation.

Vladimir Lénine en 1891 Domaine public Domaine public

À son entrée à l’université, Lénine a presque immédiatement été expulsé pour avoir participé à une mutinerie étudiante. Cela a marqué le début de ses démêlés avec la justice. Bien qu’il ait été autorisé à passer des examens à la faculté de droit de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg et à devenir avocat, il a poursuivi ses activités révolutionnaires. En 1895, Lénine a créé la Ligue de lutte pour l’émancipation de la classe ouvrière - un groupe marxiste ; pour cela, il a ensuite été arrêté et exilé en Sibérie pendant trois ans.

Comment est né son pseudonyme ?

Vladimir Oulianov avait plus de 100 noms de plume, qu’il utilisait pour signer ses articles et ses proclamations, mais celui qui est resté était « Nikolaï Lénine », un pseudonyme qu’il a utilisé pour la première fois en 1901. Une version prétend que ce pseudonyme a été inspiré par le fleuve sibérien Léna. Une autre assure qu’il y avait un homme du nom de Nikolaï Lénine, dont Vladimir Oulianov a utilisé l’identité.

Après l’arrivée au pouvoir de Vladimir Oulianov, les documents officiels du parti et de l’État ont commencé à être signés « V. I. Oulianov (Lénine) ».

Comment Lénine est-il arrivé au pouvoir ?

Vladimir Lénine prononçant un discours à Saint-Pétersbourg Domaine public Domaine public

Vladimir Lénine était le chef du Parti bolchevique, une aile radicale du Parti travailliste social-démocrate russe à orientation marxiste. En 1912, Lénine et ses camarades se séparent des sociaux-démocrates russes et, au printemps 1917, deviennent un parti politique distinct.

À ce moment-là, l’Empire russe n’existait plus ; Nicolas II avait abdiqué du trône de Russie - ce qui n’a pas été provoqué par Lénine. Après son retour de Suisse, Lénine a déclaré dans ses Thèses d’avril que la Russie ne fait que « passer de la première étape de la révolution à sa deuxième étape, qui doit concentrer le pouvoir entre les mains du prolétariat et des paysans les plus pauvres ».

Sous la direction de Lénine, les bolcheviks ont déclenché la révolution d’octobre 1917, qui les a propulsés au pouvoir.

Quelle était la position réelle de Lénine dans le gouvernement de l’URSS ?

Lénine et un groupe de commandants de l'Armée rouge sur la Place Rouge à Moscou le 25 mai 1919 Domaine public Domaine public

Après l’apparition de la République socialiste fédérative soviétique de Russie (RSFSR) à la place de l’Empire russe, Vladimir Lénine est devenu le chef de son gouvernement - le président du Conseil des commissaires du peuple (« Sovnarkom »). Formellement, Lénine n’était pas le seul chef de l’État, mais il était responsable du Sovnarkom, où il donnait des ordres à ses ministres - les commissaires du peuple. Après la création de l’URSS en 1922, Lénine est donc devenu le chef du gouvernement de l’URSS.

À ce poste, Vladimir Lénine a lancé la « terreur rouge », une politique qui visait à éliminer toute dissidence politique ou menace contre le pouvoir bolchevique. Cela a été fait en liquidant physiquement les « ennemis de classe » - la bourgeoisie, les riches paysans, les nobles, etc. Lénine a ordonné des exécutions, construit des camps et privé certains groupes et personnes de leurs droits. C’est pendant la terreur rouge que Nicolas II et sa famille ont été assassinés. Comme le pensent de nombreux historiens, cela aurait été fait sur un ordre direct – quoique non documenté - de Lénine.

Lénine était également le chef incontesté des bolcheviks (plus tard le Parti communiste de l’Union soviétique), qui finirent par gouverner toute l’URSS par l’intermédiaire de son plus haut conseil, le Politburo.

Quel genre de personnalité avait Lénine ?

Vladimir Lénine, 1920 Sputnik Sputnik

Beaucoup de ceux qui ont rencontré Lénine ont convenu qu’il avait une personnalité très forte. Dès son enfance, il a manifesté une capacité d’apprentissage hors du commun et obtenait les plus hautes notes dans toutes les matières. Cependant, il faisait également preuve d’un tempérament violent et autoritaire.

Lénine était de taille moyenne - 164 cm, solidement bâti et athlétique. Il aimait la pêche et la chasse, et faisait beaucoup de vélo pendant son exil en Suisse. Comme Bruce Lockhart s’en souvient, « hormis son front haut et ses yeux légèrement mongoloïdes, il n’y avait rien d’exceptionnel dans son apparence. Son costume était toujours ample et sa cravate était presque toujours nouée négligemment. Il aimait se tenir debout, la tête renversée en arrière et les pouces confortablement rentrés dans les emmanchures de sa veste. À l’exception des gelées les plus sévères, il avait toujours une casquette de travailleur vissée sur la tête ».

À l’âge adulte, Lénine avait une mémoire fascinante - il pouvait mémoriser des pages de texte en quelques minutes seulement. Ce fut également un passionné d’échecs tout au long de sa vie.

Arthur Ransome, un journaliste anglais très proche des bolcheviks, écrit que Lénine l’avait frappé « par sa joie de vivre. Je ne pouvais pas penser à une seule personne d’un calibre similaire avec un tempérament aussi joyeux. Ce petit homme chauve et ridé, se balançant sur sa chaise d’un côté à l’autre, riant à telle ou telle plaisanterie, est prêt à tout moment à donner des conseils sérieux à quiconque l’interrompt pour lui poser une question ». L’historienne britannique Helen Rappaport a écrit quant à elle que « Lénine était un opportuniste cynique - il modifiait la tactique de son parti en fonction des circonstances et des gains politiques. C’était peut-être lié à son extraordinaire talent de tacticien. Il était impitoyable et cruel, utilisant sans vergogne les gens à ses propres fins ».

Comment Lénine est-il mort ?

Vladimir Lénine à Gorki en 1923, souffrant d'une maladie cérébrale Universal Images Group/Getty Images Universal Images Group/Getty Images

Pendant que Lénine était chef de l’État, il a été victime d’au moins deux tentatives d’assassinat - une planifiée par ses adversaires et une embuscade criminelle.

Janvier 1924 Universal Images Group/Getty Images Universal Images Group/Getty Images

Sa santé s’est fortement détériorée au printemps 1922, une athérosclérose cérébrale étant considérée comme la cause de son mauvais état, de sa perte de mémoire et de ses troubles de l’élocution. Après la mort de Lénine en 1924 à l’âge de 53 ans, son cerveau a été étudié de manière approfondie, mais cela n’a fourni aucun indice quant à la cause exacte de la mort du « père de la révolution russe ».

